M1 Sniper

5
  • 指标
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (495)
    你好！

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    49 产品
  • 版本: 2.2
  • 更新: 28 六月 2026
  • 激活: 20

M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。

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购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！

祝您交易成功！

评分 34
snow7834
47
snow7834 2026.08.10 14:25 
 

Thank you, Mr. Oleg, for your kind and thorough aftercare.

Trade2222
1312
Trade2222 2026.07.14 10:53 
 

top

Siva77
910
Siva77 2026.07.13 23:32 
 

Another fantastic indicator by Oleg. He has gradually evolved and improved this indicator to the current version which has vooatility zones so that I know which signals to take!

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4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
MetaBands M4
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (6)
指标
MetaBands使用强大且独特的算法绘制通道并检测趋势，以便为交易者提供进出交易的潜在点。它是一个通道指标和强大的趋势指标。它包括不同类型的通道，可以通过使用输入参数简单地合并以创建新通道。MetaBands使用所有类型的警报通知用户市场事件。 功能 支持大多数通道算法 强大的趋势检测算法 能够合并不同类型的通道 多时间帧和多货币（信号矩阵） 所有类型的警报功能（声音、屏幕闪烁、推送通知、电子邮件、弹出窗口、箭头） 它永远不会重绘 趋势检测 MetaBands使用在通道内振荡的蓝色线来检测趋势。当该线遇到通道的上界时，表明开始下跌趋势，当它遇到下界时，表明开始上涨趋势。如果蓝线接近中线，则市场处于整理期。 该指标使用独特的方法来检测趋势。一开始可能看起来有些复杂，但如果您观看视频教程，您就会意识到它是多么强大且易于使用。 入场和出场信号 当趋势变化或价格穿过上下通道时，MetaBands会立即通过不同的方法提醒交易者，这些方法可以在指标设置中启用。 信号矩阵 要监视来自不同时间框架的多个符号并在一个地方查看信号，请单击右上角按钮或按键盘上的M键以打开信号矩阵。该矩阵可以快速概览
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
作者的更多信息
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Scalper Vault MT5
Oleg Rodin
指标
Scalper Vault   是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Binary Trader Master
Oleg Rodin
3.5 (2)
指标
Binary Trader Master 是一个基于箭头的指标，可预测蜡烛的收盘价。它仅在一根蜡烛内进行分析。当蜡烛打开时，需要一些时间来进行分析并预测蜡烛的收盘价。然后它产生一个信号。该指标还允许您应用可用于分析的时间限制，这意味着您实际上可以告诉指标允许在蜡烛内进行分析的时间。该指标监控蜡烛中的特殊交易量模式。该分析实际上预测了当前 (0) 蜡烛的收盘价。由于此类蜡烛通常具有强劲的成交量，因此这些信号也具有良好的获利潜力，也可用于外汇交易。二元和外汇交易者都可以从该指标中受益。 由于指标与单个蜡烛的主体一起使用，因此指标仅在实时或视觉策略测试模式下提供信号！ 信号不要重绘！ 购买后请联系我！我会为您提供交易说明，免费赠送您丰厚的红利！
Pips Generator MT5
Oleg Rodin
指标
Apollo Pips Generator   是提供趨勢方向信號的指標。該指標提供多個入口點，因此您總能找到獲利的交易機會。注意截圖。 屏幕截圖顯示了點數生成器工具與我的其他工具的組合，該工具由帶有指示頂部和底部的星形信號的通道表示。這種組合為您提供了多種應用系統的方式。 購買後請聯繫我免費獲得我的第二個指標。您將擁有與我在屏幕截圖中顯示的完全相同的系統。 我還將為您提供有關如何使用該系統以獲得最佳結果的說明。 這兩種工具都提供所有類型的警報，包括推送通知。 該指標可用於任何貨幣對、商品、指數、金屬或任何其他資產。它也可以用於任何時間範圍。 無論您擁有何種級別的交易經驗，您一定會發現此工具對您的交易需求和目標很有幫助。 祝您交易愉快！
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Forex Breath System MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
5 (4)
指标
Apollo Global Trends FX   -   这是一个趋势指标，旨在预测任何货币对以及任何交易工具（包括金属、指数、股票、加密货币和其他交易工具）的市场趋势变动。该指标可用于任何时间范围。该指标适用于长期和短期交易。该指标可以作为主系统或指标的过滤器。该指标完美过滤市场噪音。该指标非常易于使用。你只需要跟随信号 该指示器提供所有类型的通知，包括发送到您的移动设备的通知。指标中没有设置。指标本身会根据您使用的图表进行调整，从而使交易尽可能简单和高效。 购买后，一定要写信给我！ 我将与您分享使用该指标进行交易的建议。我还将免费为您提供一个指标，这将使交易更加有利可图和舒适。 感谢您的关注！祝您交易成功并盈利！
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
指标
Apollo Volume Profile 是一种使用交易量分析确定市场走势方向的指标。该指标非常易于使用。该指标清楚地显示了市场上买卖双方的比例，具体取决于所使用的时间范围。该指标可用作任何交易系统的基础。该指标不会重新绘制其信号。 该指标可用于交易任何金融工具，例如货币、金属、指数、股票、加密货币。无论您喜欢哪种交易方式，该指标在任何情况下都会对您有用。如果您是剥头皮交易者或习惯于在更高的时间范围内进行交易，该指标将对您有用。 该指标可用作独立交易系统或用作其他指标的高精度趋势过滤器。一切顺利！ 祝您交易愉快、获利丰厚！愿市场永远站在你这边！ 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易建议和丰厚的奖金！
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Universal Swing Arrows 是一种基于箭头的指标，旨在提供波段交易信号。它可用于任何交易对和任何交易时间范围。 箭头出现在当前 (0) 根蜡烛上。信号不要重绘！ 该指标可用作独立交易系统或作为您个人交易策略的一部分。该指标的箭头不仅是一个信号，也是您可能的止损水平。该指标会自动为您计算最佳止损位，并在您的止损位准确绘制箭头。它使用保护性止损类型，为价格提供一些空间，以避免错误的止损触发。 该交易系统非常易于使用。您只需要选择交易对和交易时间范围即可。然后只需按照指示器信号操作即可。 购买后请与我联系。我将与您分享我的交易建议，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！感谢您的关注！
PowerBall Signals
Oleg Rodin
5 (4)
指标
PowerBall 信号是基于使用支撑/阻力区域理念的买入/卖出信号指标。该指标根据支撑/阻力区域检测特殊反转模式，并在图表上提供这些信号。该指标的主要思想是使用 MTF（多时间框架）分析，并根据当前和下一个更高时间框架的水平提供信号。这种方法可以预测任何市场上可能的价格逆转，无论是货币、金属、指数甚至加密货币。 事实上，您绝对可以在任何市场进行交易。 除了反转信号之外，该指标还提供趋势延续信号，让您在交易过程中紧跟趋势。该指标对外汇和二元期权交易者都有帮助。您可以选择是否要在 NON-MTF 或 MTF 模式下使用该指标。您还可以选择要从中获取数据以生成信号的源时间范围。 购买后请联系我以获得我的交易提示和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Supply Demand Zones
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo Supply Demand Zones 是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。 可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。 该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！ 祝您交易成功！
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
指标
Apollo BuySell Predictor 是一个包含多个模块的专业交易系统。该指标为交易者提供价格突破区、基于斐波那契的支撑和阻力位、趋势反转线、交易量信号、回调和任何交易者每天都需要的其他有用功能。该系统将适用于任何一对。推荐的时间框架是 M30、H1、H4。尽管该指标可以与其他时间范围一起使用，但 H4 以上的时间范围除外。 该系统是通用的，因为它提供了任何交易者成功交易所需的一切。该系统可以多种方式使用。该指标可用于日内交易、波段交易甚至剥头皮交易。无论您喜欢哪种交易方式，系统都会帮助您以真实的形式看待市场。所有系统信号都不会被重绘！ 您可以根据您的交易偏好和任务启用/禁用各种系统模块。系统提供所有类型的通知，包括PUSH通知。您可以打开/关闭您需要的通知。 购买后请给我发电子邮件。我将与您分享交易说明和重要的红利指标，它们将使您的交易更加有利可图！
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Apollo Secret Trend 是一款专业的趋势指标，可用于识别任何货币对和时间框架的趋势。无论您偏好交易哪个货币对或时间框架，该指标都能轻松成为您的主要交易指标，助您精准把握市场趋势。通过指标中的特定参数，您可以根据个人交易风格调整信号。此外，该指标还会显示当前信号强度，帮助您选择更优的信号。 由于其独特的算法，该指标不仅在普通模式下有效，而且在 MTF 模式下也有效。 在这种情况下，您可以选择任何 MTF 时间框架以及您正在交易的图表。 指示器的信号不会重绘！指示器的信号在MTF模式下也不会重绘。 购买后请联系我，我会提供指标使用方面的交易技巧。此外，我还会赠送您一份超值礼物！ 祝您在外汇市场交易中取得成功！
Apollo Pips
Oleg Rodin
5 (7)
指标
Apollo Pips 是用于交易任何货币对的高度准确的趋势反转指标。它最初是为交易 XAUUSD 而开发的，但实践表明该指标可以成功地用于其他货币对. 推荐时间框架 H1. 但该指标也可以与其他时间框架一起使用。只需尝试不同的图表即可找到合适的交易对和交易时间框架。 从技术上讲，该指标绝对可以用于任何时间框架和货币对。您可以交易货币、金属、石油、股票、加密货币。 只有当信号被确认时，指示器才会发出警报。因此，如果您看到警报，您可以安全地使用接收到的信号. 指标不会重新绘制其信号！箭头可能会闪烁，直到信号被确认。确认信号后，箭头不再改变位置！ 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Apollo Secret Trend MT5
Oleg Rodin
指标
Apollo Secret Trend   是一款专业的趋势指标，可用于识别任何货币对和时间框架的趋势。无论您偏好交易哪个货币对或时间框架，该指标都能轻松成为您的主要交易指标，助您精准把握市场趋势。通过指标中的特定参数，您可以根据个人交易风格调整信号。此外，该指标还会显示当前信号强度，帮助您选择更优的信号。 由于其独特的算法，该指标不仅在普通模式下有效，而且在 MTF 模式下也有效。 在这种情况下，您可以选择任何 MTF 时间框架以及您正在交易的图表。 指示器的信号不会重绘！指示器的信号在MTF模式下也不会重绘。 购买后请联系我，我会提供指标使用方面的交易技巧。此外，我还会赠送您一份超值礼物！ 祝您在外汇市场交易中取得成功！
Apollo Supply Demand Zones MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
Apollo Supply Demand Zones   是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。 可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。 该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！ 祝您交易成功！
Volume Champion
Oleg Rodin
指标
Volume Champion 是一种分析市场交易量并以直方图形式显示数据的指标。您无需深入研究市场分析理论。您可以简单地跟随指标读数。指标柱根据对市场交易量结构的分析显示价格变动的潜在方向。该指标设计用于更高的时间范围，例如 H4、D1、W1。信号不呈现！ 从技术上讲，该指标可以根据交易者的需要与其他时间范围一起使用。此外，该指标可用于任何货币对，但该指标最适用于某些货币对，例如 USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD 和其他一些货币对。购买后，我将提供该指标的最佳货币对的完整列表。 购买后请联系我。我将为您提供支持的货币对列表以及出色的赠金指标，以帮助您在交易中获得更多利润！ 感谢您的关注！
Pips Generator
Oleg Rodin
4.6 (10)
指标
Apollo Pips Generator 是提供趨勢方向信號的指標。該指標提供多個入口點，因此您總能找到獲利的交易機會。注意截圖。 屏幕截圖顯示了點數生成器工具與我的其他工具的組合，該工具由帶有指示頂部和底部的星形信號的通道表示。這種組合為您提供了多種應用系統的方式。 購買後請聯繫我免費獲得我的第二個指標。您將擁有與我在屏幕截圖中顯示的完全相同的系統。 我還將為您提供有關如何使用該系統以獲得最佳結果的說明。 這兩種工具都提供所有類型的警報，包括推送通知。 該指標可用於任何貨幣對、商品、指數、金屬或任何其他資產。它也可以用於任何時間範圍。 無論您擁有何種級別的交易經驗，您一定會發現此工具對您的交易需求和目標很有幫助。 祝您交易愉快！
Gold Buster M1 System
Oleg Rodin
5 (10)
指标
Gold Buster M1 System - 是 XAUUSD 货币对 M1 图表的专业交易系统。但是，尽管该系统最初是专门为交易黄金而开发的，但该系统也可以与其他一些货币对一起使用。购买后，我会给你一个除了XAUUSD之外，可以和系统一起使用的交易对列表，这将扩大你使用这个系统的可能性 系统中的所有指标都不会重复! 该系统是一组三个指标。它是一个趋势指标、箭头指标和成交量指标，直观地显示了市场的强弱。 购买后，您可以立即下载趋势指标。我将免费为您提供剩余的两个指标，因为它们是整个系统的一部分。我还将为您提供一个模板，您可以使用该模板在图表上加载指标。此外，我将教你如何使用我的系统进行交易并分享我的建议。还有丰厚的红利等着你！ 购买后请务必立即写信给我！
Market Strength Panel
Oleg Rodin
指标
阿波罗市场强度面板是一个多时间框架指标，对外汇和二元期权交易者有帮助。该面板代表了从 M1 到 H4 的几个时间范围内的市场状况。该指标提供有关三个重要市场方面的信息。它们是趋势、力量和冲动。如果所有这 3 个组件都对齐，则该指标将根据市场方向为您提供买入或卖出信号。该指标在您的图表上绘制信号。您可以选择它应该生成信号的时间范围。当所有时间框架都对齐时，它也可以给你一个信号。该指标为您进行市场分析。你准备好应用信号了。该面板可以用作独立系统或作为您现有交易系统的一部分。 无论您喜欢在什么时间范围内交易，该指标都会对您有所帮助。即使您是黄牛或长期交易者，您也可以使用此工具。顺便说一句，即使您使用 D1 图表，您仍然可以使用此工具。我可以教您如何在您想要交易的任何时间范围内使用该工具。 购买后请联系我以获得我的个人交易建议和一个很棒的奖金指标！
筛选:
snow7834
47
snow7834 2026.08.10 14:25 
 

Thank you, Mr. Oleg, for your kind and thorough aftercare.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.08.10 19:13
It is always my pleasure!:) Actually THANK YOU for your trust and for being my valued customer! I really appreciate it very much! Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!:)
Trade2222
1312
Trade2222 2026.07.14 10:53 
 

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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.07.15 11:18
Thank you very much for the 5 stars, my dear friend! I'm deeply grateful for your kind appreciation of my work. Wishing you continued great success in your trading!
Siva77
910
Siva77 2026.07.13 23:32 
 

Another fantastic indicator by Oleg. He has gradually evolved and improved this indicator to the current version which has vooatility zones so that I know which signals to take!

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.07.15 11:21
Thank you for your positive feedback, my dear friend! I am pleased to hear that you like the indicator. I hope this indicator continues to deliver great results for you and help you reach your trading goals. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
Melike Yalçınoğlu
163
Melike Yalçınoğlu 2026.06.15 20:05 
 

用户没有留下任何评级信息

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.06.15 20:44
Thank you so much for your loyalty and such kind words! It is a pleasure to know that you feel confident using my indicators and that they show consistent results for you. By the way, no secret information here:), just a lot of hard work and dedication to making tools that actually help. Thanks for your trust, and happy trading!:)
Ardhan Nimitmunwai
216
Ardhan Nimitmunwai 2026.06.05 07:40 
 

As a Funded Trader at TOPSTEP, I must admit that Oleg's indicators have played a massive role in my consistent profitability in prop firms for over 3 years. I use a combination of his various indicators to pinpoint highly accurate entries, and the 'M1 Sniper' is the latest addition I purchased to further enhance my trading edge. Having used Oleg's tools for a long time, I want to say to anyone who might be hesitating right now: Oleg is not just a seller; he is a real professional trader who is truly dedicated to building and sharing exceptional tools for those who want to make consistent profits in the market. If his products weren't genuinely good, I definitely wouldn't have come back to buy from him multiple times. Highly recommended!

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.06.05 09:55
Thank you so much for taking the time to share such detailed and heartfelt feedback! It truly means the world to me to know that my indicators have been contributing to your consistent profitability for over 3 years – that's an incredible achievement, and I'm honored to be part of your trading journey. I'm genuinely grateful for your loyalty and continued support. Wishing you great success in your trading!
Nicolas Eric Kilchherr
596
Nicolas Eric Kilchherr 2026.05.18 10:44 
 

Outstanding accuracy from the indicators — they perform with impressive consistency. Combined with the clear and well-organized trading strategies, this setup makes a real difference. Easy to follow and apply, even when the market gets volatile.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.05.18 11:02
THANK YOU for your kind words and sharing your experience! I am very happy to know my indicators have been helpful to you in trading. I wish you the greatest success with your trading and many-many green pips in your trading accounts! I am sure my tools will help you on this path to trading success!
TAKIS
476
TAKIS 2026.04.26 10:20 
 

I have no words to explain my surprise for the terrific support given by OLeg ,he has set a very high standard of support. THank you Oleg and God Bless you Regards

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.04.26 11:33
Thank you so much for your kind words and positive feedback! It really means a lot to hear that the support I provided has been helpful to you. My goal is always to provide useful trading tools and assistance to help traders succeed, so I'm glad to know I could contribute to your forex trading journey. May GREAT SUCCESS and PROFIT always be with you in trading!
Ci Jung
190
Ci Jung 2026.04.15 13:06 
 

Great tool from amazing author, and he is very supportive. Hats off to Oleg, appreciate his hard work and kindness 🙏

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.04.15 15:49
Thank you so much for your wonderful feedback! And THANK YOU for being among my valued returning customers!:) I really appreciate it! Wishing you continued success in your trading!
Dawid999
140
Dawid999 2026.03.28 23:12 
 

He's great. I have many of Oleg's indicators, and they're all excellent. Each one is valuable. Furthermore, each indicator comes with comprehensive and easy-to-follow instructions and advice. I also have to mention the man who created these indicators. Oleg is a wonderful person who is always there to help when you need it. All the best.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.03.29 17:52
Thank You very much for your kind words! It is a great pleasure for me to know you like all my indicators!:) I will do my best to make them even better with time by adding new features. Actually I always do this and will always do to make your trading experience even better. Thank you once again for your high appreciation of my work! I wish you great success with your trading, my dear friend!
Leonid Shamis
343
Leonid Shamis 2026.03.13 19:09 
 

用户没有留下任何评级信息

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.03.13 20:52
Огромное спасибо за Ваш прекрасный отзыв, мой дорогой друг! Ваши слова действительно очень много значат для меня, и я глубоко благодарен за вашу высокую оценку моей работы. Еще раз спасибо! Желаю Вам дальнейших успехов в торговле!
liyizx
38
liyizx 2026.03.13 13:48 
 

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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.03.13 18:18
亲爱的朋友，您好！非常感谢您的购买，也感谢您提前给予的五星好评！我感激不尽! 我非常乐意与您分享我的交易知识和经验！再次感谢您的信任！:)
I8suqou
30
I8suqou 2026.02.22 05:31 
 

Excellent indicator with clear and structured trading logic I am very satisfied with the M1 Sniper indicator. What I like the most is that it is not just a simple arrow indicator. When combined with the Dynamic SR line and the trading rules provided by Oleg, it becomes a complete trading system with clear structure and logic. I have tested it on around 2000 candles using manual bar-by-bar analysis, and when following the rules strictly (higher timeframe alignment, trading toward the Dynamic SR line, and keeping proper distance from SR), the accuracy is very impressive. Losses are rare when the rules are respected. The updated version is even better because it includes the improved Dynamic SR line and additional filtering options. The ability to filter signals by direction and use different signal modes makes it flexible for different market conditions. I especially appreciate: Clear trend direction identification Strong support/resistance logic Non-repainting signals (when used correctly) Detailed guide and helpful bonus tools This indicator works best when you follow the rules and manage risk properly. It is not a “random arrow tool” — it is a structured trading method. Highly recommended for disciplin

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.02.22 09:58
That's always an absolute pleasure for me to read such great reviews like the one you've left here!:) Thank You very much for your kind words! I am happy to know the M1 Sniper indicator and my other tools have been helpful to you in trading. This is the indicator which I use a lot in trading myself as one of my main tools. The more you trade using this tool, the better you start understanding the ways how to work with it actually. I hope my trading indicators will continue being a great help to you in your everyday trading in the future too. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
fawwaz al-jarrah
24
fawwaz al-jarrah 2026.02.14 12:04 
 

this author only makes useful indicators , i am planning to buy all his other indicators, he is not only a seller but he is a truly nice human , he is very helpful and professional in dealing with customers , he gives you a lot of other free bonuses which are very useful, i have been around mql5 website since 2008 and i haven't seen someone like oleg , his indicators look simple but they are effective , he is very patient in explaining to you how to use the indicators , i can recommend buying from oleg any indicator he sells, sometimes combining his indicators together gives you a nice strategy, the only thing i did't like is that all his indicators are for MT4 platforms, hope in the future he considers making them work on MT5 platform.......thank you mr.oleg, soon iam planning to buy Day Trader Master

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.02.17 15:49
My dear friend, THANK YOU VERY MUCH for your positive feedback! I am very grateful to you for your kind words!:) It has always been a great pleasure for me working with you and I will be happy to see you choosing my services again:) By the way, as for the MT5 versions, the reason is that I just do not use this platform at all. But on the other hand I do have plans to start releasing MT5 versions of some of my tools in the future. But if I ever have the MT5 version available, I will share it absolutely for free with my customers who already have the MT4 version of the product. Thank You once again! May God Bless you!
Yik Hung Lai
1177
Yik Hung Lai 2025.11.13 01:54 
 

Incredible precision from the indicators—totally reliable. Paired with the well-structured trading methods, this is a game-changer. Simple to implement, even in volatile markets. 5 stars!

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.11.13 19:47
Thank you very much for your kind words! It is an absolute pleasure for me to know that my indicators have been helpful to you. I wish you great success in trading and in every aspect of your life!
CyrusSHMN
243
CyrusSHMN 2025.10.10 21:35 
 

Not only this indicator of Oleg's is an awesome and powerful tool to your trading arsenal and I would recommend it to everyone, rookies and experts alike, but also Oleg himself both as a professional trader and coder as well as a human being, is an incredible asset to anyone who would like an acquaintance and a friend. The indicator and the additional ones, are all very useful and professionally coded, and the quality of his work is unique as far as I can say. And, I am no beginner, as I am trading since 2005. Thanks very much Oleg for being such an incredible friend.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.10.11 15:23
Thank you so much for such an incredibly warm and detailed review, my dear friend! Your words truly mean the world to me, and I'm deeply grateful for your kind appreciation of my work. Thank You once again! Wishing you continued great success in your trading!
Dorinel Toma
129
Dorinel Toma 2025.10.10 06:30 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I would like to express my sincere appreciation to Oleg Rodin for his outstanding work and continuous support. His indicator demonstrates exceptional quality, reliability, and usability, providing valuable assistance in achieving consistent trading results. Oleg’s professionalism, responsiveness, and genuine care for users set a high standard within the MQL5 community. It is a true pleasure to work with such a dedicated developer. Highly recommended — both the product and the person behind it.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.10.10 19:28
Dear Dorinel, THANK YOU VERY MUCH for your kind words! Your words is like music to me:) Music which inspire me to work even harder and provide even better tools and better quality of service in overall. I appreciate your kind words a lot, Dorinel! Thank you for being among my valued return customers! I wish you the greatest success ever!:)
janloen
58
janloen 2025.09.15 16:17 
 

This indicator is absolutely amazing. Easy to use and gives good profit. I have been using this indicator for only two days with great results. Thank you very much Oleg for this incredible tool.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.09.15 18:46
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicator has been helpful to you. And I am sure it will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued customers!:)
DanyLbc747
1248
DanyLbc747 2025.09.11 20:45 
 

As always, top notch product. I like to try the seller's products. If you want it, it works, if you don't want to learn, it will never work and you will never be profitable in trading.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.09.12 12:20
Thank you very much for your great review, my dear friend! I am very happy to know this product has also been helpful to you! Thank You very much for being among my valued return customers!:) May great success always accompany you in trading!
Salem Saleh A Alzarea
303
Salem Saleh A Alzarea 2025.08.21 18:28 
 

Hello I have written a guide that includes instructions on the indicator.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.08.21 18:56
I highly appreciate your feedback, my dear friend! Thank you very much! May SUCCESS and PROFIT always be with you in trading! Thank You for being among my valued customers!:)
pvtfrag13
84
pvtfrag13 2025.08.13 10:31 
 

用户没有留下任何评级信息

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2025.08.13 19:19
Merci beaucoup pour votre confiance et pour avoir choisi mes services! C'est un réel plaisir de vous compter parmi mes précieux clients! Et ce sera un immense plaisir pour moi de partager mes connaissances et mon expérience de trading avec vous!
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