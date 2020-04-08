MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO 是一款不重绘的指标，用于显示市场方向。它可以识别趋势反转，以及大型市场参与者的首次和重复入场。图表上的 BOS 标记代表真实的趋势变化和高周期的关键水平。数据不会重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。

可通过私信申请并获取包含策略示例的详细 PDF 指南。

指标的主要元素：

BOS FLOW —— 趋势波段和真实的趋势变化。这些代表大型参与者的入场，并确认其存在（以数字标记）。

BOS FILL —— 按趋势方向为K线着色。标记“大型参与者”入场的位置以及趋势发生变化的区域。

信号级别：

BOS —— 力量未明确的参与者入场（通常是主趋势中的一次回调）。

Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓位置。交易者可将其作为调整止损的参考。

Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者入场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。

Mega BOS —— 最大市场参与者的关键水平，具备反转趋势方向的能力。

Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓位置的移动，以及其在市场中占据主导地位的确认。

可在设置中启用提醒功能。

STRUCTURE

STRUCTURE 显示精确的市场结构，包括关键的最小值和最大值摆动点，以及最近一次结构变化的位置。min–max 回调的编号用于提示趋势持续时间：编号越大，结构发生变化的概率越高。

MIN MAX —— 子结构，显示所有市场参与者的全部入场点，不进行过滤，适用于对趋势走势进行更细致的分析。

BREAK —— 结构破坏。

所有显示的数据和指标信号均不会重绘，并始终保留在图表上，确保完全的透明度和可信度。

指标参数具有高度的灵活性，您可以根据个人偏好轻松自定义显示颜色。

EP – 入场点

EP 在大型参与者入场并出现回调后，标记有利的入场区域。指标不重绘，这意味着分析结果可立即在图表上查看。

您可以在设置中根据计算机性能增加用于分析的K线数量，并结合指标进行分析或验证您的交易形态。

EP 按钮允许您：

通过面板上一键激活有利的入场区域；

查看所有入场点，或仅专注于当前的 BOS Flow ；

； 设置 50% 或更高的回调比例，仅显示最优的入场点；

或更高的回调比例，仅显示最优的入场点； 将回调比例设置为 none ，以查看所有入场点，例如用于建仓或网格交易；

，以查看所有入场点，例如用于建仓或网格交易； 在出现新的入场点时，接收终端信号和手机通知。

可通过按下键盘上的 (x) 键隐藏面板，使其不在图表上显示。

扫描器（开发中）

计划添加一个基于所选时间周期的交易品种扫描器。它可作为过滤器，在高周期回调中识别低周期趋势的起点，从而为寻找高概率入场点提供更多确认。