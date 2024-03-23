首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。

Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。





“Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。





日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。

日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。

多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。

多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。

稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。

信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。

实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者。

多个利润水平：使用斐波那契提供高达8个利润水平。

深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。

自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码反映价格的力量和动量。

现代用户友好界面和面板：提供专业交易者每日使用的所有基本和高级指标的跟踪。





特点：





不重绘、不重绘和不滞后的指标

最大激活

MTF趋势扫描仪

现代用户友好界面GUI

多个指标合为一体

日内、日和摆动交易策略

道具公司准备就绪

入场和出场点和箭头

通过电话和电子邮件进行警报

MTF分析

在所有时间框架上的趋势%计算

止损

多个利润

跟踪止损

卖出交易和买入交易潜在赢利%显示与总交易数

实时交易时间会话

实时每日、每周和所有时间利润

实时每日佣金计算

买价和卖价显示

实时点差显示

蜡烛计时器、本地时间和服务器时间

终端状态连接/断开连接

帐户货币显示

使用面板更改时间框架





建议：





货币和货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD...

时间框架：H1。

帐户类型：任何ECN、低点差帐户。



