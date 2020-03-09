Quant Direction

Quant Direction是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。无论您是短线交易者、日内交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。


交易者的真正优势

Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。


市场分析的三个维度

该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角：

  • 超短线交易分析：捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。

  • 日内分析：识别真实的、潜在的每日方向性偏差。

  • 波动分析：专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。


    独家评分引擎

    Quant Direction 的底层采用了一套高度保密的多层评分系统。它会评估结构性趋势强度、预测动量速度和算法价格行为。至关重要的是，该引擎会动态过滤掉波动剧烈、震荡区间震荡的行情，并调整评分，确保您只会收到高质量的交易机会。


    智能汇流警报系统

    别再盯着图表等待入场时机了。Quant Direction 拥有高度可定制的平台级警报系统，包括屏幕弹出窗口和移动推送通知，可根据您的具体需求触发：

    • 1-D 汇合：如果任何单个维度（短线、场内或波段）达到您指定的阈值（例如，70% 看涨），则会发出警报。

    • 2-D 汇合：仅当两个相邻维度对齐时（短线交易 + 日内交易，或日内交易 + 波段交易）才会发出警报，提示存在更高概率的交易机会。

    • 三维汇合：终极信号。仅当三个维度完全一致时才会发出警报，预示着所有时间框架内都将出现巨大的动能。


      主要特点

      • 动态仪表盘：简洁、不干扰图表显示的图表方向百分比偏差（50% 到 100% 看跌或看涨）和通俗易懂的趋势强度描述。

      • 全局警报节流：内置定时器管理功能可确保您不会收到过多通知。您可以设置全局平台警报间隔（例如 5 分钟）。

      • UI缩放：完全支持高分辨率显示器，内置缩放因子输入，可完美调整仪表板大小。


      风险提示：保证金外汇交易风险极高，可能并不适合所有投资者。Quant Direction 仅供参考，并非专业工具。您在做出任何交易决策前，应仔细考虑您的投资目标和经验水平。

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        3.67 (3)
        指标
        MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
        Enigmera
        Ivan Stefanov
        5 (9)
        指标
        ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
        Meravith
        Ivan Stefanov
        5 (3)
        指标
        做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
        KT Alpha Hunter Arrows MT4
        KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
        指标
        大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
        Dynamic Scalper System
        Vitalyi Belyh
        5 (2)
        指标
        “ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
        RelicusRoad Pro
        Relicus LLC
        4.65 (107)
        指标
        RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
        Peak Formation Dashboard Pro MT4
        Sarika G Talekar
        指标
        The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
        KuKl
        IGOR KIRIANEN
        指标
        The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
        OrderFlow Absorption
        Chi Sum Poon
        指标
        OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
        TrendMaestro
        Stefano Frisetti
        4 (4)
        指标
        Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
        NAM Divergences
        NAM TECH GROUP, CORP.
        5 (1)
        指标
        MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
        Volatility Ratio Histogram MTF
        Damien Camille Leriche
        指标
        There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
        Route Lines Prices
        Vitalyi Belyh
        指标
        Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。 该指标只有一个参数，用于更改“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算， 无需手动配置即可使用。 通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上提供重复箭头。 提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。 总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
        IQ Star Lines
        INTRAQUOTES
        指标
        First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
        Gold Scalper Indicator
        Jeremy Nicolaj Van Hoorn
        指标
        GoldScalperX V2 PRO Institutional-Style Gold Scalping for Serious Traders Gold doesn’t forgive hesitation. GoldScalperX V2 PRO was built for traders who operate with speed, discipline and structure. This is not a “random arrow indicator.” This is a precision scalping framework engineered for XAUUSD volatility. Why Most Gold Traders Fail They: Enter too early Chase breakouts Trade noise Ignore volatility expansion Blow prop challenges GoldScalperX V2 PRO filters the chaos. It highlights onl
        Breakout Arrows Mt4
        Michael Oko Oboh
        5 (1)
        指标
        Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
        Smart Order Block Indicator
        Aditya Jayswal
        5 (7)
        指标
        Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
        Binary Booster
        Yaroslav Varankin
        5 (1)
        指标
        Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
        Signal From Level
        Yaroslav Varankin
        指标
        Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
        Keypad support resistance logic 1
        Olaniyi Ayeku
        指标
        TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
        CountSig
        Yin Zhou Luo
        指标
        一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
        Trend Signal Advanced System
        Vitalyi Belyh
        指标
        Trend Signal Advanced System - 款交易系统，可为短期和中期交易提供趋势跟踪入场信号。信号箭头绘制在当前K线图上，在图表顶部和底部生成信号。趋势基于“标准差”指标，并具有灵活可定制的参数，以适应任何交易品种的波动性。 该交易系统包含止盈止损位规划器，允许您选择合适的交易结果水平并进行回测。 潜在交易信号轨迹线 从信号箭头到止损和止盈位的信号计数器基于K线的开盘价计算。 适用于从M1到H4的各种时间框架，适合超短线交易和日内交易。 提供信号箭头、“买入”和“卖出”警报。 大多数信号无需重绘即可正常工作，但在某些情况下，箭头可能会在当前K线图上闪烁。 统计监视器允许您在选定的交易品种和时间框架上为您的交易系统选择最佳输入参数。 信号搜索算法基于快慢移动平均线，并采用一般平均和平滑处理。 主要输入参数 "Standard Deviation Trend Length" ,"Trend Deviation Width Multiplier" 是趋势参数，用于改变趋势方向通道的长度和宽度。 "Fast MA Line" , "Slow MA Line"
        作者的更多信息
        Golden Ideal Pro
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (1)
        专家
        Golden Ideal Pro 是一款先进的交易系统，利用尖端算法识别高概率进场机会，将交易质量放在首位。该专家顾问 (EA) 专为需要稳定、低回撤方案且能在真实市场环境中持续稳定表现的交易者而设计。它基于高度优化的单一核心策略运行，旨在实现最大的资金效率、风险分散和长期稳定性。 如有任何问题，请随时与我们联系。我们随时为您提供最佳支持并解答您的任何疑问。 无网格、无马丁格尔、无加仓摊平 。每一笔交易都受到   固定 止损和止盈   目标的保护，确保您的风险始终被严格定义。 点击此处阅读 Golden Ideal Pro  指南 为什么选择 Golden Ideal Pro？ 大多数 黄金  EA 在震荡盘整的市场中都会失败， 但 历史回测表明 ， Golden Ideal Pro 成功存活并保持盈利  即使在 2022 年等恶劣的市场年份。这种稳定性使 Golden Ideal Pro 成为  长期资本增长的安全投资工具 ， 而不仅仅是一个高风险机器人。它的设计旨在  保持极低的回撤，并 在不稳定的市场环境中维持长期盈利能力。  Golden Ideal Pro 能够自动调整其执
        Quant Direction MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        指标
        Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
        MTF Supply Demand Zones
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.82 (22)
        指标
        下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
        Supply Demand EA Pro MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (3)
        专家
        SUPPLY DEMAND EA PRO 提供了一种交易您想要的任何金融工具的新方式。它基于 MTF 供需指标，具有更多功能，可提升您的交易体验并大幅提升您的利润。您可以通过一键下达限价单和市价单。 EA 将自动调整任何交易的手数，并将在一半或盈亏平衡处管理止损。我的意图不是创建一个将随机交易放置在所有供需区域的 EA，因为那是行不通的。我创建这个 EA 是为了促进手动交易并使其更容易和更愉快。您所要做的就是扫描图表并选择您想要交易的区域。然后你可以离开图表，让 EA 为你工作。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    |  Freeze Alerts Button   |   放置和管理交易的进化方式     一键交易     自动调整手数     交易自动管理     从用户友好的交易面板控制输入     价格触及区域时发
        Supply Demand EA ProBot
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.67 (9)
        专家
        基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
        MTF Supply Demand Zones MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (1)
        指标
        下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
        Automated Trendlines
        Georgios Kalomoiropoulos
        5 (16)
        指标
        趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
        Supply Demand EA Pro
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.95 (20)
        专家
        SUPPLY DEMAND EA PRO 提供了一种交易您想要的任何金融工具的新方式。它基于 MTF 供需指标，具有更多功能，可提升您的交易体验并大幅提升您的利润。您可以通过一键下达限价单和市价单。 EA 将自动调整任何交易的手数，并将在一半或盈亏平衡处管理止损。我的意图不是创建一个将随机交易放置在所有供需区域的 EA，因为那是行不通的。我创建这个 EA 是为了促进手动交易并使其更容易和更愉快。您所要做的就是扫描图表并选择您想要交易的区域。然后你可以离开图表，让 EA 为你工作。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    |  Freeze Alerts Button   |   放置和管理交易的进化方式     一键交易     自动调整手数     交易自动管理     从用户友好的交易面板控制输入     价格触及区域时发
        Automated Trendlines MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        指标
        趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
        Supply Demand EA ProBot MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.6 (15)
        专家
        基于 供求 原理的 算法交易 。这款超高品质软件涵盖所有交易模式：手动、半自动和全自动。 现在， 交易 变得轻松便捷，通过用户友好的图形化交易面板，您可以完全掌控自己的交易策略。 通过各种设置和自定义选项，每位交易者都能创建符合自身需求和交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这正是这款独特的智能交易系统的魅力所在。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后，请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您 。 其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义交易方向（买入或卖出），以及
        ACRON Supply Demand EA
        Georgios Kalomoiropoulos
        4.5 (4)
        专家
        ACRON 供需 EA 是一款全自动交易算法，基于供需概念，并结合价格行为过滤逻辑。它由交易员基于真实交易经验创建，旨在实现长期稳定持续的增长。它旨在进行务实的交易，控制风险，并支持使用不同的策略进行多元化投资。 [产品手册] [常见问题] 购买后 ，请给我们留言，获取 所有 针对 ACRON 供需 EA 优化的 策略。 真实 可靠的结果 。 无曲线拟合，无优化技巧，无误导性回测。业绩表现完全基于您经纪商的过往市场数据，为真实交易提供切合实际的预期。 如有任何疑问，欢迎随时联系 我们。我们将竭诚为您打造长期投资组合，避免不必要的损失。 是什么让它如此强大 100% 自动化交易： 专为基于供需原则的全自动交易而设计。该 EA 还可以进行回测，使交易者能够利用历史数据验证性能并优化策略。 多元化策略方法： 结合不同交易品种和时间框架的多种策略。这有助于平衡整体风险，提升业绩，并实现长期持续盈利。EA 提供无限可能。 预建和自定义策略： 从不同经纪商的各种优化策略中进行选择，开启您的交易之旅。您还可以为任何交易品种和时间范围创建自己的策略，让不同水平的交易者都能根据自己的交易风格调整 EA
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