Bitcoin Nova Aggressive Trend
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.74
- 更新: 4 八月 2026
- 激活: 5
BITCOIN NOVA EA — 激进型 BTCUSD H4 趋势（高风险）
重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为激进型、高风险产品。它在 BTCUSD 上以较大的默认单笔风险（RiskPercent = 10，MaxLot 50）进行激进复利运作。在测试中，RiskPercent 高于 40 会使账户爆仓（-99%），即使采用中等设置也会出现接近 49% 的回撤。请仅使用您能够承受损失的资金，定期提取利润，并降低 RiskPercent 以获得更平稳的运行。这不是一个保守的系统。
BITCOIN NOVA 是一款针对 BTCUSD、H4 时间框架的单仓趋势系统。与网格或马丁格尔不同，每笔交易都有硬性止损，因此单笔交易的亏损是有限的。其激进性来自于以余额的较高比例对每笔交易进行下单，并在波动性资产上对结果进行复利。
工作原理
1) 入场：趋势突破，配合趋势强度过滤器和过度延伸过滤器（v1.1），以避免在抛物线顶部买入。每次只持有一个仓位。
2) 每笔交易都有硬性止损，按波动率确定大小。无加仓，无网格。
3) 来自 RiskPercent（默认 10）的激进下单与复利。手数随余额增长。
4) 保护：每次下单前进行可用保证金检查和手数标准化；实盘使用时请配置安全防护装置。
真实 MT5 回测（Exness BTCUSD，H4，逐笔，$10,000，RiskPercent 10）
- 周期：约 8 年
- 倍数：测试运行中约 438 倍（高度依赖路径）
- 盈利因子：2.77
The v1.60 defaults come from genetic walk-forward optimization (optimized only on 2018-2023, validated untouched on 2024-2026; all 9 years positive, worst year about +7%).
- 最大回撤：约 33%
- 交易笔数：190
438 倍是激进复利下的一条历史路径，并不是预测。回测结果不保证未来表现。
输入参数（关键）
- RiskPercent：单笔交易风险（默认 10，激进）。将其降低（2-5）可获得更平稳的配置。高于 40 在测试中会爆仓。
- MaxLot、FixedLot、RunMode（Defensive/Standard/Aggressive）、安全防护装置。
适合人群
明确希望使用激进型、高波动 BTC 系统，按设计接受深度回撤，使用能够承受损失的资金运行，并提取利润的交易者。如需更低风险，请降低 RiskPercent 或选择保守型 EA。请先在模拟账户上开始。
支持
如有疑问，请使用内置聊天 / 产品评论区。更新通过 Market 发布并自动交付。
重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为激进型、高风险产品。它在 BTCUSD 上以较大的默认单笔风险（RiskPercent = 10，MaxLot 50）进行激进复利运作。在测试中，RiskPercent 高于 40 会使账户爆仓（-99%），即使采用中等设置也会出现接近 49% 的回撤。请仅使用您能够承受损失的资金，定期提取利润，并降低 RiskPercent 以获得更平稳的运行。这不是一个保守的系统。
BITCOIN NOVA 是一款针对 BTCUSD、H4 时间框架的单仓趋势系统。与网格或马丁格尔不同，每笔交易都有硬性止损，因此单笔交易的亏损是有限的。其激进性来自于以余额的较高比例对每笔交易进行下单，并在波动性资产上对结果进行复利。
工作原理
1) 入场：趋势突破，配合趋势强度过滤器和过度延伸过滤器（v1.1），以避免在抛物线顶部买入。每次只持有一个仓位。
2) 每笔交易都有硬性止损，按波动率确定大小。无加仓，无网格。
3) 来自 RiskPercent（默认 10）的激进下单与复利。手数随余额增长。
4) 保护：每次下单前进行可用保证金检查和手数标准化；实盘使用时请配置安全防护装置。
真实 MT5 回测（Exness BTCUSD，H4，逐笔，$10,000，RiskPercent 10）
- 周期：约 8 年
- 倍数：测试运行中约 438 倍（高度依赖路径）
- 盈利因子：2.77
The v1.60 defaults come from genetic walk-forward optimization (optimized only on 2018-2023, validated untouched on 2024-2026; all 9 years positive, worst year about +7%).
- 最大回撤：约 33%
- 交易笔数：190
438 倍是激进复利下的一条历史路径，并不是预测。回测结果不保证未来表现。
输入参数（关键）
- RiskPercent：单笔交易风险（默认 10，激进）。将其降低（2-5）可获得更平稳的配置。高于 40 在测试中会爆仓。
- MaxLot、FixedLot、RunMode（Defensive/Standard/Aggressive）、安全防护装置。
适合人群
明确希望使用激进型、高波动 BTC 系统，按设计接受深度回撤，使用能够承受损失的资金运行，并提取利润的交易者。如需更低风险，请降低 RiskPercent 或选择保守型 EA。请先在模拟账户上开始。
支持
如有疑问，请使用内置聊天 / 产品评论区。更新通过 Market 发布并自动交付。