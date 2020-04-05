Overdrive Usdjpy Aggressive

OVERDRIVE USDJPY — агрессивный трендовый USDJPY H1 (высокий риск)

ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это АГРЕССИВНЫЙ продукт с высоким риском. Он использует большой риск на сделку по умолчанию (RiskPercent = 3) для агрессивного наращивания капитала. В тестах значение RiskPercent выше 13 обнуляло счёт (-99%). Даже при значении по умолчанию возможны очень глубокие просадки (около 47% в бэктесте). Используйте ТОЛЬКО те деньги, потерю которых вы можете себе позволить, регулярно выводите прибыль и снижайте RiskPercent, если хотите более спокойную езду. Это не консервативная система.

OVERDRIVE USDJPY — это трендовая система с одной позицией для USDJPY на таймфрейме H1. В отличие от сетки или мартингейла, у каждой сделки есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыток одной сделки ограничен. Агрессивность исходит из расчёта размера каждой сделки как высокого процента от баланса и наращивания результата.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1) Вход — трендовый пробой
Советник входит в направлении трендового сигнала H1. По одной позиции за раз.

2) Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке
Каждая позиция открывается с защитным стопом, рассчитанным по волатильности. Нет усреднения и нет сетки: если сделка ошибочна, она закрывается по стопу с ограниченным убытком.

3) Агрессивный расчёт размера позиции и наращивание
Лот рассчитывается из RiskPercent (по умолчанию 10) текущего баланса и расстояния до стопа. По мере роста баланса растут и лоты. Именно это даёт большой множитель в удачных периодах и глубокие просадки в неудачных.

4) Защита
Перед каждым ордером выполняются проверка свободной маржи и нормализация лота. Для реальной торговли следует также настроить встроенную защиту (экстренное закрытие по марже, дневной лимит убытка, закрытие на выходные).


РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ MT5 (USDJPY, H1, каждый тик, $10 000, RiskPercent 10)

- Период: около 15 лет
- Множитель: около 15.1x в тестовом прогоне (сильно зависит от пути)
- Профит-фактор: 1.33
- Максимальная просадка: около 29 процентов
- Сделок: около 877

Цифра 15.1x — это единственный исторический путь с агрессивным наращиванием; это НЕ прогноз. В системе с высоким риском и наращиванием результаты чрезвычайно чувствительны к времени и порядку входов. Результаты бэктеста не гарантируют будущую доходность.


ПАРАМЕТРЫ (ключевые)

- RiskPercent — риск на сделку в процентах от баланса (по умолчанию 10, АГРЕССИВНО). Снизьте его (например, 2-5) для более спокойного профиля. Выше 13 обнуляло счёт в тестах.
- MaxLot — жёсткое ограничение размера лота
- FixedLot — установите > 0, чтобы торговать фиксированным лотом вместо расчёта по риску
- RunMode (Defensive / Standard / Aggressive)
- Защита: экстренный уровень маржи, дневной лимит убытка, закрытие на выходные


ДЛЯ КОГО ЭТО

OVERDRIVE предназначен для трейдеров, которые осознанно хотят агрессивную, высоковолатильную систему USDJPY, понимают, что глубокие просадки являются частью конструкции, используют её с деньгами, потерю которых могут себе позволить, и регулярно выводят прибыль. Если вам нужен меньший риск, снизьте RiskPercent или выберите консервативный советник. Сначала начните с демо-счёта.

ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат / комментарии к продукту для вопросов. Обновления публикуются через Market и доставляются автоматически.
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
ATLAS PORTFOLIO — Один советник, диверсифицированный трендовый портфель из пяти рынков (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, Bitcoin, Ethereum) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидит
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
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Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
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MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
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Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
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Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
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Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — сжатие волатильности (squeeze): оранжевые точки, пока полосы Боллинджера сжаты внутри канала Кельтнера, и стрелка в момент высвобождения сжатия. Это визуализация логики нашего советника Bitcoin Coil. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показ
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Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем тренде. Покупка перепроданной просадки только тогда, когда рынок находится в подтверждённом восходящем тренде, — это другая, обоснованная идея. Этот индикатор отмечает именно это условие, чтобы вы
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MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
FREE
Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
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Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
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Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
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Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
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Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
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Rapid Trade Panel
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
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Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
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Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
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Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
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100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
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Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатиль
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чис
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
MEGAMAX DONCHIAN — трендовая система для USD/JPY на H1 ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок. MEGAMAX DONCHIAN — это автоматическая торговая система для USD/JPY на таймфрейме H1. Это чистая трендовая стратегия: она ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана н
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
NASDAQ DIP BUYER — откат по RSI на USTEC H4 (только покупки) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок. NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему тольк
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN GLACIER — терпеливый дневной трендследящий советник для BTCUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD D1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD D1, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN GLACIER — это автоматизированная торговая система для биткоина (BTCUSD) на дневном (D1) таймфрейме. Это медленный, терпеливый трендследящий со
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