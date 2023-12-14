以高成功率检测 Indirection Break Out Signal。

价格将在8月15日前上涨至119$

Market Structure Break Out (MSB) 简介 ， 该指标是一款专为 MT4 和 MT5 平台设计的高级工具，帮助交易者通过价格结构的视角观察市场走势。它使用箭头和警报识别并突出显示关键的 交易信号，包括 顺趋势方向 和 逆趋势方向（反转信号）。

其突出功能之一是能够 绘制未被突破的供需区域，为交易者提供对关键价格区域的清晰洞察。此外，实时回测功能 允许用户直接在图表上查看指标的历史表现，为其信号提供透明度和信心。

如何领取 ？

点击此处下载 EA。请注意，此 EA 仅在您已购买 Market Structure Break Out 指标的情况下才能使用。 免费的 Market Structure Breakout EA，可根据突破箭头自动开仓，支持固定手数以及可自定义的止损和止盈水平。

Market Structure Break Out 的 MT5 版本在这里 ： 访问 MT5 版本

Market Structure Break Out ：您进行纯净市场波浪分析的方式



该指标旨在绘制市场结构和运动波浪，以找出最佳的 MSB 或 Market Structure Break Out。当市场出现运动并突破近期结构时，它可以确定此次突破的因子有多大；如果大于特定因子，则意味着该突破可以被确认为有效突破。因此，在这个工具中您有 4 个重要情况：

市场结构波浪

已确认的结构突破，以及

未被突破的供需区域。

基于回踩并再确认未被突破供需区域的买入和卖出箭头

多头与空头信号概念 ：

将指标附加到您想要的任何时间周期或品种上，您可以看到未被突破的供需区域。同时，MSB 线显示市场运动何时何地成功突破了近期结构。通过这些信息，手动交易者可以预测下一步走势，但让我们专注于该指标在未被突破区域内可以生成的买入和卖出信号。当价格进入未被突破的需求区域内部，但无法突破该区域，且价格速度减缓时，将生成买入入场箭头；一旦有一根K线走出区域并在区域外收盘，买入信号就会出现，用户也会收到非常新鲜信号的警报。对于供应区域内的卖出箭头，我们有完全相同的场景。您可以在这篇博文中了解更多关于该概念如何运作的内容 ： Combination of MSB(Market Structure Break Out) And Unbroken Zones

结论：



基于我10年的经验，我发现分析市场结构、供需动态以及进行全面的价格分析，是预测外汇市场的强大方法。我特别偏爱基于纯净理念的策略，而 Market Structure Breakout (MSB) 正是其中之一。显而易见，市场遵循明确的波浪、突破过去的形态，并对相当比例的未被突破供需区域表现出尊重。