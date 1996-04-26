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自信地捕捉干净利落的比赛片段！

ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。

它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。

您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。

每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。

为什么选择 ORB Seeker

支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。

您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头、入场线、SL/TP 标签，以及可选的 50% TP 标记。

交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头、入场线、SL/TP 标签，以及可选的 50% TP 标记。 两种突破模式 - 使用收盘突破进行K线确认，或使用触及突破进行更快的突破检测。

使用收盘突破进行K线确认，或使用触及突破进行更快的突破检测。 回测/回调模式 - 可选的回测逻辑通过等待价格回落到区间内，然后才接受新的突破，从而帮助过滤重新入场信号。

可选的回测逻辑通过等待价格回落到区间内，然后才接受新的突破，从而帮助过滤重新入场信号。 灵活的止损/止盈选项 - 选择固定止损/止盈、基于 ATR 的水平，或经典的 1:0.5、1:1、1:2 和 1:3 风险/回报目标。

选择固定止损/止盈、基于 ATR 的水平，或经典的 1:0.5、1:1、1:2 和 1:3 风险/回报目标。 突破缓冲控制 - 在会话最高点或最低点之外添加自定义缓冲，以减少过早的突破信号。

在会话最高点或最低点之外添加自定义缓冲，以减少过早的突破信号。 内置过滤器 - 使用 MA 趋势过滤器、RSI 动量过滤器和 VWAP 过滤器进行额外的交易确认。

使用 MA 趋势过滤器、RSI 动量过滤器和 VWAP 过滤器进行额外的交易确认。 不重绘 - 一旦触发有效的突破信号，该信号将固定在图表上。

一旦触发有效的突破信号，该信号将固定在图表上。 智能图表处理 - 自动会话重置、清晰的对象管理，以及支持每个会话多个突破信号。

自动会话重置、清晰的对象管理，以及支持每个会话多个突破信号。 完整提醒套件 - 弹出式提醒、推送通知和包含交易详情的电子邮件提醒。

弹出式提醒、推送通知和包含交易详情的电子邮件提醒。 附赠EA - 使用附赠的ORB Seeker EA自动交易指标的突破信号。

使用附赠的ORB Seeker EA自动交易指标的突破信号。 自营公司安全 -可安全用于 自营公司评估和资金支持的交易账户。





推荐用途：

市场：外汇、商品、指数、加密货币和股票。

时间周期： M1、M5、M15、M30 和 H1。





ORB Seeker 专为希望以简洁实用的方式交易开盘区间突破形态的交易者而设计。您可以使用它进行手动交易计划、基于警报的交易，或使用附赠的免费 EA 进行自动执行。

如果您喜欢交易时段开盘和突破设置，ORB Seeker 可以在一个图表工具中为您提供完整的 ORB 结构：范围、突破信号、入场点、止损点、止盈点、警报和可选的自动化功能。

ORB Seeker 也非常适合自营公司评估和资金支持的交易账户使用。





重要提示

ORB Seeker是一款技术分析工具。它不保证盈利，所有交易决策均由您自行负责。市场状况、点差、波动性、滑点以及经纪商执行情况均可能影响交易结果。





ORB Seeker 仅通过官方 MQL5 市场销售。如果您在其他任何地方看到它，那都不是授权版本。





感谢您的支持。如果您有任何问题、想法或对未来更新的建议，请随时与我联系。我始终乐于接受使用该工具的交易者的宝贵反馈。