Overdrive Usdjpy Aggressive
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.42
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 5
OVERDRIVE USDJPY — 激进型 USDJPY H1 趋势（高风险）
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为激进型、高风险产品。它使用较大的默认单笔交易风险（RiskPercent = 3）以追求激进的复利增长。在测试中，RiskPercent 高于 13 会导致账户爆仓（-99%）。即使使用默认值，也可能出现非常深的回撤（回测中约 29%）。请仅使用您能够承受损失的资金，定期提取利润，如果希望更平稳的体验请降低 RiskPercent。这不是一个保守的系统。
OVERDRIVE USDJPY 是一套针对 USDJPY、H1 时间框架的单仓位趋势系统。与网格或马丁格尔不同，每笔交易都有硬止损，因此单笔交易的亏损是有限的。其激进性来自于将每笔交易按余额的高百分比定仓并对结果进行复利。
工作原理
1) 入场 — 趋势突破
EA 沿 H1 趋势信号方向入场。每次只持有一个仓位。
2) 每笔交易都有硬止损
每个仓位开仓时都附带根据波动率设定的保护性止损。没有摊平、没有网格：如果交易方向错误，将以有限亏损止损出场。
3) 激进定仓与复利
手数根据当前余额的 RiskPercent（默认 10）和止损距离计算。随着余额增长，手数也随之增长。这正是顺境时产生大倍数、逆境时产生深度回撤的原因。
4) 保护
每次下单前都会执行可用保证金检查和手数规范化。用于实盘时，您还应配置内置的安全防护（紧急保证金平仓、每日亏损限额、周末平仓）。
真实 MT5 回测（USDJPY、H1、每个跳动点、$10,000、RiskPercent 10）
- 周期：约 15 年
- 倍数：测试路径中约 226 倍（高度依赖路径）
- 盈利因子：1.33
- 最大回撤：约 29 个百分点
- 交易次数：约 877
226 倍是激进复利下的单一历史路径，并非预测。对于高风险复利系统，结果对入场时机和顺序极其敏感。回测结果不保证未来表现。
参数（关键）
- RiskPercent — 单笔交易风险占余额的百分比（默认 10，激进）。降低它（例如 2-5）可获得更平稳的特性。测试中高于 13 会使账户爆仓。
- MaxLot — 手数上限的硬性限制
- FixedLot — 设为 > 0 则使用固定手数交易，而非基于风险定仓
- RunMode（Defensive / Standard / Aggressive）
- 安全防护：紧急保证金水平、每日亏损限额、周末平仓
适合人群
OVERDRIVE 适合明确希望使用激进、高波动 USDJPY 系统的交易者，他们理解深度回撤是设计的一部分，使用能够承受损失的资金运行，并定期提取利润。如果您希望降低风险，请降低 RiskPercent 或选择保守型 EA。请先在模拟账户上开始。
支持
如有疑问，请使用内置聊天 / 产品评论。更新通过 Market 发布并自动交付。
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为激进型、高风险产品。它使用较大的默认单笔交易风险（RiskPercent = 3）以追求激进的复利增长。在测试中，RiskPercent 高于 13 会导致账户爆仓（-99%）。即使使用默认值，也可能出现非常深的回撤（回测中约 29%）。请仅使用您能够承受损失的资金，定期提取利润，如果希望更平稳的体验请降低 RiskPercent。这不是一个保守的系统。
OVERDRIVE USDJPY 是一套针对 USDJPY、H1 时间框架的单仓位趋势系统。与网格或马丁格尔不同，每笔交易都有硬止损，因此单笔交易的亏损是有限的。其激进性来自于将每笔交易按余额的高百分比定仓并对结果进行复利。
工作原理
1) 入场 — 趋势突破
EA 沿 H1 趋势信号方向入场。每次只持有一个仓位。
2) 每笔交易都有硬止损
每个仓位开仓时都附带根据波动率设定的保护性止损。没有摊平、没有网格：如果交易方向错误，将以有限亏损止损出场。
3) 激进定仓与复利
手数根据当前余额的 RiskPercent（默认 10）和止损距离计算。随着余额增长，手数也随之增长。这正是顺境时产生大倍数、逆境时产生深度回撤的原因。
4) 保护
每次下单前都会执行可用保证金检查和手数规范化。用于实盘时，您还应配置内置的安全防护（紧急保证金平仓、每日亏损限额、周末平仓）。
真实 MT5 回测（USDJPY、H1、每个跳动点、$10,000、RiskPercent 10）
- 周期：约 15 年
- 倍数：测试路径中约 226 倍（高度依赖路径）
- 盈利因子：1.33
- 最大回撤：约 29 个百分点
- 交易次数：约 877
226 倍是激进复利下的单一历史路径，并非预测。对于高风险复利系统，结果对入场时机和顺序极其敏感。回测结果不保证未来表现。
参数（关键）
- RiskPercent — 单笔交易风险占余额的百分比（默认 10，激进）。降低它（例如 2-5）可获得更平稳的特性。测试中高于 13 会使账户爆仓。
- MaxLot — 手数上限的硬性限制
- FixedLot — 设为 > 0 则使用固定手数交易，而非基于风险定仓
- RunMode（Defensive / Standard / Aggressive）
- 安全防护：紧急保证金水平、每日亏损限额、周末平仓
适合人群
OVERDRIVE 适合明确希望使用激进、高波动 USDJPY 系统的交易者，他们理解深度回撤是设计的一部分，使用能够承受损失的资金运行，并定期提取利润。如果您希望降低风险，请降低 RiskPercent 或选择保守型 EA。请先在模拟账户上开始。
支持
如有疑问，请使用内置聊天 / 产品评论。更新通过 Market 发布并自动交付。