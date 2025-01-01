DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalInvert 

Invert

Setzt den Wert des Parameters "Invert".

void  Invert(
   long    value         // Wert
   )

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "Invert".

Rückgabewert

Nichts.