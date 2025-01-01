Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalThresholdOpen BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection ThresholdOpen Setzt den Wert des Parameters "ThresholdOpen". void ThresholdOpen( long value // Wert ) Parameter value [in] Der neue Wert des Parameters "ThresholdOpen". Rückgabewert Nichts. Hinweis Parameter "ThresholdOpen" kann Werte von 0 bis 100 annehmen. Sie wird verwendet, um herauszufinden, ob eine Position auf den Ergebnissen der "Abstimmung" eröffnet werden soll. Invert ThresholdClose