Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalAddFilter 

AddFilter

Fügt einen Filter in ein kombiniertes Signal hinzu.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // Zeiger
   )

Parameter

filter

[in]  Ein Zeiger auf das Filter-Objekt.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.