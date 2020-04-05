Overdrive Usdjpy Aggressive

OVERDRIVE USDJPY — агрессивный трендовый USDJPY H1 (высокий риск)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это АГРЕССИВНЫЙ продукт с высоким риском. Он использует большой риск на сделку по умолчанию (RiskPercent = 3) для агрессивного наращивания капитала. В тестах значение RiskPercent выше 13 обнуляло счёт (-99%). Даже при значении по умолчанию возможны очень глубокие просадки (около 47% в бэктесте). Используйте ТОЛЬКО те деньги, потерю которых вы можете себе позволить, регулярно выводите прибыль и снижайте RiskPercent, если хотите более спокойную езду. Это не консервативная система.



OVERDRIVE USDJPY — это трендовая система с одной позицией для USDJPY на таймфрейме H1. В отличие от сетки или мартингейла, у каждой сделки есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыток одной сделки ограничен. Агрессивность исходит из расчёта размера каждой сделки как высокого процента от баланса и наращивания результата.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — трендовый пробой

Советник входит в направлении трендового сигнала H1. По одной позиции за раз.



2) Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке

Каждая позиция открывается с защитным стопом, рассчитанным по волатильности. Нет усреднения и нет сетки: если сделка ошибочна, она закрывается по стопу с ограниченным убытком.



3) Агрессивный расчёт размера позиции и наращивание

Лот рассчитывается из RiskPercent (по умолчанию 10) текущего баланса и расстояния до стопа. По мере роста баланса растут и лоты. Именно это даёт большой множитель в удачных периодах и глубокие просадки в неудачных.



4) Защита

Перед каждым ордером выполняются проверка свободной маржи и нормализация лота. Для реальной торговли следует также настроить встроенную защиту (экстренное закрытие по марже, дневной лимит убытка, закрытие на выходные).





РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ MT5 (USDJPY, H1, каждый тик, $10 000, RiskPercent 10)



- Период: около 15 лет

- Множитель: около 15.1x в тестовом прогоне (сильно зависит от пути)

- Профит-фактор: 1.33

- Максимальная просадка: около 29 процентов

- Сделок: около 877



Цифра 15.1x — это единственный исторический путь с агрессивным наращиванием; это НЕ прогноз. В системе с высоким риском и наращиванием результаты чрезвычайно чувствительны к времени и порядку входов. Результаты бэктеста не гарантируют будущую доходность.





ПАРАМЕТРЫ (ключевые)



- RiskPercent — риск на сделку в процентах от баланса (по умолчанию 10, АГРЕССИВНО). Снизьте его (например, 2-5) для более спокойного профиля. Выше 13 обнуляло счёт в тестах.

- MaxLot — жёсткое ограничение размера лота

- FixedLot — установите > 0, чтобы торговать фиксированным лотом вместо расчёта по риску

- RunMode (Defensive / Standard / Aggressive)

- Защита: экстренный уровень маржи, дневной лимит убытка, закрытие на выходные





ДЛЯ КОГО ЭТО



OVERDRIVE предназначен для трейдеров, которые осознанно хотят агрессивную, высоковолатильную систему USDJPY, понимают, что глубокие просадки являются частью конструкции, используют её с деньгами, потерю которых могут себе позволить, и регулярно выводят прибыль. Если вам нужен меньший риск, снизьте RiskPercent или выберите консервативный советник. Сначала начните с демо-счёта.



ПОДДЕРЖКА

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