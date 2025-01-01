Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalAddFilter BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection AddFilter Fügt einen Filter in ein kombiniertes Signal hinzu. virtual bool AddFilter( CExpertSignal* filter // Zeiger ) Parameter filter [in] Ein Zeiger auf das Filter-Objekt. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. InitIndicators CheckOpenLong