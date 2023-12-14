Market Structure Break Out

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以高成功率检测 Indirection Break Out Signal

价格将在8月15日前上涨至119$

Market Structure Break Out (MSB) 简介 ， 该指标是一款专为 MT4 和 MT5 平台设计的高级工具，帮助交易者通过价格结构的视角观察市场走势。它使用箭头和警报识别并突出显示关键的 交易信号，包括 顺趋势方向逆趋势方向（反转信号）。

其突出功能之一是能够 绘制未被突破的供需区域，为交易者提供对关键价格区域的清晰洞察。此外，实时回测功能 允许用户直接在图表上查看指标的历史表现，为其信号提供透明度和信心。

如何领取 ？
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免费的 Market Structure Breakout EA，可根据突破箭头自动开仓，支持固定手数以及可自定义的止损和止盈水平。

Market Structure Break Out 的 MT5 版本在这里 ： 访问 MT5 版本

Market Structure Break Out ：您进行纯净市场波浪分析的方式

该指标旨在绘制市场结构和运动波浪，以找出最佳的 MSB 或 Market Structure Break Out。当市场出现运动并突破近期结构时，它可以确定此次突破的因子有多大；如果大于特定因子，则意味着该突破可以被确认为有效突破。因此，在这个工具中您有 4 个重要情况： 

  • 市场结构波浪 
  • 已确认的结构突破，以及 
  • 未被突破的供需区域。
  • 基于回踩并再确认未被突破供需区域的买入和卖出箭头

多头与空头信号概念 ： 

将指标附加到您想要的任何时间周期或品种上，您可以看到未被突破的供需区域。同时，MSB 线显示市场运动何时何地成功突破了近期结构。通过这些信息，手动交易者可以预测下一步走势，但让我们专注于该指标在未被突破区域内可以生成的买入和卖出信号。当价格进入未被突破的需求区域内部，但无法突破该区域，且价格速度减缓时，将生成买入入场箭头；一旦有一根K线走出区域并在区域外收盘，买入信号就会出现，用户也会收到非常新鲜信号的警报。对于供应区域内的卖出箭头，我们有完全相同的场景。您可以在这篇博文中了解更多关于该概念如何运作的内容 ： Combination of MSB(Market Structure Break Out) And Unbroken Zones

    结论：

    基于我10年的经验，我发现分析市场结构、供需动态以及进行全面的价格分析，是预测外汇市场的强大方法。我特别偏爱基于纯净理念的策略，而 Market Structure Breakout (MSB) 正是其中之一。显而易见，市场遵循明确的波浪、突破过去的形态，并对相当比例的未被突破供需区域表现出尊重。

    评分 8
    Jayce6942
    141
    Jayce6942 2025.12.02 14:07 
     

    I’m posting a review after testing the Market Structure Breakout indicator. It’s a tool that helps you read the market and make clear, confident decisions when opening a trade. It’s highly accurate, gives you a solid idea of where to place your SL and TP, and most importantly, it doesn’t repaint. As a beginner, it has genuinely helped me improve my trading. I’ve made very good profits with it, and for once, it’s actually quite simple to use! The seller is great and very responsive. I definitely recommend this indicator — it truly deserves 5 stars! Thank you Ashkan !

    sweethomeboy2
    584
    sweethomeboy2 2025.11.01 20:14 
     

    This indicator is more than great — it deserves 5 stars and more. It offers many useful options that truly help in deciding which trades to take and which to avoid. The support team is excellent, always responsive and helpful. Plus, the free gift based on the indicator’s strategies is a fantastic bonus. Highly recommended for any serious trader!

    László Varga
    263
    László Varga 2025.10.31 14:58 
     

    Very nice work, relaible and simply system. I realy like, use for scalp M1-M5, is average 80% good signals.

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    Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
    Trend Catcher ind
    Ramil Minniakhmetov
    5 (11)
    指标
    趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (302)
    指标
    现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    指标
    目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
    Neo Wave PRO
    Nikolay Raykov
    5 (1)
    指标
    Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
    AW Candle Patterns MT4
    AW Trading Software Limited
    指标
    AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (68)
    指标
    Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
    All in One Trade
    Alexey Minkov
    4.5 (28)
    指标
    All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
    Color Trend FX
    Alexey Minkov
    4.5 (4)
    指标
    Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.67 (12)
    指标
    这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
    ECM Channel MT4
    Paulo Rocha
    指标
    ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    4.71 (7)
    指标
    本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (21)
    指标
    FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (37)
    指标
    Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    指标
    Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    指标
    TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
    Volume Break Oscillator MT4
    Roberto Bonati
    指标
    成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.85 (60)
    指标
    货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
    Linear Trend Predictor
    Vitalyi Belyh
    指标
    Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
    Gold Channel XAUUSD
    Paulo Rocha
    5 (4)
    指标
    Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    4.81 (21)
    指标
    M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
    作者的更多信息
    Koala Supply Demand MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    指标
    介绍 Koala Supply Demand 欢迎使用 Koala Supply Demand 指标。该指标专为识别不同时间周期中的 未被突破的供需区域 而设计。该指标可以帮助交易者以区域的方式观察市场，您可以看到价格如何尊重某些强力区域。该指标还可以在价格行为信号形成于区域内部时显示相关信号。 Koala Supply Demand 的 MT4 版本 也已提供 :  下载 加入我的 MQL5 频道以 获取更多免费产品   :   加入 主要功能： 图表回测功能： 通过独特的 On Chart Back Test 功能体验全新的分析方式。只需点击图表上的任意位置，即可立即查看该时刻尚未失效的供需区域。此功能为用户提供实时洞察，以帮助做出更明智的交易决策。 价格行为形态识别： 通过选择不同的价格行为形态来自定义您的交易策略。该指标支持 engulfing patterns 等热门形态。当选择后，指标会在未突破的供需区域内，为每个出现的形态显示清晰的买入和卖出箭头。 新信号提醒： 通过及时提醒保持领先市场。接收发生在已识别供需区域内部的新价格行为信号通知。这确保您不会错过任何潜在交易机会
    FREE
    Koala Supply Demand
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.6 (5)
    指标
    介绍 Koala Supply Demand ( 我们鼓励您分享您的评价或反馈，无论是正面的还是负面的，以便其他交易者能够从您的经验中受益。)  欢迎使用 Koala Supply Demand 指标。该指标专为识别不同时间周期中的 未被突破的供需区域 而设计。该指标可以帮助交易者以区域的方式观察市场，您可以看到价格如何尊重某些强力区域。该指标还可以在价格行为信号形成于区域内部时显示相关信号。 了解更多关于 Supply Demand 概念 : 文章 加入我的 MQL5 频道以 获取更多免费产品 : 加入 Koala Supply Demand 的 MT5 版本 也已提供 : 下载 主要功能： 图表回测功能： 通过独特的 On Chart Back Test 功能体验全新的分析方式。只需点击图表上的任意位置，即可立即查看该时刻尚未失效的供需区域。此功能为用户提供实时洞察，以帮助做出更明智的交易决策。 价格行为形态识别： 通过选择不同的价格行为形态来自定义您的交易策略。该指标支持 engulfing patterns 等热门形态。当选择后，指标会在未突破的供需区域内，为每个出现的形态显
    FREE
    Forex Time Zone
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    Forex Time Zone 简介 欢迎使用全新的免费专业工具—— Forex Time Zone ！专业交易员深知时间在外汇交易中的重要性。每一秒，全球的一些市场开放，而另一些关闭，这会影响市场波动性以及个别货币的走势。此工具能够帮助交易员轻松了解当前哪个市场正在开放，以及当前的时区。 它是如何工作的？ 只需根据您的国家选择您的时区，并将指标添加到图表中。您会看到一个水平的彩色框，每个市场用不同的颜色标记。如果两个市场重叠，框将显示两个市场的混合颜色。此外，还有一条竖直的蓝线，显示基于您所选时区的当前 GMT 时间。蓝线顶部的短标签会告诉您当前哪个市场开放。例如，它可能会显示“伦敦和东京现在开放”。 每个国家的旗帜表示什么？ 在水平导航栏中，有四面代表每个市场开盘的国家国旗。 竖直的蓝线是否与图表时间或经纪商时间相关？ 不，竖直的蓝线显示的是您所选时区的当前时间。此产品是独立运行的，与经纪商时间无关。 我们还有什么？ 我们还提供了 Session Break Out 产品——这是由 Forex Time Zone 衍生出的高级版本。此工具专为突破交易策略设计，可将您的交易提升到新
    FREE
    Elliott Wave Theory
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    Meta Trader 4的艾略特波浪理论指标 艾略特波浪理论指标基于外汇市场中的专业概念开发，可以绘制市场结构为波浪形态，并标注1至5的上升和下降波浪，让用户能够清晰看到艾略特波浪，并在新波浪出现时收到提醒。此指标包含主波浪和子波浪，可用两种不同颜色区分大波浪和小波浪，用户还可以启用或禁用任一波浪。 主要特点 双波浪识别 : 同时识别主波浪和子波浪，全面展现市场走势。 自动波浪计数 : 根据高点和低点自动标注1至5波，简化分析过程。 可自定义参数 : 可分别为主波浪和子波浪设置深度、偏差和回撤参数，适应不同交易策略。 提醒系统 : 在特定波浪计数时接收提醒，及时把握交易机会。 指标设置 历史限制 :  最大处理柱数  : 设置处理的最大K线数量（默认：1000）。 标签偏移 : 波浪标签的水平偏移（像素）: 设置波浪标签的水平偏移量（默认：10像素）。 主波浪设置 : 波长  : 设置主波浪的长度（默认：30）。 波动偏差  : 设置主波浪的偏差（默认：3）。 回撤步长  : 设置主波浪的回撤步长（默认：3）。 绘制波浪  : 启用或禁用主波浪绘制。 绘制波浪编号  : 启用或禁用主
    FREE
    Market Structure Break Out MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (2)
    指标
    以高成功率检测 Indirection Break Out Signal 。 价格将在8月15日前上涨至119$ Market Structure Break Out (MSB) 简介 ， 该指标是一款专为 MT4 和 MT5 平台 设计的高级工具，帮助交易者通过价格结构的视角观察市场走势。它使用箭头和警报识别并突出显示关键的 交易信号 ，包括 顺趋势方向 和 逆趋势方向 （反转信号）。 其突出功能之一是能够 绘制未被突破的供需区域 ，为交易者提供对关键价格区域的清晰洞察。此外， 实时回测功能 允许用户直接在图表上查看指标的历史表现，为其信号提供透明度和信心。 如何领取 ？ 点击此处下载 EA 。请注意，此 EA 仅在您已购买 Market Structure Break Out 指标的情况下才能使用。 免费的 Market Structure Breakout EA ，可根据突破箭头自动开仓，支持固定手数以及可自定义的止损和止盈水平。 Market Structure Break Out 的 MT4 版本在这里 ： 访问 MT4 版本 Market Structure Break
    Supply Demand Robot MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (2)
    专家
    购买 Supply Demand Robot 前，您需要了解以下重要提示 无 Martingale，无 Grid，所有交易都包含 Stop Loss 和 Take Profit ， Risk To Reward 大于 1 自动手数计算可保护每笔交易，因此您在每笔交易中的亏损不会超过设置的风险百分比  策略概念可在免费指标中获取 : 下载 价格计划 : 前 10 位购买者的起始价格为 30$ ，接下来 50 位购买者价格为 50$，最终产品价格为 100$ 最佳交易资产 : USDJPY,EURUSD,AUDUSD,XAUUUSD 最佳时间周期 : H1 运行此 EA 所需资金 : 100$ 或以上 Supply Demand 策略如何工作？ Supply Demand 是一种基于支撑和阻力区域的纯 Price Action 策略。这些区域通过不同时间周期中的重要价格极值进行检测。它们代表市场中价格经常强烈反应的重要区域。当价格进入 Supply Zone 并形成看跌形态时，EA 会检测该信号，绘制卖出箭头，并开立 Sell 交易。同样的逻辑也适用于 Demand Zone 内的 Buy
    TurboTrend
    Ashkan Hazegh Nikrou
    3 (2)
    指标
    免费但先进产品概述 Turbo Trend 是一个强大的指标，旨在帮助交易者识别和跟随市场趋势。它结合了高级移动平均线和成交量分析，以提供明确的趋势方向信号。Turbo Trend 通过将市场状况分类为三种不同的状态： 上升趋势 、 下降趋势 和 中性趋势，简化了决策过程，使用易于区分的彩色线条和蜡烛高亮显示。 加入  Koala Trading Solution 频道  在mql5社区，获取有关所有Koala产品的最新新闻，加入链接如下： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution 访问其他不错的免费工具：FVG 指标：  https://www.mql5.com/en/market/product/108907 基于 Turbo Trend 的EA 现在已在市场上提供 在此访问 Turbo Trend Bot： https://www.mql5.com/en/market/product/127401 关键功能 趋势分类 ：该指标使用复杂的算法来分析多个移动平均线和成交量，以提供明确的趋势洞察。 视觉信号 ：趋势方向
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    Koala FVG
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.67 (6)
    指标
    介绍 Koala FVG for MT5 – 您的专业 Fair Value Gap (FVG) 模式指标 Koala FVG：您在 MT5 上精确交易的道路 解锁 Fair Value Gap (FVG) 模式的威力，使用 Koala FVG – 这是专为 MetaTrader 5 设计的先进指标。在有限的时间内，可以在其成为付费指标之前免费访问这个专业工具。 主要特点: FVG 模式检测: Koala FVG 智能识别基于可定制的最小和最大尺寸标准的 Qualified FVG 模式。 视觉呈现: 通过图形显示清晰度，其中包括动态矩形，用于说明 FVG 区域。三条线突出显示 FVG 水平，进行精确分析。 箭头入场信号: 永远不要错过交易机会。Koala FVG 提供清晰的箭头信号，指示入场点，让您能够做出明智的决策。 Koala FVG Scalper EA: 自动交易的卓越之选 通过下载 此处 可轻松将您的交易提升到新的水平。这款专家顾问与 Koala FVG 指标无缝集成，提供： 低回撤: 经验低于 7% 的回撤百分比，增强风险管理。 可靠的利润: 在整年内获得一贯和可靠的利润
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    Emperor Signal MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    Emperor Signal MT5 – 指标像智能交易系统一样运作并模拟交易！ Emperor Signal MT5 是一款先进的指标，它能够模拟类似智能交易系统（EA）的信号，同时保持完全由交易者掌控。该指标提供清晰的进出场点、完整的交易可视化以及直观的界面，帮助实现安全且系统化的交易。 如何找到更好、更专业的工具： 加入  Koala Trading Solution 频道  在 MQL5 社区中获取所有 Koala 产品的最新消息 我最优秀的指标，已被100多位交易者信赖 Market Structure Break Out 下载 MT4 下载 MT5 主要功能 智能进场模拟 每个信号最多可分为 5 个进场层级 ，形成一个交易篮子，从而提升安全性和稳定性。篮子内的所有进场将在同一个价格点统一平仓。 收益与风险管理 内置的 平均止盈 和 平均止损 参数可灵活管理交易篮子。指标会根据这些参数自动计算交易结果。 全面提醒功能 每个操作都会触发提醒，确保您不会错过任何重要的交易信号。 详细图形面板 专业的图形界面显示在图表下方，提供完整的交易报告，包括每个方向（买入/卖出）的结
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    Session Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    Session Break Out 指标 – 交易时段分析的终极工具 Session Break Out 指标 是一款先进的工具，旨在帮助交易者监测市场交易时段，并有效利用基于时间的交易策略。专业交易者深知，在外汇市场中，不同交易时段的货币强度和波动性各不相同，时间因素至关重要。 使用此强大指标，您可以： 追踪市场交易时段 – 立即识别当前活跃的交易时段及开放的市场。 监测时段高点和低点 – 关注关键价位，寻找突破或反转机会。 捕捉全新突破 – 当交易时段的高点或低点被突破时，实时收到提醒。 适配任何时区 – 轻松调整指标以匹配您的本地 GMT 设置。 可视化交易时段重叠 – 通过精美的图形界面清晰展示交易时段的转换。 历史交易时段框架 – 轻松开启历史时段显示，回顾市场结构。 即时买入 & 卖出信号 – 突破发生时，屏幕上显示实时提醒和箭头。 为什么选择 Session Break Out 指标？ 简单安装 – 只需几秒钟即可轻松设置，无需复杂配置。 用户友好界面 – 直观设计，轻松读取交易时段数据。 强大的交易信号 – 适合希望利用交易时段趋势的交易者。 立即使用 Session
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    Koala Price Action Scanner
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.63 (8)
    指标
    考拉价格行为扫描仪 - 发掘价格行为的力量 **介绍：**发现全新的考拉价格行为扫描仪 - 一款多功能、多货币、多时间框架的工具，旨在检测基本价格行为模式，并在直观的扫描表中呈现。 **摘要：**该指标超越寻常，为用户提供在多个货币和时间框架上识别关键价格行为模式的能力。 特点： 吞没模式（Engulf Pattern） 锤子模式（PinBar Pattern） 十字模式（Doji Pattern） 可定制设置： 吞没模式： 第2根蜡烛的最小实体大小：定义第2根已关闭蜡烛的最小实体大小（即第2根已关闭蜡烛）。 第1根蜡烛的最小实体大小：设定最近已关闭蜡烛的最小实体大小。 锤子模式： 最大实体百分比：通过此参数，您可以调整锤子实体的最大百分比，相对于影线的大小。 十字模式： 最大较小实体大小：用户可以通过此参数调整最大实体大小。在纯粹的十字模式中，实体大小必须为0，但用户可能想以最大10点的大小查看模式。 符号设置： 输入最多10个符号名称，符号名称必须与市场观察符号字符相匹配。用户可以使用“最大符号”参数控制这些符号中的出现数量。 时间框架设置： 切换M1至MN时间框架，启用或禁用每个
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    ProEngulfing For MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    ProEngulfing的免费版本是QualifiedEngulfing，每天仅限一个信号并具有较少的功能。 加入mql5社区的Koala Trading Solution频道，了解所有Koala产品的最新消息，加入链接如下： https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution 此产品的MT4版本可通过以下链接下载： https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 介绍ProEngulfing - 您的专业吞没形态指标，适用于MT4。 通过ProEngulfing，体验精准度的力量。此前沿指标专为识别和突出外汇市场中的高质量吞没形态而设计。ProEngulfing适用于MetaTrader 4，采用精确的形态识别方法，确保您仅接收最可靠的交易信号。 ProEngulfing如何运作： ProEngulfing使用复杂的算法，超越简单的形态识别，对吞没形态进行全面分析。该指标应用资格标准，评估烛体和影线的比例以确定整根蜡烛的大小。这种严谨的评估确保仅突出显示高概率
    Koala Trend Line
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.33 (6)
    指标
    考拉趋势线升级到1.2版 上一次升级改进：添加了新参数，允许用户将趋势线连接到第二或第三或第X最高或最低点。 我的请求 ： **尊敬的客户，请在Koala趋势线上发布您的评论，让我通过您的反馈进行改进。 为什么科拉趋势线是免费指示器？ 我相信免费指标必须是合格的工具。 关于其他免费产品呢？ 所有带有绿色考拉徽标的产品都是我的免费产品 https://www.mql5.com/zh-CN/users/ashkan.nikrou/seller#products 考拉趋势线介绍： 我做了这个指标来帮助交易者更好地找到趋势，该指标可以显示当前趋势线。 如您所知，趋势线必须在2个最高点或最低点之间绘制。 因此，主要逻辑是找到最高和最低点。 指标查找历史上所有最高和最低点，并用红色和蓝色点显示它们。 这些最高和最低点是根据深度值计算的。深度值可调，用户可以更改。 深度是什么意思？     当深度为10时，表示每个最高蜡烛必须在其周围的10支蜡烛之间最高，必须在前5个蜡烛与下一个5个蜡烛之间为最高蜡烛。     当深度为10时，表示每个最低蜡烛必须在其周围的10支蜡烛之间最低，必
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    QualifiedEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    QualifiedEngulfing - 是 ProEngulfing 指标的免费版本 ProEngulfing - 是 Advance Engulf 指标的付费版本， 点击此处下载。 ProEngulfing 的免费版与付费版有什么区别？免费版每天只能发出一个信号。 介绍 QualifiedEngulfing - 你的专业 Engulf 模式指标，适用于 MT4 通过 QualifiedEngulfing 发挥精准性的力量，这是一款设计用于辨识和突显外汇市场中合格 Engulf 模式的前沿指标。专为 MetaTrader 4 开发，QualifiedEngulfing 提供了一种细致入微的 Engulf 模式识别方法，确保您只收到最可靠的交易信号以做出决策。 QualifiedEngulfing 的工作原理： QualifiedEngulfing 采用先进的算法分析 Engulf 模式，超越了简单的模式识别，确保模式的合格性。以下是其工作原理： 资格标准：该指标评估实体百分比相对于整个蜡烛大小的百分比，并考虑影子百分比相对于蜡烛大小的比例。这种仔细的评估确保只有高概率的 Engul
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    Best SAR MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.33 (3)
    指标
    描述 ：  我们很高兴推出基于外汇市场 (PSAR) 中专业和流行指标之一的新免费指标 该指标是对原始抛物线 SAR 指标的新修改，在专业 SAR 指标中，您可以看到点和价格图表之间的交叉，这交叉不是信号，而是谈论运动结束的可能性，您可以从新的蓝点开始买入，并在第一个蓝点之前设置止损，最后您可以在点交叉价格图表时退出。 如何打开买入或卖出信号？ 通过第一个蓝点打开买入交易并通过第一个红点打开卖出交易 正确的止损在哪里？ 安全止损可以在第一个点上，（在第一个蓝点的买入情况下和在第一个红点的卖出情况下） 正确的止盈在哪里？ 止盈可以根据止损距离和RR进行调整，所以我的建议是2 RR，是止损的2倍 如果我们盈利但仍未达到 tp，那么退出点在哪里？ 第一个退出警报可以在点和价格图表之间交叉。 该指标何时释放警报？ 一旦新的点出现在新的方向，指标就会释放警报 我们如何根据这个指标构建 EA 以及它的成本是多少？ 我们已准备好通过一些强大的完整功能基于此免费指标构建指标，例如基于点的追踪止损和基于权益百分比的资金管理，您可以通过填写下表来订购 https://www.mql
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    Supply Demand Robot MT4
    Ashkan Hazegh Nikrou
    专家
    购买 Supply Demand Robot 前，您需要了解以下重要提示 无 Martingale，无 Grid，所有交易都包含   Stop Loss   和   Take Profit ， Risk To Reward   大于 1 自动手数计算可保护每笔交易，因此您在每笔交易中的亏损不会超过设置的风险百分比  策略概念可在免费指标中获取 :   下载 价格计划 :   前 10 位购买者的起始价格为 30$ ，接下来 50 位购买者价格为 50$，最终产品价格为 100$ 最佳交易资产 : USDJPY,EURUSD,AUDUSD,XAUUUSD 最佳时间周期 : H1 运行此 EA 所需资金 : 100$ 或以上 Supply Demand 策略如何工作？ Supply Demand 是一种基于支撑和阻力区域的纯 Price Action 策略。这些区域通过不同时间周期中的重要价格极值进行检测。它们代表市场中价格经常强烈反应的重要区域。当价格进入 Supply Zone 并形成看跌形态时，EA 会检测该信号，绘制卖出箭头，并开立 Sell 交易。同样的逻辑也适用于 Demand
    Your Chart
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    指标
    通过 Your Chart 指标提升您的交易体验！ 这个免费的高度可定制工具允许交易者将多个时间框架合并为一个干净的蜡烛图显示，而不改变原始图表。使用 Your Chart，您可以设置每根自定义蜡烛的条数——例如，将每 18 根 M1 蜡烛合并为一根，以便更广泛地查看市场趋势。 主要特点： 自定义蜡烛形态 ：选择合并多少条蜡烛为一根，提供灵活的市场视图。 非侵入性设计 ：原始图表数据保持不变，自定义蜡烛以覆盖形式绘制，显示蜡烛的实体和影线。 颜色自定义 ：根据您的喜好个性化看涨和看跌方向的蜡烛颜色。 简化交易 ：通过自定义图表视图，交易者可以获得独特的见解和更符合个人需求的价格走势视觉效果。 非常适合那些希望在保持 MetaTrader 4 简单性的同时，获得全新图表视角的交易者。
    FREE
    Trade Board MT4
    Ashkan Hazegh Nikrou
    实用工具
    购买前的重要信息 提供完整演示版本 – 可在真实市场中测试 Trade Board MT4 提供完整功能的演示版本，交易者可以下载并直接在真实市场环境下使用模拟账户进行测试，且没有任何功能限制。在策略测试器中测试交易辅助工具无法提供真实的执行行为，因此我们强烈建议下载演示版本，并在真实市场条件下测试产品，以体验其真实表现。 只需 联系我 即可获取用于实时测试的演示版本 加入 MQL5 社区中的  Koala Trading Solution 频道  ，了解我所有产品的最新消息。 该产品的 MT5 版本可用 :   下载 Trade Board MT4 是一款先进的交易辅助和交易管理面板，专为 MetaTrader 4 交易者设计，适用于需要更快执行速度、更智能风险控制以及更好交易组织，同时又不遮挡图表视图的用户。 该产品是在详细分析市场上现有交易辅助工具后开发的。我们保留了它们的优势，并移除了常见的易用性问题。最终打造出一个简洁、高度用户友好且高效的交易界面，适合专业交易者和零售交易者使用。 交易管理功能 高级交易开仓控制 使用固定手数开仓 根据风险金额和止损距离自动计算手数
    Accuracy Meter
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (2)
    指标
    精度计介绍： Accuracy Meter是确定策略获胜百分比的强大工具，可以像元交易者策略测试员一样向您显示所有交易进场和出场点，您可以将简单的策略测试员作为图表上的指标，将其附加到不同的货币对和时间框架上并找出您的策略准确性百分比，更改止损和风险以奖励因素，并查看其如何影响您的交易思路。 Accuracy Meter是您简单的策略测试仪，该产品可以帮助您在与策略测试仪相同的图表上访问策略的入口和出口点，通过此产品，您可以节省您的资金，而不会浪费在建立无利可图的EA上。 常问问题 ： 如何为该指标定义策略？ 精度计的输入设置可让您调整自定义指标的路径和名称，还可以定义买卖缓冲区编号， 您可以使用以下设置：     自定义指标名称     购买缓冲区编号     卖出缓冲区编号 我可以通过不同的止损或获利来测试我的自定义指标吗？ 是的，您可以使用以下参数来调整止损并获利。     所需止损点     期望的奖励风险因素 图形仪表盘信息： 屏幕左上方设计的图形仪表板向我们显示了分析结果，您可以查看有关所选策略的有用信息。 总交易，获胜百分比，亏损百分比，开始分析时
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    Trex MT4
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    Trex – 趋势识别与入场信号指标 Trex 是一款强大而简洁的趋势跟随指标，旨在帮助交易者以高可视化方式识别市场趋势和精确的入场点。 Trex 基于布林带和移动平均线的斜率分析，并结合智能外部过滤器，尽可能减少错误信号，提高整体交易准确性。 该指标专注于趋势交易，避免不必要的复杂性，适合初学者和专业交易者使用。 如何找到更好、更专业的工具： 加入  Koala Trading Solution 频道  在 MQL5 社区中获取所有 Koala 产品的最新消息 我最优秀的指标，已被100多位交易者信赖 Market Structure Break Out 下载 MT4 下载 MT5 主要功能 趋势识别系统 Trex 会自动识别当前市场趋势，并在图表上直接显示清晰的趋势线和入场信号。 高级信号过滤 内置外部过滤器有助于避免低质量和虚假信号，提高交易信心。 实时交易仪表盘 用户友好的仪表盘显示： 实时信号状态 实时信号的 ATH 盈利 回撤 用于实时决策的重要交易信息 提醒与通知 当新的趋势入场信号出现时，可立即收到提醒，帮助您根据趋势方向轻松进场交易。 简洁清晰的设计 Tr
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    Best SAR
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (3)
    指标
    加入  考拉交易解决方案频道  在MQL5社群中，获取有关所有考拉产品的最新信号和新闻，加入链接如下： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution 描述 ：  我们很高兴推出基于外汇市场 (PSAR) 中专业和流行指标之一的新免费指标 该指标是对原始抛物线 SAR 指标的新修改，在专业 SAR 指标中，您可以看到点和价格图表之间的交叉，这交叉不是信号，而是谈论运动结束的可能性，您可以从新的蓝点开始买入，并在第一个蓝点之前设置止损，最后您可以在点交叉价格图表时退出。 如何打开买入或卖出信号？ 通过第一个蓝点打开买入交易并通过第一个红点打开卖出交易 正确的止损在哪里？ 安全止损可以在第一个点上，（在第一个蓝点的买入情况下和在第一个红点的卖出情况下） 正确的止盈在哪里？ 止盈可以根据止损距离和RR进行调整，所以我的建议是2 RR，是止损的2倍 如果我们盈利但仍未达到 tp，那么退出点在哪里？ 第一个退出警报可以在点和价格图表之间交叉。 该指标何时释放警报？ 一旦新的点出现在新的方向，指标就会释放警报 我们如何
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    Currency Meter Pro
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    指标
    欢迎使用我的货币计量器指标 简单介绍： 该指标可以帮助您分别查看每种货币的力量。 如您所知，GBPUSD上涨时，这意味着GBP会发挥更大的作用，或者USD会变得更加疲软，但是您无法理解此走势的原因是什么，大约是GBP？还是大约美元？ 为了确定GBP力量，该指标将检查所有对是否包含GBP并确定其走势，最后计算出GBP的平均走势，并通过百分比和直方图向我们显示， 通过这种方式，您可以通过一些绿色和红色的条形查看直方图，还可以看到百分比，它们可以显示您想要的是GBP或USD或EUR或JPY和。 指示器如何根据不同的时间范围确定运动的力量？ 该指标在图表上绘制了一些框，每个框与一个时间范围相关，并且包含7行，每一行显示一种货币以及它的功率百分比和直方图。 当我们处于H1时间范围内时，这意味着货币对力量是根据货币对最近1小时的移动来计算的，因此通过访问不同的框，您可以短期和长期地正确了解货币能力 如何通过货币表和移动平均指标建立自己的交易策略？ 观看此视频，我向您展示了如何使用货币计量器和移动平均线来构建您的手动交易系统。 https://www.youtube.com/watch?v=9
    ProEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.5 (2)
    指标
    介绍ProEngulfing - 您的专业MT4 Engulf模式指标 解锁精准力量，使用ProEngulfing，一款先进的指标，旨在识别和突出外汇市场上的合格的吞没模式。为MetaTrader 4开发，ProEngulfing提供了一种细致入微的吞没模式识别方法，确保您只收到最可靠的交易决策信号。 ProEngulfing的工作原理： ProEngulfing采用先进的算法分析吞没模式，不仅仅是简单地识别模式，还确保这些模式确实是合格的。以下是它的工作原理： 资格标准：该指标评估实体百分比与整个蜡烛大小的关系，并考虑影子百分比与蜡烛大小的比较。这种细致入微的评估确保只有高概率的吞没模式引起您的注意。 连续确认：ProEngulfing在吞没模式之前寻找足够数量的连续反向条，提供对模式可靠性的额外确认。 双向信号：ProEngulfing提供两种不同的信号模式 - 在方向和反向方向。用户可以通过图表上的按钮轻松切换这些模式。 在方向模式中：在触及或回溯移动平均线时显示吞没模式。 反向方向模式：显示在移动平均线上方一定距离处发生的熊市合格吞没模式，表明市场可能发生逆转。 回测功能：P
    Koala Trend Pro MT4
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    考拉趋势线介绍： 我创建了这个指标来帮助交易者更好地发现趋势。该指标可以显示当前趋势线。 如您所知，趋势线必须在两个最高或最低点之间。 因此，基本逻辑是找到最高和最低点。 该指示器查找历史上所有的最高和最低点，并用红色和蓝色点显示它们。 这些最高和最低点是根据深度值计算的。深度值是可调的，可以由用户更改。 深度是什么意思？ 如果深度为10，则表示任何最高的烛台应该是10根蜡烛之间的最高蜡烛。在上一个第五蜡烛台和下一个第五蜡烛台之间应该有最高的蜡烛台。 如果深度为10，则表示它周围的10点之间的最低蜡烛应该是最低蜡烛，而5和5之间的最低蜡烛应该是下一根蜡烛。 “连接到XTH”选项如何工作？ 该指标需要2个点才能绘制下降趋势线。他朝相反的方向看，找到第二点。您可以使用此参数对第二点进行操作。可以是第一，第二，第三，第四或第n个最大值 “连接到最低XTH”选项如何工作？ 该指标需要2个点才能绘制看涨趋势线。他朝相反的方向看，找到第二点。您可以使用此参数影响第二点。可以是最低的第1，第2，第3，第4或第n个下限 您可以在此处下载该产品的免费无限版本： https://www.mql5.com
    All Power In One
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    当前产品价格为 49 美元，仅限时优惠。下一阶段价格为 99 美元。 All Power In One (APIO) 指标 All Power In One (APIO) 指标是一款强大的工具，旨在评估主要货币（如 USD、EUR、GBP 等）的强度。通过分析不同货币对在可选时间框架内的走势和方向，APIO 为交易者提供清晰的货币强度洞察和潜在交易机会。 APIO 的 MT5 版本现已推出，点击下面的链接访问 MT5 版本： https ://www .mql5 .com /en /market /product /129241 使用此指标，您将获得什么？ 实时监测每种货币的强度：   监测 USD、EUR、GBP 等货币的实时强度。 最佳买入机会列表：   获取包含最佳买入交易机会的货币对列表。 最佳卖出机会列表：   获取包含最佳卖出交易机会的货币对列表。 实时多时间框架访问：   通过界面按钮轻松切换时间框架，实现动态分析。 加入   Koala Trading Solution   频道，获取 Koala 产品的最新动态。频道链接： https://www.mql5.com/
    MSB Robot
    Ashkan Hazegh Nikrou
    专家
    MSB智能交易机器人 – 您通往自动外汇交易的智慧之门 MSB智能机器人 是一款基于强大信号逻辑的 市场结构突破（MSB） 指标开发的全自动智能交易顾问（EA）——这是识别外汇市场突破机会最受欢迎、最精准的工具之一。该EA旨在基于精准可靠的MSB信号实现稳健盈利，通过“驾驶模式”，交易者可轻松设置与使用，选择完全自动运行模式，由EA自动动态管理设置。 本产品的起始价格为199美元。每次重大更新和质量提升，价格将上涨100美元。下一价格为399美元。 本产品目前享有 40% 折扣，优惠将持续到即将到来的重大更新。更新后，价格将上涨至 399 美元。 购买此产品后，请通过私信发送截图给我。我将从最初的安装步骤开始指导您，直到您在账户上开始盈利。 MSB 机器人 MT5 版本已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/139566 功能特点： 自动驾驶模式：启用即交易——无需更改任何设置 兼容所有经纪商与账户类型（对冲、净值、分账户、微型、标准、ECN等） 在GBPUSD（H1时间周期）上表现最佳——未来更新将支持更多货币对 基于值得信赖的市场结
    Momentum Hunter
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    Momentum Hunter – 高级无重绘动量指标 Momentum Hunter 是一款强大且可靠的指标，旨在检测新的市场动量，帮助交易者精准捕捉行情走势。该指标专为 M1 时间框架 优化，同时也适用于更高的时间框架，适合剥头皮和波段交易者。 主要功能： 无重绘 & 无延迟 ：信号稳定，箭头只在蜡烛收盘后出现。 简洁界面 ：图表干净简洁，仅显示箭头、止损价格标签和跟踪止损价格标签，无复杂按钮。 即时提醒 ：每当信号出现时，可直接在 MetaTrader 和您的移动设备上收到通知。 适合所有交易者 ：无论您是在 M1 剥头皮还是在高时间框架交易，Momentum Hunter 都能适应您的交易风格。 此高级工具结合了多种经过验证的策略，包括： 移动平均线 用于趋势方向 布林带 用于波动率分析 RSI 用于动量强度 蜡烛形态分析 用于精准入场 通过这种智能组合， Momentum Hunter 能识别高概率入场点，并直接在图表上显示 箭头 ，帮助交易决策更加快速明了。 为您的安全而设计 Momentum Hunter 不仅仅是一个入场信号工具： 安全止损价格 – 以 红色标签 显示在
    KoalaFVG Scalper
    Ashkan Hazegh Nikrou
    专家
    解锁精准交易与考拉FVG Scalper - 您的多货币剥头皮解决方案 体验尖端的Koala FVG Scalper，这是一个专为利用Qualified FVG（Fair Value Gap）概念而设计的专家顾问。通过这个创新的剥头皮EA，与Koala FVG Indicator完美集成，免费下载请点击 此处 。 关键优势: 高准确性： 在H1时间框架上为多个货币对实现超过80%的正确预测。 提升安全性： 利用更安全的止损策略，为您提供安全的交易环境。 优化止盈： 利用优化的止盈水平，确保在每笔交易中最大化收益。 Fair Value Gap如何为Koala FVG Scalper提供信号？ Fair Value Gap（FVG）模式在一个方向的剧烈运动之后出现，标志着一根突出的蜡烛。这个独特的模式作为即将发生市场变动的可靠信号。我们通过其大小资格和检测FVG，预期市场在重新开始运动之前会有一段短暂的回撤。在FVG水平上战略性地放置卖出或买入限价单，以利用市场机会。 推荐设置: 货币对： GBPUSD ,  EURUSD, USDJPY 时间框架： M15 最低存款： $100 账户类
    Trade Board MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    实用工具
    购买前的重要信息 提供完整演示版本 – 可在真实市场中测试 Trade Board MT5 提供完整功能的演示版本，交易者可以下载并使用模拟账户在真实市场环境中直接测试，且没有任何功能限制。在 Strategy Tester 中测试交易辅助工具无法提供真实的执行行为，因此我们强烈建议下载演示版本并在真实市场条件下测试产品，以体验其真实表现。 只需   联系我   即可获取用于真实测试的演示版本 加入 mql5 社区中的  Koala Trading Solution 频道  ，了解我所有产品的最新消息。 该产品的 MT4 版本可用 : 下载 Trade Board MT5 是一款高级交易辅助工具和交易管理面板，专为需要更快执行速度、更智能风险控制以及更好交易组织，同时不遮挡图表视图的 MetaTrader 5 交易者设计。 该产品是在详细分析市场上现有交易辅助工具后设计开发的。我们保留了它们的优点，并移除了常见的易用性问题。最终形成了一个简洁、高度用户友好且高效的交易界面，适合专业交易者和零售交易者。 交易管理功能 高级交易入场控制 使用固定手数开仓 基于风险金额和止损距离自动计算
    All Power In One MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    指标
    当前产品价格为49美元，仅限时优惠，下一个All Power In One价格为99美元。 全能一体（APIO）指标 全能一体（APIO）指标是一种强大的工具，用于评估主要货币（包括美元、欧元、英镑等）的强弱。通过分析可选时间框架内不同货币对的走势和方向，APIO为交易者提供货币强度和潜在交易机会的清晰洞察。 APIO的MT4版本现已上线，点击以下链接访问MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/129225 使用此指标您可以获得什么？ 实时货币强度： 监控美元、欧元、英镑等货币的实时强度。 最佳买入机会列表： 提供包含最佳买入交易机会的货币对列表。 最佳卖出机会列表： 提供包含最佳卖出交易机会的货币对列表。 实时多时间框架访问： 可以在多个时间框架内实时访问强度，通过GUI按钮轻松切换。 加入  Koala Trading Solution频道  ，获取关于所有Koala产品的最新消息，加入链接如下： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution 主要特点： 全面的货
    筛选:
    Jayce6942
    141
    Jayce6942 2025.12.02 14:07 
     

    I’m posting a review after testing the Market Structure Breakout indicator. It’s a tool that helps you read the market and make clear, confident decisions when opening a trade. It’s highly accurate, gives you a solid idea of where to place your SL and TP, and most importantly, it doesn’t repaint. As a beginner, it has genuinely helped me improve my trading. I’ve made very good profits with it, and for once, it’s actually quite simple to use! The seller is great and very responsive. I definitely recommend this indicator — it truly deserves 5 stars! Thank you Ashkan !

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52416
    来自开发人员的回复 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.12.17 05:16
    🙏 Thank you so much for your detailed and positive feedback
    I’m really happy to hear the indicator helped you trade with more confidence and clarity.
    Wishing you continued success in your trading journey
    sweethomeboy2
    584
    sweethomeboy2 2025.11.01 20:14 
     

    This indicator is more than great — it deserves 5 stars and more. It offers many useful options that truly help in deciding which trades to take and which to avoid. The support team is excellent, always responsive and helpful. Plus, the free gift based on the indicator’s strategies is a fantastic bonus. Highly recommended for any serious trader!

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52416
    来自开发人员的回复 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.11.06 07:41
    Thank you so much for your wonderful feedback and 5-star rating
    I’m really glad you’re enjoying the indicator and finding the features helpful.
    László Varga
    263
    László Varga 2025.10.31 14:58 
     

    Very nice work, relaible and simply system. I realy like, use for scalp M1-M5, is average 80% good signals.

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52416
    来自开发人员的回复 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.10.31 15:24
    🙏 Thank you very much for your kind feedback!
    I’m really glad to hear you like the system and find it reliable for your scalping on M1–M5. 💡 Small tip: I suggest you also check the trend line on H1 and do your scalps on M5 following the H1 direction — or you can turn on the H1 scanner to easily see the higher timeframe trend.
    This will help improve your accuracy even more. 👍
    Jun Ito
    706
    Jun Ito 2025.06.05 03:25 
     

    Moving average filters can be used to determine trends.

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52416
    来自开发人员的回复 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.10.31 15:25
    Thank you for your note! 👍 Yes, you’re right — moving average filters are great for identifying the main trend and improving signal accuracy. 📈
    danmar
    2479
    danmar 2025.04.27 15:12 
     

    I try it with strategy tester and i was very surprised with-it clarity, still simple, but look very accurate. and it super to have the back test option which really show at any time what the indicator tells us but also show us when it is better to go because we were after the breakout of resistance zone i will try it Monday but if i bought it last Friday i was able to catch a nice 8 pips SL for a 60 pips tp ! i will come back after 1 week to give more information's. i have different tools but none like this one well done

    ===20250430 ===> one of my best buy, accurate, simple, buttons to have a clear chart and best of best the back test option which allow immediately to see what the indicator what saying in the past and i use a lot this and it help me a lot to adjust my method

    ==20250503 ===> an effective market structure with innovations like the back test which is super , buttons to have clean chart and a seller who take care of wishes of his users. now this tool is my main tool in chart and rally accurate. VERY WELL DONE

    and thank you a lot to make update so quickly.

    really super. thanks

    ===20250524 super update thank you a lot: well done and so nice to have a seller which listen and take care of us

    とも
    298
    とも 2025.02.02 05:27 
     

    I'm still trying it out with demo trading, but it's easy to understand the direction of resistance and trends. I think the channel will be helpful for how to use it, but I would be happy if I could understand the explanation and how to find the recommended setting values a little more. They replied to my message about the layout right away.

    Ersin Oelmez
    403
    Ersin Oelmez 2024.09.19 20:33 
     

    good Indicator also the signals from the Indicator working very well

    Sekav Ikyernum
    487
    Sekav Ikyernum 2024.09.18 20:55 
     

    A very effective tool for trading. Accurate and reliable too, plus good support.

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