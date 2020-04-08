RFI levels PRO
- 指标
- Roman Podpora
- 版本: 2.0
- 激活: 10
提前指示 确定市场反转水平和区域，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。
他展示了 逆转水平 市场确认方向转变并形成进一步走势。
该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力： 趋势线专业版 指标。
- 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪
- 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手
自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。
一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。
当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。
- （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化
- （R1-BOS） 一种利用指标趋势变化的模式 趋势线
使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。
该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。
使用 TPSpro 趋势线指标的数据，分析最新趋势的所有 BOS 点，以发现反转模式。
优势：
- 多时间分析功能允许您同时从多个层面评估市场。
- 根据 BOS Line 和 TREND PRO 的常规趋势变化进行反转设计
- 仅在 R1 水平存在精准的反转点，且入场风险极低。
- 直观的可视化界面，带有止损和止盈显示
- R1结构扫描器，用于快速查找交易信号
- LOGIC AI交易助手，可指示最有利可图的入场区域
- 针对任何金融工具和交易风格的优化
- 无需重新绘制即可工作——信号保持稳定
- 与趋势线结合使用时，精度最高
快捷键：
Z — 隐藏/显示面板
R - 显示所有历史记录中的下降