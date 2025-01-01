Direction

Gibt den Wert der "gewichteten" Richtung der Kursbewegung zurück.

virtual double Direction()

Rückgabewert

Im Falle der möglichen Preisbewegung nach oben, ist der Wert >0, im Falle einer möglichen Preisbewegung nach unten, ist der Wert <0. Je größer der absolute Wert, desto "stärker" das Signal.

Hinweis

Wenn es integrierte Filter gibt, werden ihre Ergebnisse bei der Bestimmung der allgemeinen Richtung berücksichtigt.