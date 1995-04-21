Liquidity Sweeps Detector PRO MT4

从已确认的摆动高点和低点绘制 买方 (BSL) 和 卖方 (SSL) 流动性。

和 流动性。 检测流动性 sweep （猎止损）：价格刺穿一个水平后又收回内部。

（猎止损）：价格刺穿一个水平后又收回内部。 在验证 setup 之前确认 sweep 之后的 市场结构转变 (MSS) 。

。 在 BSL + MSS 上显示做空箭头，在 SSL + MSS 上显示做多箭头。

当三个周期都与 setup 方向一致时为 A+ 级，无一致时降至 C 级。

级，无一致时降至 级。 更高周期的流动性目标（H4 BSL / SSL）被作为下一个流动性目标进行跟踪。

逆所有更高周期的 setup 会被标记，以便你跳过或降级它。

当前周期的 方向 及其共振评级。

及其共振评级。 最近的 MSS setup 及其形成的时间。

下一个 BSL 和 SSL 水平及其以点数计的距离。

更高周期 (H4) 的流动性目标。

setup 的 R:R 及投射的 SL 和 TP。

及投射的 SL 和 TP。 多周期方向行以及 sweeps / MSS 计数器。

一款 Smart Money Concepts (SMC / ICT) 指标，绘制买方和卖方流动性，检测价格扫荡流动性水平的时刻，并确认随后的市场结构转变 (MSS)。每个有效的 sweep + MSS 都会用箭头标记，并通过多周期共振评级，配有自动的风险回报投射和图表上的实时面板。通过缓存的方向引擎读取三个更高周期（默认 M15 / H1 / H4），并为每个 setup 组合成一个共振评级：选择如何处理逆势 setup：用单独的橙色箭头标记，完全隐藏，显示所有 setup。由你决定指标对主导趋势的严格程度。对于每个已确认的 setup，指标在 sweep 影线之外投射一个，并在下一个对侧流动性处投射一个，然后显示得出的比率。目标遵循清晰、可复现的逻辑，而非固定的任意距离。一个可拖动、可最小化的面板一目了然地概括当前状态：面板显示活跃的交易时段，并突出显示killzone，即流动性猎取最常发生的时间窗口。每个活跃区域根据其在近期区间内的位置（premium 与 discount）显示一个强度读数，使得位于 premium 的 BSL 高点或位于 discount 的 SSL 低点一眼即可识别。将光标悬停在任意箭头、区域或 MSS 线上即可阅读完整背景：区域价格、sweep 影线、MSS 突破、SL / TP、R:R、共振评级以及距当前价格的距离。在每个已确认的 sweep + MSS setup 上接收通知，并带有可配置的冷却时间，以避免同一行情上的重复提醒。兼容任何品种和周期：、金属（）、指数、商品、加密货币和股票 CFD，适用于交易。将指标附加到图表，在模拟账户上以默认设置开始，然后根据你的品种和风格调整摆动强度、sweep 距离和过滤器。一份详细的分步（安装、设置，以及如何解读 sweeps、MSS 和目标）可通过 MQL5 私信索取。关于安装、设置或提醒有疑问？请通过 MQL5 私信联系我，我很乐意提供帮助。本产品是一款用于教育目的的技术分析指标。金融市场交易涉及高风险。该指标不下单，也不保证任何结果。请始终先在模拟账户上测试，并负责任地交易。