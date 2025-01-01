DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalDirection 

Direction

Gibt den Wert der "gewichteten" Richtung der Kursbewegung zurück.

virtual double  Direction()

Rückgabewert

Im Falle der möglichen Preisbewegung nach oben, ist der Wert >0, im Falle einer möglichen Preisbewegung nach unten, ist der Wert <0. Je größer der absolute Wert, desto "stärker" das Signal.

Hinweis

Wenn es integrierte Filter gibt, werden ihre Ergebnisse bei der Bestimmung der allgemeinen Richtung berücksichtigt.