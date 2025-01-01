CheckOpenShort

Findet heraus, ob eine Short-Position eröffnet werden soll.

virtual bool CheckOpenShort(

double& price,

double& sl,

double& tp,

datetime& expiration

)

Parameter

price

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Eröffnungspreises zu platzieren.

sl

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Stop Loss zu platzieren.

tp

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Take Profit zu platzieren.

expiration

[in][out] Die Referenz an die Variable um die Durchlaufzeit der Order (falls erforderlich) zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.