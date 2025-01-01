- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Gibt den Wert der "gewichteten" Richtung der Kursbewegung zurück.
|
virtual double Direction()
Rückgabewert
Im Falle der möglichen Preisbewegung nach oben, ist der Wert >0, im Falle einer möglichen Preisbewegung nach unten, ist der Wert <0. Je größer der absolute Wert, desto "stärker" das Signal.
Hinweis
Wenn es integrierte Filter gibt, werden ihre Ergebnisse bei der Bestimmung der allgemeinen Richtung berücksichtigt.