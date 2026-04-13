SMC Analytics MT4

5
  • 指标
  • Lim Wei Liang
    Lim Wei Liang

    Lim Wei Liang

    5 (32)
    Algo Theory Studio | 高性能算法交易工具
    ____________________________________________________
    欢迎光临 Algo Theory Studio 的 MQL5 官方创意工场。
    本工作室由 Lim Wei Liang 创立并亲自操刀研发。Lim 拥有 11 年的一线市场投机、算法研究及 MQL 架构开发经验。我们不复制平庸的通用指标，而是致力于打造专为 XAUUSD（黄金）和外汇市场高波动环境深度优化的交易执行与高级分析底层基础设施。
    11 产品
  • 版本: 3.88
  • 更新: 10 七月 2026

SMC 全能版：机构市场结构与流动性分析

SMC (Smart Money Concept) 智能货币概念指标是一款专为自动化价格行为分析而设计的综合工具。该指标能够实时标注内部和波段市场结构、高概率订单块（Order Blocks）以及流动性区域，助您告别繁琐的手动绘图。

通过识别机构参与者可能下达订单的位置，该指标可帮助您发现更精准的入场点（POI），优化您的交易决策。

核心交易优势：

  • 自动化绘图： 立即识别 BOS 和 CHoCH，消除主观判断偏差。

  • 流动性追踪： 自动标注相等高低点（EQH/EQL），识别潜在的扫损区域。

  • 失衡区探测： 发现公允价值缺口（FVG），寻找市场失衡后的回补机会。

  • 供需分析： 自动绘制牛市和熊市订单块，支持自定义显示深度。

  • 溢价与折价区域： 始终明确当前价位处于相对范围的折价区还是溢价区。

主要功能：

  • 实时结构分析： 完整标注内部和波段结构（BOS/CHoCH）。

  • 订单块 (Order Blocks)： 探测最新订单块，支持设置显示数量。

  • 公允价值缺口 (FVG)： 高亮显示失衡区，具备“自动阈值”功能以过滤噪音。

  • 多时段 (MTF) 高低点： 显示日线、周线和月线级别的关键水平。

  • 溢价/折价区： 直观显示折价、溢价及平衡区（Equilibrium），优化盈亏比。

  • 警报功能： 当波段结构发生突破或满足特定条件时，实时推送通知。


评分 9
raypiscopo
127
raypiscopo 2026.08.06 15:56 
 

Wow!!! This is an absolutely awesome product! If you do not understand smart money concepts (smc), I highly recommend you download this product (while its still free :)) and learn the concepts from it! It is very accurate and the best way to learn the concepts fast. My trading has improved to the next level since I started using it! It works!!! Seriously, a huge thank you to the developer Lim Wei Liang, for your generosity.

Alex212222
24
Alex212222 2026.07.14 15:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Joanna Lis
19
Joanna Lis 2026.06.11 08:58 
 

the best indicator in the world!

推荐产品
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
5 (1)
指标
菲波纳奇支撑阻力指标 本指标创建支撑和阻力线。此指标基于菲波纳奇回撤和扩展级别。它会考虑菲波纳奇级别的多种组合，并在这些基础上绘制支撑/阻力线。此指标使用的顶部和底部由之字折线指标计算而来。如有必要，之字折线也可以在图表上绘制。 本指标考虑许多过去的反转点和菲波纳奇比率级别的组合，而当它看到多条线在相同的价格汇合，那么这将成为指标绘制的支撑/阻力线。未来的市场反转往往会正好出现在这些线附近。这是一个自动指标。所以，旧线将被删除，新线将随着市场的进步而绘制。 设置 Bars_Back - 向后一定数量的柱线用于所有计算。数量较少则较少反转点将被使用，因此，绘制的支撑和阻力线较少。向后更多柱线则有更多反转点将被使用，因此，绘制的支撑和阻力线较多。  Buffer_Space - 这表示每个已计算的菲波纳奇级别所需的汇合之间的最大点数。该数值越高，则确切的汇合必须越少。数字越低，则精确汇合必须更多，因此有较高的可靠性。例如, 让我们设为 10 点, 且指标运行在非分形的 4-位报价经纪商 (同样是 10 点)。此指标看到 3 个 菲波纳奇 回撤级别，分别在 1.4995, 1.5000,
FREE
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
指标
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
FREE
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
指标
Now free. The key Fibonacci pivot levels, drawn for you automatically every day, on any timeframe. Automatic Fibonacci Pivots calculates the daily support and resistance from the Fibonacci sequence and plots them clean on your chart: the daily pivot, S1/S2/S3 below and R1/R2/R3 above. These are the price zones where the market tends to react, bounce or break, and now you see them without drawing a single line. What it does: - Daily Fibonacci pivot levels (pivot, S1/S2/S3, R1/R2/R3), updated
FREE
YK Find Support And Resistance
Peechanat Chatsermsak
5 (1)
指标
The " YK Find Support And Resistance " indicator is a technical analysis tool used to identify key support and resistance levels on a price chart. Its features and functions are as follows: 1. Displays support and resistance levels using arrow lines and colored bands, with resistance in red and support in green. 2. Can be adjusted to calculate and display results from a specified timeframe using the forced_tf variable. If set to 0, it will use the current timeframe of the chart. 3. Uses the
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
指标
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
指标
Aroon Classic 指标概述 Aroon Classic 指标是一种技术工具，可定量识别图表上趋势的出现和持续性。它使用两条线——“Aroon Up”和“Aroon Down”——在 0–100 范围内显示趋势强度和转折点。Aroon Up 值越高，表示上升趋势越强；Aroon Down 值越高，表示下降趋势越强。 主要特点 直观区分趋势的形成和反转 可自定义计算周期（默认：14） 灵活设置线条颜色、宽度和样式 指标参数 参数 说明 默认值 Period 用于 Aroon 计算的周期条数 14 Aroon Up Color Aroon Up 线的颜色 DodgerBlue Aroon Down Color Aroon Down 线的颜色 Tomato Line Width 线条宽度（像素） 2 计算方法 Aroon Up 根据指定周期内自最高点以来的条数计算，公式如下： Aroon Up = ((Period – BarsSinceHighestHigh) / Period) × 100 同理，Aroon Down 根据自最低点以来的条数计算： Aroon Down = ((P
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
指标
--- FREE VERSION - WORKS ONY ON EURUSD ------------------------------------------------------------------- This is a unique breakout strategy that is used for determination of the next short term trend/move. The full system is available on MQL5 under the name "Forecast System". Here is the link -->  https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest is not possible, because calculations are done based on the data of all timeframes/periods. Therefore I propose you use the technolo
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
4.83 (6)
指标
主要用途："Pin Bars"旨在自动检测金融市场图表上的pin bars。 针杆是具有特征主体和长尾的蜡烛，可以发出趋势反转或修正的信号。 它是如何工作的：指标分析图表上的每个蜡烛，确定蜡烛的身体，尾巴和鼻子的大小。 当检测到与预定义参数相对应的引脚柱时，指示器会根据引脚柱的方向（看涨或看跌）在图表上用向上或向下箭头标记它。 参数: TailToBodyRatio-定义尾部长度和针杆主体尺寸之间的最小比率。 NoseToTailRatio-设置"鼻子"和销杆尾部之间的最大允许比率。 ArrowSize-定义标记的pin条与图表上指向它的箭头之间的距离。 应用："Pin Bars"指标可用于识别潜在的趋势反转点，并产生进入市场或平仓的信号。 当正确使用并与其他技术指标和分析方法相结合时，该指标能够改善交易结果。 其他产品 :   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products 重要事项: 该指标不是一个现成的交易系统，应该与其他分析工具结合使用。 建议在真实账户上使用指标之前，先在历史数据上测试和优化指标的参数。
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.75 (4)
指标
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Telegram to MT4 using AI   - AI-Powered Signal Copier Bot Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
指标
和谐图案最适合预测市场转折点。和谐图案为您提供高胜率和一天内的高交易机会。 该指标识别了最受欢迎的和谐图案，这些图案预测市场反转点。 基于和谐交易书籍。 重要说明： 该指标不会重绘或滞后（它在D点检测到模式）；它不会重新绘制（模式要么有效，要么取消）。 使用方法： 将指标拖放到您的MT5图表上。 将模式检测设置为TRUE（ABCD; Gartley）。 根据您的喜好调整偏差（较大的偏差=更多的模式；较小的偏差=更少的模式）。 根据您的喜好自定义颜色。 根据需要启用或禁用关于入场点、TP和SL的警报。 检测到模式时： 该算法在D点检测到模式。 如果启用了警报，它将通知您检测到的模式。 如果模式无效，则触发一个带有“模式已取消”消息的警报。 成功的模式在蜡烛关闭时触发“入场警报”。 如果价格达到TP1、TP2、TP3、TP4或SL，则会发出带有终端消息的警报。 价格现在为40美元，仅剩下几份副本，最终价格将为70美元。 发展计划： 该指标的当前版本（1.1）将检测Gartley和ABCD模式。 版本1.1将包括Butterfly、Bat和Crab模式。 未来版本将包括其他模式、潜在PRZ检
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
指标
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
High and low points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
5 (1)
指标
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
Inversion Indicator MT4
Burak Baltaci
指标
-- 简单而有效。 反转指标 - 是什么？ 一种结合超级趋势逻辑与指数曲线技术的趋势跟随叠加指标。它能识别趋势方向，在图表上绘制动态通道，并在趋势反转时发送实时警报。 工作原理 该指标通过ATR与超级趋势因子计算指数基准线。当价格收盘突破该基准线时，确认趋势反转。绿色箭头标记买入趋势启动，红色箭头标记卖出趋势启动。 功能特性： 基于ATR的指数趋势基准线与动态通道 绿色/红色趋势线及填充通道 趋势反转时的买入/卖出箭头信号 内置警报：弹窗、推送通知、邮件、声音 重复警报防护（每根K线仅触发一次警报） 完全可定制：颜色、线条粗细、箭头尺寸、通道宽度 无延迟的简洁图表叠加层 输入参数： 指数速率、超级趋势因子、ATR周期、通道宽度 开关控制：通道填充、箭头、各警报类型 所有视觉元素支持全色系定制 最佳适用场景：任意品种、任意周期。适用于外汇、指数、大宗商品及加密货币图表。
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
指标
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
指标
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. Send me a  Message and Get A Free Gift : ABCD  Symbol Scanner Dashboard! EA Version : Price
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
指标
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
指标
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Market Session MT4 by TradingLabs ID
Robby Suhendrawan
指标
Master the market rhythm with the Advanced Market Sessions indicator. Timing is everything in trading. Knowing exactly when major financial centers open and close is the key to understanding market volatility, liquidity, and directional bias. This indicator gives you crystal-clear visibility into the three major trading sessions: Asia, London, and New York. By automatically mapping the exact High and Low of each session in real-time, this tool empowers you to trade with true institutional contex
FREE
Enhanced TPSL
Gordana Batic
5 (1)
指标
Instantly see your TP/SL levels with pip distances, profit in account currency, and risk‑reward ratio—fully customizable lines on the chart. Extended Description for Market Listing: The Enhanced TP/SL Indicator transforms your trading experience by displaying Take Profit and Stop Loss levels directly on the chart for each open position. No more guessing - every line shows the exact distance in pips, the expected profit/loss in your account currency, and even calculates the risk‑reward ratio.
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
指标
This is a multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA). The Double HMA MTF Light indicator combines two timeframes on a single chart. The HMA of the higher timeframe defines the trend, and the HMA of the current timeframe defines short-term price movements. The indicator is freely distributed and hasn't audio signals or messages. Its main function is the visualization of price movements. If you need advanced functionality of the HMA multi-timeframe indicator (information ab
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
指标
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
指标
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
指标
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Mode
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
指标
枢轴点斐波那契 RSJ 是一个指标，它使用斐波那契汇率追踪当天的支撑线和阻力线。 这个壮观的指标使用斐波那契汇率通过枢轴点创建多达 7 个支撑位和阻力位。 价格如何尊重该支撑和阻力的每个水平真是太棒了，在那里可以感知操作的可能进入/退出点。 特征 多达 7 个支撑位和 7 个阻力位 单独设置级别的颜色 输入 枢轴类型 Pivot Fibo RSJ1 = Fibo ratio 1 计算 Pivot Fibo RSJ2 = Fibo ratio 2 计算 Pivot Fibo RSJ3 = Fibo ratio 3 计算 Pivot Fibo Classic = 经典枢轴计算 最低枢轴级别 旋转 3 个级别 旋转 4 个级别 旋转 5 个级别 枢轴 6 个级别 旋转 7 个级别 如果您仍有疑问，请通过直接消息与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/robsjunqueira/
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
指标
外汇市场概况（简称FMP） 这不是什么： FMP 不是经典的字母编码 TPO 显示，不显示整体图表数据配置文件计算，并且不将图表分段并计算它们。 它能做什么 ： 最重要的是，FMP 指示器将处理位于用户定义频谱左边缘和用户定义频谱右边缘之间的数据。 用户只需用鼠标拉动指示器的每一端即可定义频谱。 当指标右边缘被拉到实时柱并进一步（到未来）时，指标被认为是“实时的”（它会更新新柱） 该指标将一个“锚点”对象放在它所附加的图表上，然后将该锚点与硬盘驱动器上的文件相关联。 这允许您在图表上运行一个持续的 FMP，您的设置在重新启动时持续存在，直到图表 - 或指标 - 关闭。 FMP 指标可以在一个图表上运行多个自身实例，并且您可以命名它们。（名称在指标数据中显示为半透明，以便您能够区分它们） 指标的数据窗口被快速切换控件包围，当它们的状态发生变化时，这些控件会更新该图表的指标设置的“内存”。 左手柄、右手柄和数据窗口的显示可以自定义。您可以从 13 种不同的样式组合中进行选择，或者选择每个部分的单独样式（从 13 种中选择）。 您可以选择显示与光谱左侧对齐、在中间对称居中、与光谱右侧
FREE
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
SMC Analytics MT5
Lim Wei Liang
5 (28)
指标
SMC 全能版：机构市场结构与流动性分析 SMC (Smart Money Concept) 智能货币概念指标 是一款专为自动化价格行为分析而设计的综合工具。该指标能够实时标注内部和波段市场结构、高概率订单块（Order Blocks）以及流动性区域，助您告别繁琐的手动绘图。 通过识别机构参与者可能下达订单的位置，该指标可帮助您发现更精准的入场点（POI），优化您的交易决策。 核心交易优势： 自动化绘图： 立即识别 BOS 和 CHoCH，消除主观判断偏差。 流动性追踪： 自动标注相等高低点（EQH/EQL），识别潜在的扫损区域。 失衡区探测： 发现公允价值缺口（FVG），寻找市场失衡后的回补机会。 供需分析： 自动绘制牛市和熊市订单块，支持自定义显示深度。 溢价与折价区域： 始终明确当前价位处于相对范围的折价区还是溢价区。 主要功能： 实时结构分析： 完整标注内部和波段结构（BOS/CHoCH）。 订单块 (Order Blocks)： 探测最新订单块，支持设置显示数量。 公允价值缺口 (FVG)： 高亮显示失衡区，具备“自动阈值”功能以过滤噪音。 多时段 (MTF) 高低点： 显示
FREE
Trade Assistant Manager MT5
Lim Wei Liang
实用工具
标题：MT5交易助手 交易助手 — 下单前即可查看风险 可视化风险管理器是一款适用于MetaTrader 5的图表实用工具，专为希望以清晰直观的方式控制仓位大小的自主交易者而设计。您可以直接在图表上设置入场点、止损点和止盈点。面板会显示手数、风险金额、目标盈利金额以及盈亏比——这些数据会随着您移动这些线条而更新。 您将获得以下优势   ： 更快的决策 ： - 根据设定的风险自动计算交易量/手数。 更稳定的风险 ： - 可以选择“账户余额百分比”或“固定金额”进行单笔交易。 更少的执行意外 ： - 实时点差成本（往返，每手）和经纪商佣金或费用可以计入仓位大小（可选）。 一键交易 ： - 当几何图形符合您的预期时，点击“买入”或“卖出”按钮。如果您的入场点偏离当前价格，该工具会根据入场点相对于买卖价的位置（突破型入场或回撤型入场）发送“市价单”、“限价单”或“止损单”。 更简洁的图表工作流程 ： - “跟随”模式可使入场点与市场价格保持一致（可选择同时移动止损/止盈）；“隐藏线条”模式可使图表更简洁，并提供可最小化的面板。 保持逻辑清晰的几何结构 ： - 买入/卖出设置切换；如果您以与当
FREE
Bollinger RSI Momentum Reversal Signal for MT5
Lim Wei Liang
指标
Bollinger RSI Momentum Reversal：精准动量反转指标 告别盲目追涨杀跌。大多数交易者之所以亏损，是因为他们在价格触碰布林带时就急于入场，而没有等待动量的转变。 Bollinger RSI Momentum Reversal 指标通过“双重锁定”确认机制解决了这一难题。 工作原理 本指标将 布林带 的波动边界与 相对强弱指数 (RSI) 的趋势转换能力相结合。它不仅能告诉你价格何时处于“超买”或“超卖”状态，更能精准捕捉动量真正转向有利时机的瞬间。 买入信号： 当价格从布林带下轨反弹，且 RSI 向上突破 50 （确认牛市动量）时触发。 卖出信号： 当价格从布林带上轨回落，且 RSI 向下跌破 50 （确认熊市动量）时触发。 核心优势 信号不漂移： 信号箭头在蜡烛图收盘时出现，一旦确定永不消失。 视觉直观： 满足条件时，买入/卖出箭头直接显示在图表上，清晰易懂。 高度可定制化： 可微调 RSI 周期、布林带参数及信号方向，以匹配不同交易品种的“个性”。 策略应用与核心规则 顺势而为： 在趋势市场中，务必筛选并仅跟随主趋势方向的信号进行交易。 趋势回调： 在强劲
FREE
Candlestick Pattern Analytics MT5
Lim Wei Liang
指标
不要盲目追逐每一根波动。大多数蜡烛图指标之所以失败，是因为它们将趋势中部的“锤子线”与关键反转点的“锤子线”混为一谈。 Candlestick Pattern Analytics 通过结构、强度和逻辑过滤，彻底改变了这一点。 为什么选择这款指标？ 普通工具会用海量信号“轰炸”你的图表，而本指标专注于 质量而非数量 。 基于波段高低点的智能识别： 默认情况下，信号仅出现在局部波段高点（Swing High）或低点（Swing Low）。它忽略了趋势中段的“噪音”，专注于市场真正的转向位置。 加权强度评分： 并非所有形态都具有同等价值。信号被分为 3个强度等级 （1 到 3 分），支持自定义颜色编码。一眼识别高胜率设置（3分）。 精准自定义参数： 你可以自行定义“锤子线”或“吞没形态”的外观。调整实体比例、影线比例和缺口规则，以适配特定的品种和交易策略。 它如何简化您的交易？ 即时价格行为读取： 无需手动扫描。形态（如晨星、吞没等）一旦形成，图表立即显示清晰的文字标签或箭头。 简洁的图表： 使用上下文过滤器（Context Filter）保持工作界面专业化。如果需要查看所有形态进行研究，只
FREE
Trade Assistant Manager for MT4
Lim Wei Liang
实用工具
Title : Trade Assistant Manager for MT4 Trade Assistant Manager   — See your risk before you click Trade Assistant Manager is a MetaTrader 4 chart utility for discretionary   traders who want a clear, visual way to size positions . Place your Entry, Stop Loss, and Take Profit directly on the chart. The panel shows the lot size, the money at risk, the profit target in money, and the reward-to-risk ratio — updated as you move the lines. What you gain   Faster decisions   : - Automatically   calcu
FREE
Bollinger RSI Momentum Reversal Signal for MT4
Lim Wei Liang
指标
Bollinger RSI Momentum Reversal：精准动量反转指标 告别盲目追涨杀跌。大多数交易者之所以亏损，是因为他们在价格触碰布林带时就急于入场，而没有等待动量的转变。 Bollinger RSI Momentum Reversal   指标通过“双重锁定”确认机制解决了这一难题。 工作原理 本指标将 布林带 的波动边界与 相对强弱指数 (RSI)   的趋势转换能力相结合。它不仅能告诉你价格何时处于“超买”或“超卖”状态，更能精准捕捉动量真正转向有利时机的瞬间。 买入信号：   当价格从布林带下轨反弹，且 RSI 向上突破   50 （确认牛市动量）时触发。 卖出信号：   当价格从布林带上轨回落，且 RSI 向下跌破   50 （确认熊市动量）时触发。 核心优势 信号不漂移：   信号箭头在蜡烛图收盘时出现，一旦确定永不消失。 视觉直观：   满足条件时，买入/卖出箭头直接显示在图表上，清晰易懂。 高度可定制化：   可微调 RSI 周期、布林带参数及信号方向，以匹配不同交易品种的“个性”。 策略应用与核心规则 顺势而为：   在趋势市场中，务必筛选并仅跟随主趋势
FREE
Candlestick Pattern Analytics MT4
Lim Wei Liang
指标
不要盲目追逐每一根波动。大多数蜡烛图指标之所以失败，是因为它们将趋势中部的“锤子线”与关键反转点的“锤子线”混为一谈。 Candlestick Pattern Analytics   通过结构、强度和逻辑过滤，彻底改变了这一点。 为什么选择这款指标？ 普通工具会用海量信号“轰炸”你的图表，而本指标专注于 质量而非数量 。 基于波段高低点的智能识别：   默认情况下，信号仅出现在局部波段高点（Swing High）或低点（Swing Low）。它忽略了趋势中段的“噪音”，专注于市场真正的转向位置。 加权强度评分：   并非所有形态都具有同等价值。信号被分为   3个强度等级 （1 到 3 分），支持自定义颜色编码。一眼识别高胜率设置（3分）。 精准自定义参数：   你可以自行定义“锤子线”或“吞没形态”的外观。调整实体比例、影线比例和缺口规则，以适配特定的品种和交易策略。 它如何简化您的交易？ 即时价格行为读取：   无需手动扫描。形态（如晨星、吞没等）一旦形成，图表立即显示清晰的文字标签或箭头。 简洁的图表：   使用上下文过滤器（Context Filter）保持工作界面专业化。如果
FREE
SuperTrend MTF Analytics MT5
Lim Wei Liang
指标
SuperTrend MTF Analytics is a high-performance trend intelligence system engineered to eliminate chart switching and bring institutional-grade multi-timeframe alignment directly to a single workspace. By combining a proprietary, noise-filtering modified ATR algorithm with advanced multi-timeframe overlays, this utility transforms the classic SuperTrend from a simple lagging indicator into a definitive trend-alignment and entry engine. JOIN OUR SUPERTREND MTF COMMUNITY Stop trading in a silo. Con
FREE
SuperTrend MTF Analytics MT4
Lim Wei Liang
指标
SuperTrend MTF Analytics   is a high-performance trend intelligence system engineered to eliminate chart switching and bring institutional-grade multi-timeframe alignment directly to a single workspace. By combining a   proprietary, noise-filtering modified ATR algorithm   with advanced multi-timeframe overlays, this utility transforms the classic SuperTrend from a simple lagging indicator into a definitive trend-alignment and entry engine. JOIN OUR SUPERTREND MTF COMMUNITY Stop trading in a sil
FREE
RSI Trend Scalper MTF
Lim Wei Liang
指标
RSI Trend Scalper MTF — 多时间周期机构动能与形态架构交易系统 RSI Trend Scalper MTF 是一款专为全资产类别精准执行而设计的全功能、高级算法交易引擎。通过将独家的高频动能过滤器与深度的多时间周期（MTF）方向验证相结合，该系统在保持极简操作的同时，能够精准捕捉高概率、 绝无重绘 的机构级交易机会。 系统内置实时历史业绩复盘面板，直接在图表上呈现。您可以瞬间掌握特定资产和时间周期的精确胜率及盈利能力——彻底告别凭空猜测。 * 加载至图表，选择您的交易模式，即刻执行。 专为追求精英级执行力、不想耗费数月去研究复杂技术参数的交易者打造。 需要设置帮助？请阅读我们 MQL5 博客上的完整【 用户指南 】以获取配置技巧。 即插即用。 应用于任何图表或资产，立即查看 100% 无重绘的结果。立即下载模拟版本进行无风险测试 _______________________________________________________________________________________________________________________
筛选:
raypiscopo
127
raypiscopo 2026.08.06 15:56 
 

Wow!!! This is an absolutely awesome product! If you do not understand smart money concepts (smc), I highly recommend you download this product (while its still free :)) and learn the concepts from it! It is very accurate and the best way to learn the concepts fast. My trading has improved to the next level since I started using it! It works!!! Seriously, a huge thank you to the developer Lim Wei Liang, for your generosity.

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.08.07 01:29
Thank you for the kind and detailed review! Hearing feedback like this makes all the effort put into developing the tool completely worth it. Wish you continued success in your trading journey!
Alex212222
24
Alex212222 2026.07.14 15:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Viktor Pashko
68
Viktor Pashko 2026.07.08 15:11 
 

用户没有留下任何评级信息

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.07.10 13:45
Спасибо за отзыв и за то, что считаете индикатор полезным! Вы правы, так как файл EX4 скомпилирован, перевести его самостоятельно не получится. К сожалению, правила автоматической валидации маркета MQL5 очень строги к не-латинским символам в коде, что делает прямую локализацию невозможной. Алгоритм и код этого SMC-индикатора очень длинные и сложные. Пытаться обойти эти ограничения платформы через сложные структуры ENUM — это огромный риск, который может нарушить внутреннюю логику и стабильность работы самого индикатора. Я хочу, чтобы вам было удобно пользоваться инструментом, поэтому нашел другое решение. Напишите мне в личные сообщения, и я с радостью отправлю вам скриншот с полным переводом всех входных параметров на русский язык. Удачи в торговле!
Anatoly Skvoznikov
124
Anatoly Skvoznikov 2026.06.27 21:34 
 

用户没有留下任何评级信息

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.06.28 04:31
Thank you so much! Happy trading! 😊
Joanna Lis
19
Joanna Lis 2026.06.11 08:58 
 

the best indicator in the world!

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.06.11 09:05
Thank you so much for the amazing review! As a developer who focuses on publishing mostly free tools to help the community, feedback like this genuinely means a lot and keeps me motivated. Happy trading!
200307381
14
200307381 2026.05.31 02:51 
 

superb accurecy is very

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.06.10 03:34
Thank you! I put a massive amount of effort into the logic and coding to ensure the data is as precise and reliable as possible. Glad it's delivering that accuracy for your trading!
Ebert Pansegrouw
18
Ebert Pansegrouw 2026.05.12 12:46 
 

用户没有留下任何评级信息

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.05.15 02:05
Hi, I’ve just released a version update to address what you suggested 2 days ago regarding the text visibility. I’ve implemented a Smart Adaptive UI to solve the dark theme issue:
1. Auto-Color Mode: The indicator now automatically detects your chart background. If you use a dark theme, the OB and FVG labels will instantly switch to a high-contrast color for perfect readability.
2. Manual Overrides: If you still prefer a specific custom color, you can now toggle 'Auto-Color' off in the settings and pick exactly what suits your eyes. I also took the liberty of optimizing the code to use less CPU, so it should run even smoother now. Thanks again for helping me improve the tool, enjoy the update!
Malik Alzafiri
140
Malik Alzafiri 2026.05.04 16:57 
 

用户没有留下任何评级信息

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.05.05 00:50
Thank you for the fantastic feedback! It's great to see the indicator delivering amazing results on Gold. I’m glad it’s adding real value to your trading setup.
Holger Schiemann
223
Holger Schiemann 2026.05.03 08:10 
 

用户没有留下任何评级信息

Lim Wei Liang
26131
来自开发人员的回复 Lim Wei Liang 2026.05.03 16:11
Glad it’s working well on gold for you. Thank you for the review; let me know if you have any feedback as you continue using it.
回复评论