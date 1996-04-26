Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4

Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统

无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。

买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

MT5版本也已发售：https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site+Profile+Seller

在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。

这是为谁设计的

  • 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者

  • 只想交易经过过滤的高质量信号的人

  • 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者

  • 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150）

  • 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人

  • 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者

与剥头皮版本完美配合

Gold Signal Pro（剥头皮版本，M5/M15）以高频率每天发出5-20个信号。

Gold Signal Swing Pro（本产品，M30/H1/H4）发出较少信号，但每个目标都是更大的波动。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

两者一起使用，您将覆盖从M5到H4的所有黄金时间框架。剥头皮交易者添加摆动以确认，繁忙的交易者将摆动作为核心，剥头皮信号作为额外机会。

由于摆动版本的信号比剥头皮版本少，想要更高频率的交易者应同时运行两者。只想要最严格过滤信号的交易者可以单独使用此摆动版本。

您的问题——以及解决方案

黄金每天波动$30-$50。在摆动时间框架上，一个信号可以带来$50-$150。但这些场景对任何尝试过的人都很熟悉：

  • 您在工作或睡觉时机会溜走

  • M5/M15信号让您因持续噪音而精疲力尽

  • 您尝试摆动交易但被假突破击溃

  • 您看着$30的利润想着是否会到$50——然后反转

  • 您不知道在哪里设置SL，所以甚至不敢入场

  • 整天看图让您疲惫不堪

Gold Signal Swing Pro的构建就是为了解决所有这些。不是用一个过滤器——而是七个，外加完整的RR保证系统。

如何使用——3步骤

  1. 图表上出现箭头信号

  2. 在面板上检查TP价格、SL价格、质量评分和风险回报比

  3. 下单并等待

没有猜测。没有复杂的分析。跟随箭头，按数字管理。您不必盯着图表。

不只是入场——完整的退出计划已显示

大多数摆动指标告诉您何时入场，其余留给您。

此指标在信号触发的那一刻显示所有内容：

  • 箭头：入场方向和价格

  • 绿色区域：止盈目标和精确价格

  • 红色区域：止损水平和精确价格

  • 面板：TP、SL、RR比率和质量评分显示为数字

只需将显示的数字输入您的订单。无需计算。睡前设置TP/SL，交易自行运行。

7个独立过滤器——真正的优势

在信号出现之前，市场必须同时通过7个过滤器：

过滤器1 — 波动率异常检测：在ATR峰值和死市场期间阻止信号。

过滤器2 — MA结构检查：验证SMA 13/21/75/100对齐。

过滤器3 — 趋势方向过滤器：结合MA斜率和价格位置。

过滤器4 — MA角度过滤器：消除平坦MA垃圾信号。大幅减少区间市场损失。

过滤器5 — 更高时间框架过滤器（D1）：在允许M30/H1/H4入场之前检查D1趋势。

过滤器6 — RSI过滤器：阻止在超买/超卖极端的入场。

过滤器7 — 突破阻止：区分真正的回调和虚假突破。

过滤器失败 = 无信号 = 不交易。大多数XAUUSD摆动指标有1-2个过滤器。这个有7个。

RR保证系统——消除所有数学上糟糕的信号

许多摆动指标产生"TP $15, SL $50"这样的失败信号。这在数学上是不可获胜的。三次胜利被一次失败抵消。

Gold Signal Swing Pro具有3阶段自动调整逻辑：

  1. 尝试缩小SL

  2. 如果失败，尝试提高TP

  3. 如果仍低于阈值，则两者都钳制

结果：每个信号都保证最低RR 1:1.2。摆动交易生存的数学基础。

2个过滤级别——匹配您的风格

SAFE — 严格模式。首次触摸过滤器强制开启。较低的信号频率，最高精度。给讨厌输的交易者。

STANDARD（默认）— 平衡模式。所有过滤器默认，所有信号显示。最佳精度-频率平衡。如果不确定，建议设置。

在参数中一键切换。两种模式下TP/SL计算相同。

质量评分——每个信号自动4级分级

[S] — 最高等级，所有11个条件都满足。最强信号。正常到更大手数，更宽TP。

[A] — 高信心，多个收敛因素。正常手数，标准TP/SL。

[B] — 标准信号，满足基本条件（具有先前相反的运动）。正常到半手数。

[★] — 高胜率紧密信号。TP/SL自动变窄。价格更容易达到TP，预期更高胜率。正常手数，快速获利。

混合S/A/B/★，每日信号频率大幅增加。

动态TP/SL——每次都适应市场

每个信号根据触及哪个MA、质量评分、当前波动率、连续信号计数、特定时间框架上限和区间检测重新计算。TP/SL匹配当前市场，而非固定值。

  • M30：最大TP $25 / 最大SL $12

  • H1：最大TP $40 / 最大SL $15

  • H4：最大TP $150 / 更宽SL

4个MA——4种交易类型

13MA — 浅回调。紧凑TP/SL。

21MA — 标准回调。最频繁的信号。平衡的TP/SL。

75MA — 深回调。宽TP/SL。

100MA — 最深回调。主要支撑/阻力。宽TP/SL。

面板——一屏需要的所有内容

4个MA值、斜率、距离。过滤级别。趋势状态。D1上下文。ATR状态。RSI值。信号详情。TP/SL价格。RR比率。胜/负计数器。浮动P/L。点差监视器。倒计时计时器。

高级金色边框设计。当信号激活时面板边框动态变色（BUY为蓝色，SELL为红色）。

3种交易模式

INTRA M30 — 日内摆动。最高信号频率（每天4-8个）。强趋势期间冷却时间自动缩短，以乘更大的波。

SWING H1 — 标准摆动。每天1-3个信号。在工作任务之间检查。

POSITION H4 — 持仓模式。每周3-10个信号。一个信号目标$30-$150。

最佳设置：三个并排显示。H4确定方向，H1找回调，M30抓时机。

添加剥头皮版本（M5/M15）以主导每个黄金时间框架。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

MT5版本

本产品是MT4版本。如果您使用MetaTrader 5，可在此处获取MT5版本：

MT5版本：https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site+Profile+Seller

两个版本共享相同的信号逻辑、TP/SL计算、分级和面板显示。选择与您的平台匹配的版本。

警报

PC声音警报。MT4手机推送通知。也可配置电子邮件。高质量信号（S/A级）有专用声音。

这些时间框架非常适合警报驱动的交易。与每分钟响一次手机的M5不同，只有有意义的信号才会通过。夜间触发信号？早上查看手机，将TP/SL输入订单——完成。

仅黄金。专为黄金设计。

每个过滤器、阈值和TP/SL计算都是从头开始为XAUUSD构建的。不是带黄金设置的通用FX指标。纯黄金指标。每个时间框架（M30/H1/H4）都有自己优化的ATR和MTF基线。

会话自动检测

悉尼、东京、伦敦、纽约——无论经纪商服务器时间如何，自动检测。

点差监视器

绿色 = GO。黄色 = 注意。红色 = 等待。始终在图表上可见。

无重绘——保证

信号从不重绘、从不重画、从不延迟。一旦箭头和TP/SL区域出现，它们将永久锁定。在M30蜡烛的30分钟、H1的1小时、H4的4小时期间——信号从不消失，TP/SL位置从不偏移。您的隔夜订单不会在早上被打乱。

获得更好结果的三条规则

  1. 仅在更高时间框架一致时交易（如果H4是SELL，则跳过H1/M30 BUY）

  2. 仅在S、A和★信号上使用正常手数（B级是警告——半手或跳过）

  3. 注意超买/超卖信号（RSI > 70的BUY或RSI < 30的SELL具有高反转风险）

背景——12年经验

这不是为出售而构建的。它是因为我需要它而构建的。12年只交易黄金。两次账户爆仓。每个过滤器阈值都用真钱验证。我每天都在自己的交易中使用它。

在为M5/M15发布剥头皮版本（Gold Signal Pro）后，我不断听到相同的反馈："我工作太忙无法盯M5"，"我想在H1/H4上获得相同质量"。Gold Signal Swing Pro就是答案——为摆动时间框架从头重新设计。

规格

平台：MetaTrader 4

品种：仅XAUUSD

时间框架：M30、H1、H4

推荐点差：$1.0或更少

FAQ

Q：可以用于FX货币对吗？

A：不能。仅XAUUSD。

Q：可以用于M5或M15吗？

A：不能。仅M30、H1、H4。如果您需要M5/M15剥头皮/日内交易，请查看剥头皮版本。

剥头皮版本（MT4/MT5）：https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Q：我用MT5。有MT5版本吗？

A：有。MT5版本单独出售：https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site+Profile+Seller

两个版本共享相同的信号逻辑和TP/SL计算。

Q：可以与剥头皮版本一起运行吗？

A：可以，推荐。短期用剥头皮版本，长期用此摆动版本覆盖每个黄金时间框架。两者可以连接到同一图表。

Q：需要调整参数吗？

A：默认设置已优化。只有过滤级别需要偶尔调整。

Q：为什么信号没有出现？

A：过滤器正常工作。与剥头皮版本相比，M30/H1/H4按设计具有较少的信号。等待适当的设置。如果想要更高频率，请与剥头皮版本一起运行。

Q：胜率是多少？

A：随市场条件变化——检查内置计数器。RR保证系统确保每个信号至少有RR 1:1.2。

Q：信号的SL可以大于TP吗？

A：不能。RR保证系统自动执行最低RR 1:1.2。

Q：会重绘吗？

A：从不。保证。

Q：有手册吗？

A：有。购买后向我发送消息，我将提供PDF手册以及AI Zone Radar奖励。

买家奖励

现货许可证买家免费获得以下内容：

  • AI Zone Radar（价值$59）：自动支撑/阻力检测指标

  • PDF手册：设置和交易规则的完整指南

租赁不符合条件。购买后在MQL5上向我发送直接消息以接收两者。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

评论

如果此指标帮助您的交易，请留下评论。您的反馈帮助其他交易者做出明智的决定。

风险披露

这是决策支持工具，不是投资建议。过去的表现不保证未来的结果。XAUUSD具有高波动性和重大损失潜力。仅用您可以承受损失的资金进行交易。强烈建议低点差环境。


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5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
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Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (1)
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT4版本也已发售： https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site +Market+Product+Page 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
AI Zone Radar Support Resistance Strength Score
Genki Andou
指标
AI Zone Radar — 5层评分搭载 智能支撑·阻力检测 别再手动画线了。AI Zone Radar自动检测真正重要的支撑·阻力区域 — 并使用独家的5层算法为每个区域评分，从1到5。 "价格会在哪里反转？" — AI Zone Radar用数字而非猜测来回答这个问题。 为什么这个不一样 大多数支撑·阻力指标在每个摆动高低点都画线。你得到几十条线，却无法判断哪些重要。AI Zone Radar使用ATR自适应检测和5层评分系统，只显示当前被市场积极尊重的区域。 5层评分系统 第1层 — 实体/影线分析：用蜡烛实体的价格反应得1.5倍分。仅影线触碰得0.5倍分。实体反应表明真正的承诺。 第2层 — 指数时间衰减：近期触碰得分更高。超过30天的区域衰减到接近零。只有新鲜、相关的区域才能存活。 第3层 — 触碰频率：短时间内多次触碰表明强烈的机构兴趣。聚集的反应放大评分。 第4层 — 成交量加权：当区域的成交量超过平均值1.3倍时，表明大玩家正在防守该水平。 第5层 — 突破惩罚：被多次突破的区域获得高达70%的评分减少。被突破的支撑是弱支撑。 结果：每个区
Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5
Genki Andou
专家
你的EA能解释它为什么赢吗？ 大多数EA只给你结果。赢了、输了、余额涨了、余额跌了。它为什么进场、现在为什么不进场、哪种信号在你的账户里真正赚钱——你一无所知，只能开着它、然后祈祷。 KURAMA GOLD SWING AUTO 从根本上不同。 [这个EA唯一的与众不同之处] 这个EA会追踪哪些信号在你的账户里赚钱——并且告诉你。 每个信号自动评级为 S / A / B / 。每个信号还按目标深度分类：Quick / Short / Mid / Long。两者组成16格矩阵，EA基于你账户的真实历史，持续统计每一格的胜率和盈亏。 按一个按钮，专家日志里就会打印：   A: Quick:0%(1 -77)  Short:100%(2 +234)  Mid:--  Long:--   : Quick:75%(4 +158)  Short:33%(3 -235)  Mid:67%(3 +80)  Long:67%(6 +111) 强的格子看得见，弱的格子也看得见。而且每一格都能单独设置手数——赚钱的加码，不赚钱的砍掉。 EA还会替你盯着这个矩阵：当某一格交易数足够、
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