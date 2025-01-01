ThresholdOpen

Setzt den Wert des Parameters "ThresholdOpen".

void ThresholdOpen(

long value

)

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "ThresholdOpen".

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Parameter "ThresholdOpen" kann Werte von 0 bis 100 annehmen. Sie wird verwendet, um herauszufinden, ob eine Position auf den Ergebnissen der "Abstimmung" eröffnet werden soll.