Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalMagic 

Magic

Setzt den Wert des Parameters "Magic".

void  Magic(
   int    value         // Wert
   )

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "Magic" (ID von Expert Advisor).

Rückgabewert

Nichts.