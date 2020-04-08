MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO 是一款不重绘的指标，用于显示市场方向。它可以识别趋势反转，以及大型市场参与者的首次和重复入场。图表上的 BOS 标记代表真实的趋势变化和高周期的关键水平。数据不会重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。

可通过私信申请并获取包含策略示例的详细 PDF 指南

指标的主要元素：

BOS FLOW —— 趋势波段和真实的趋势变化。这些代表大型参与者的入场，并确认其存在（以数字标记）。

BOS FILL —— 按趋势方向为K线着色。标记“大型参与者”入场的位置以及趋势发生变化的区域。

信号级别：

BOS —— 力量未明确的参与者入场（通常是主趋势中的一次回调）。

Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓位置。交易者可将其作为调整止损的参考。

Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者入场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。

Mega BOS —— 最大市场参与者的关键水平，具备反转趋势方向的能力。

Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓位置的移动，以及其在市场中占据主导地位的确认。

可在设置中启用提醒功能。

STRUCTURE

STRUCTURE 显示精确的市场结构，包括关键的最小值和最大值摆动点，以及最近一次结构变化的位置。min–max 回调的编号用于提示趋势持续时间：编号越大，结构发生变化的概率越高。

MIN MAX —— 子结构，显示所有市场参与者的全部入场点，不进行过滤，适用于对趋势走势进行更细致的分析。

BREAK —— 结构破坏。

所有显示的数据和指标信号均不会重绘，并始终保留在图表上，确保完全的透明度和可信度。

指标参数具有高度的灵活性，您可以根据个人偏好轻松自定义显示颜色。

EP – 入场点

EP 在大型参与者入场并出现回调后，标记有利的入场区域。指标不重绘，这意味着分析结果可立即在图表上查看。

您可以在设置中根据计算机性能增加用于分析的K线数量，并结合指标进行分析或验证您的交易形态。

EP 按钮允许您：

  • 通过面板上一键激活有利的入场区域；
  • 查看所有入场点，或仅专注于当前的 BOS Flow
  • 设置 50% 或更高的回调比例，仅显示最优的入场点；
  • 将回调比例设置为 none，以查看所有入场点，例如用于建仓或网格交易；
  • 在出现新的入场点时，接收终端信号和手机通知。

可通过按下键盘上的 (x) 键隐藏面板，使其不在图表上显示。

扫描器（开发中）

计划添加一个基于所选时间周期的交易品种扫描器。它可作为过滤器，在高周期回调中识别低周期趋势的起点，从而为寻找高概率入场点提供更多确认。

推荐产品
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态剥头皮震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，高效交易！ - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态剥头皮震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于绿线，超买值：高于橙线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。适用时间范围：30 分钟、1 小时、4 小时、1 天、1 周。 - 提供 PC 和移动端警报。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创，仅在 MQL5 网站上提供。
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
指标
Smart FVG 指标 MT4 – MetaTrader 4 高级公平价值缺口检测 Smart FVG 指标为 MetaTrader 4 提供专业的公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）检测、监控和告警功能，所有信息都直接显示在图表上。它将基于 ATR 的过滤与结构感知逻辑相结合，帮助你去除噪音、适应流动性，并只保留最关键的不平衡区域，从而做出更加精确的交易决策。 主要优势 精准的 FVG 检测：识别真正的市场低效，而不仅仅是简单的 K 线价格跳空。 基于 ATR 的自适应精度：根据不同市场与周期自动过滤低质量信号。 实时有效性跟踪：当价格填补或突破缺口时，相关区域会被自动延伸、调整或删除。 高度可视化与自定义：可根据任何模板自定义颜色、线型和填充样式。 实用告警功能：对新出现、被填补或被突破的 FVG 提供实时通知。 性能优化：轻量化设计，适合多品种、多周期同时扫描。 工作原理 将指标加载到任意 MT4 品种与时间周期图表上。 算法会扫描历史与实时 K 线，标出当前有效的 FVG 区域。 ATR 逻辑会根据当前波动率和流动性动态调整检测条件。 当价格完全回补缺口
FREE
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
专家
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
实用工具
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
1 (1)
指标
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are plott
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
指标
介绍     Quantum Heiken Ashi PRO 图表 Heiken Ashi 蜡烛旨在提供对市场趋势的清晰洞察，以其过滤噪音和消除虚假信号的能力而闻名。告别令人困惑的价格波动，迎接更流畅、更可靠的图表表示。 Quantum Heiken Ashi PRO 的真正独特之处在于其创新公式，它将传统烛台数据转换为易于阅读的彩色条。红色和绿色条分别优雅地突出了看跌和看涨趋势，让您能够以非凡的精度发现潜在的进入和退出点。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 这一卓越的指标具有以下几个关键优势： 增强清晰度：通过平滑价格波动，Heiken Ashi 金条可以更清晰地反映市场趋势，使您更容易识别有利的交易机会。 减少噪音：告别经常导致错误信号的不稳定价格变动。 Quantum Heiken Ashi 指标可过滤噪音，使您能够做出更明智的交易决策 无缝集成：Heiken Ashi 指标专为 MetaTrader 开发，可无缝集成到您的交易平台中。它用户友好、高度可定制，并且与您的其他交易指标和过滤器兼容 无论您是寻求新优势的经验丰富的交易
Rainbow MT4
Jamal El Alama
指标
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
指标
Quantum Balance is a modern arrow indicator that identifies key price reversal points in the market with high accuracy. It is based on a combination of WPR (Williams %R) and RSI (Relative Strength Index), which allows you to identify overbought/oversold moments and enter trades at points of maximum potential. The indicator analyzes price dynamics and market conditions, generating signals only when several confirming factors coincide. This reduces the number of false signals and increases tradin
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
指标
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
指标
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
专家
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
MACD Color for GOLD
Chitipat Changsamrit
指标
黄金的 MACD 颜色 用于查看图表的走势和检查将要买入或卖出 看 trand 的颜色很容易看。 红色向下/蓝色向上。 可以在很短的时间内使用它 1. 多头交易：与时间框架 H1 / H4 / 每日一起使用 2.Short Trade : 使用时间框架 M5 / M15 / M 30 / H1 您可以通过查看此指标来了解何时打开或关闭订单 ---------------------------- 黄金的 MACD 颜色 用于查看图表的走势和检查将要买入或卖出 看 trand 的颜色很容易看。 红色向下/蓝色向上。 可以在很短的时间内使用它 1. 多头交易：与时间框架 H1 / H4 / 每日一起使用 2.Short Trade : 使用时间框架 M5 / M15 / M 30 / H1 您可以通过查看此指标来了解何时打开或关闭订单
Trend Ray
Andriy Sydoruk
指标
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Scalping Histogram Pro mw
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“ Scalping Histogram Pro ”，无需重绘。 - Scalping Histogram Pro 指标可用于在价格小幅回调后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。 - Scalping Histogram Pro 有两种颜色可选：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。 - 一旦看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图柱状图，即表示出现强劲动量。 - 入场信号是直方图中第一列颜色相反，第二列颜色为初始动量颜色（参见图片）。 - 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 - 指标具有点差和掉期信息显示 - 显示其所属外汇对的当前点差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 指标使用方法： - 买入信号：至少 10 条连续的绿色柱状图（动量柱状图）+1 条橙色柱状图（调整柱状图）+1 条绿色柱状图（在此开多头仓位）。 - 卖出信号：至少 10 条连续的橙色柱
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
指标
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
The coated chart
Jin Wang
指标
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Project Infinity
Sergey Yarmish
专家
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
该产品的买家也购买
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
指标
介绍 F-16 飞机指标，这是一款领先的 MT4 工具，旨在革新您的交易体验。灵感来自于 F-16 战斗机无与伦比的速度和精准度，该指标结合了先进算法和尖端技术，在金融市场上提供卓越的性能。 通过 F-16 飞机指标，您将在竞争中腾飞，因为它提供实时分析并生成高度准确的交易信号。其动态功能旨在识别各种资产类别上的利润机会，让您能够自信地做出明智的决策。 配备用户友好的界面，F-16 飞机指标与热门的 MetaTrader 4 平台无缝集成，确保交易过程顺畅高效。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士，该指标都可以轻松定制，以符合您独特的交易风格和偏好。 感受 F-16 飞机指标的威力，它以精确和敏捷的方式驾驭市场趋势。其先进的图表功能使您能够始终领先，检测关键的入场和出场点以实现最佳时机。掌控您的交易之旅，并凭借 F-16 飞机指标释放稳定盈利的潜力。 准备起飞，以这款出色的 MT4 指标将您的交易表现提升到新的高度。F-16 飞机指标是您在金融市场世界中的终极副驾驶员，让您以速度、精确度和自信取得成功。
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
指标
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
指标
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
指标
标题：BBMA 结构指南 - BBMA 结构指南 描述： BBMA 结构指南是一款专业的 MQL4 指标，旨在帮助交易者更轻松、更高效地理解 BBMA 结构的演变。BBMA，即“布林带移动平均”，以“领先一步”的口号而闻名，强调了深入理解市场结构的重要性。 通过 BBMA 结构指南，您可以快速识别驱动价格波动的基本市场结构模式。这将帮助您做出更准确、更有效的交易决策。该指标清晰直观地呈现信息，使您能够更自信地迈出交易中的下一步。 主要特点： - **深入理解：** BBMA 结构指南提供清晰的市场结构视图，让您更好地理解市场动态。 - **易于使用：** 设计有直观界面，所有经验水平的交易者都能轻松使用该指标。 - **强有力的信号：** 该指标提供 BBMA 系统中的重要信号，如**CSAK**（蜡烛强劲方向）和 **MHV**（市场失去交易量）。 **CSAK** 信号指示存在方向强劲的蜡烛，而 **MHV** 信号指示市场正在失去交易量。 交易设置： BBMA 结构指南还介绍了两个重要的交易设置，即**MHV 设置**（市场失去交易量）和 **再次进入**。MHV 设置
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
指标
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
指标
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
指标
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
指标
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
指标
您有多少次购买了一个交易指标，它拥有 出色的回测 、 实盘账户表现证明 以及惊人的数据和 无处不在的统计数据 ，但使用后您却 最终爆仓 ？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初为何出现，而这正是 RelicusRoad Pro 最擅长的！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 权限的私人群组 + 提供移动版本 一种全新的市场视角 RelicusRoad 是外汇、期货、加密货币、股票和指数领域 全球最强大、最好的交易指标 ，为交易者提供 账户增长 所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每一位交易者成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个毫无意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这些信息 无与伦比 且 非常准确 。   RelicusRoad 利用机器学习（AI）技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功且消息灵通的交易者。   利用领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Market Structure Visualizer PRO
Ikumi Watanabe
指标
What indicator do you look at most on your MT4 charts? Is it the Moving Average? I d o not believe that the default grid lines on MT4 charts—which you likely see hundreds or thousands of times—are designed with the intent of helping the user win. This is why MT4 users apply various indicators and go through trial and error. Because it is a chart you look at every day, it must present reliable information that we humans can recognize intuitively. This indicator was born from a single core concep
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
指标
Introducing the Delta Volume Profile Indicator - Unleash the Power of Institutional Precision!  Technical Indicator: Are you ready to trade like the pros? The Delta Volume Profile Indicator is no ordinary tool. It’s a high-precision, cutting-edge indicator that puts the power of institutional-grade trading in your hands. This unique indicator analyses delta volume distribution in real-time, revealing the market's hidden buy/sell imbalances that the biggest financial institutions rely on to antic
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
指标
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
指标
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
指标
"Dragon's Tail"是一种综合交易系统，而不仅仅是一个指标。这个系统以分钟为单位分析每一个蜡烛，这在市场波动性高的情况下特别有效。 "Dragon's Tail"系统确定市场的关键时刻，称为"公牛和熊的战斗"。基于这些"战斗"，系统给出交易方向的建议。在图表上出现箭头的情况下，这表明有可能在指示的方向上开设两个交易。黄线和绿线分别作为第一和第二个交易的获利水平。在达到黄线水平并关闭第一笔交易后，建议在第二笔交易开启的水平上设定止损。 时间框架和工具的选择取决于交易员的偏好，但为了达到最佳结果，建议使用H4和D1的时间框架，并考虑所选工具的差价大小。 "Dragon's Tail"的设置参数可以分为两组: 直接影响交易结果的参数: 历史深度 - 只影响图表上入口点的显示。推荐值：D1 - 10，H4 - 15，H1 - 20。 获利1和获利2 - 影响最终结果。取决于时间框架的推荐值：D1 - 250/450，H4 - 150/250，H1 - 75/150。 负责系统视觉设计的参数。可以根据交易员的意愿进行设置。 重要的是要记住，"Dragon's Tail"是一个需要交易员
作者的更多信息
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO   是一款不重绘的指标，用于显示市场方向。它可以识别趋势反转，以及大型市场参与者的首次和重复入场。图表上的   BOS   标记代表真实的趋势变化和高周期的关键水平。数据不会重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 可通过私信申请并获取包含策略示例的详细   PDF 指南 。 指标的主要元素： BOS FLOW   —— 趋势波段和真实的趋势变化。这些代表大型参与者的入场，并确认其存在（以数字标记）。 BOS FILL   —— 按趋势方向为K线着色。标记“大型参与者”入场的位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS   —— 力量未明确的参与者入场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL   —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓位置。交易者可将其作为调整止损的参考。 Super BOS   —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者入场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS   —— 最大市场参与者的关键水平，具备反转趋势方向的能力。 Mega BOS move
筛选:
无评论
回复评论