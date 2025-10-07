Super Signal Skyblade Edition MT4

5

Super Signal – Skyblade Edition

專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5

核心特色：

Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。
其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。

本系統不預測高點或低點，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號：

  • 趨勢方向明確

  • 動能持續增強

  • 波動率結構穩定

此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。

信號特性：

  • 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲

  • 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失

  • 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息

  • 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統

  • 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手

所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內，
EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點獲利，否則視為失敗。
統計期間為連續 365 天（2024.10.13 至 2025.10.13），詳見下方截圖。


EURUSD：

時間週期 信號數量 勝率 平均利潤
M15 68 94.1% 317.4 點
M30 33 93.9% 395.4 點
H1 14 100.0% 661.7 點
       

USDJPY：

時間週期 信號數量 勝率 平均利潤
M5 210 91.9% 314.9 點
M15 83 91.6% 497.7 點
       

XAUUSD（黃金）：

時間週期 信號數量 勝率 平均利潤
M15 56 94.6% 1409.8 點
M30 32 100.0% 3693.2 點
       

參數說明：

  • Skyblade ：控制信號靈敏度（預設值 = 1），數值越高代表信號越少但更精確

  • 資訊面板、箭頭大小與通知功能可依需求開啟或關閉

使用建議：

  • 建議圖表週期：M5 / M15 / M30 / H1

  • 適用市場：外匯、黃金、股指、加密貨幣、原油

  • 預設模板已針對主流趨勢資產優化，安裝後即可直接使用

  • 面對高波動性資產（如黃金、BTCUSD），建議提高 Skyblade 數值或提高利潤過濾門檻

總結：

Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型信號工具。
適用於各種交易風格，無論是短線交易、日內操作或中長期波段交易皆可使用。
支援手動操作與自動化系統，特別適合追求高勝率、低干擾的交易者。

如需最佳參數建議、策略整合或 EA 接口說明，歡迎留言或私訊聯絡作者。



评分 2
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

推荐产品
Your good friend
Sergei Semenov
指标
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
指标
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
指标
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Pokilopers
Andrey Kozak
指标
Pokilopers - the finished trading system is presented as an indicator for the Metatrader4 platform. When added to a chart, Pokilopers automatically analyzes the situation on the market, determines the direction of the trend, resistance points, the price movement channel and other market factors that affect the current and future price movements. After that, Pokilopers automatically determines the most effective point for opening a trade and gives the trader a signal in the form of an arrow. Afte
Harmonic Shark
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
指标
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Night ghost
Dmitriy Kashevich
指标
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
指标
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
GeoWprPro
Georgij Komarov
指标
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
指标
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
ATR Line MT4
Evgeny Levchenko
指标
The indicator - "ATR Line" determines the current trend and gives signals to buy (green arrow to the top) or sell (red arrow to the bottom). The indicator calculation is based on the deviation of the average price of the instrument from its average true range - ATR. The moving average of prices is used to reduce "market noise". If the main line of the indicator - "ATR Line" is lower the instrument price chart, then the market is in a "bullish" trend. If the main line of the indicator is higher t
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
指标
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
指标
我们创新的基本烛台形态仪表盘专为自动识别图表上的盈利烛台形态而设计。该仪表盘使用先进的算法实时扫描价格图表，并检测从经典到复杂的各种烛台形态。此外，它还有一个易于使用的界面，允许您在不同的时间框架上对检测到的形态进行可视化，从而轻松做出明智的决策/ MT5 版本 免费指标： Basic Candlestick Patterns 包括谐波形态 看涨形态 Hammer  Inverse hammer Bullish engulfing Morning star 3 White soldiers 看跌形态 Hanging man Shooting star Bearish engulfing Evening star 3 Black crows 指标列 Symbol: 将显示所选符号 Pattern: 形态类型（锤子型、反向锤子型、看涨吞没型......） Bar: 自检测到该形态以来所经过的柱状图数量 Age (in minutes): 自检测到该形态以来的年龄 主要输入 Symbols : 从 "28 种主要货币对 "或 "选定符号 "中选择。 Selected Symb
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
指标
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
指标
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Trend Flasher
Amarnath K M
指标
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Gann Price Level
Kirill Borovskii
指标
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Before
Nadiya Mirosh
指标
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
We Trade Live Trend Max
Ian Andrew Nicholson
指标
We Trade Live Trend Max 500-1000 Pips Our team of engineers have programmed a great tool which we have used to success and will aid you in making better decisions when placing a trade, it is better than anything available on the market at the moment! try & Test Against other products and see for yourself how amazing this is. Our Main Objective is to help you as traders discover how you can take a simple trading setup and make consistent profits. We provide the fundamentals needed to trade the ma
Turtle fast movement
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
指标
This trend following system was designed by   Dennis Gartman   and   Bill Eckhart , and relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. This trend following system was taught to a group of average and normal individuals, and almost everyone turned into a profitable trader. The main rule is   "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)" . Example
SL Trend Screener
Chalin Saranga Jayathilake
5 (4)
指标
if you want more information please  pm me HI guys this my developing indicator 1st version alert logic work well.. this indicator using can you stronger currency and top weaker currency find well,this;s indicator multy MTF time frame strength work.very good for SL trend screener intraday trader and long time trader, very easily can you watch stronger and weaker index.I hope to more improve this future further,thank you
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“晨星模式”适用于 MT4。 - 指标“晨星模式”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟。 - 指标检测图表上的看涨晨星模式：图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 还有它的兄弟 - 看跌“黄昏之星模式”指标可用（点击以下链接）。 - 指标“晨星模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Mint RSiDC
David Joseph Sidney Jonasson
指标
A Clean and Easy to Use indicator, this indicator  Shows a Lightblue Bar when price is headed up and a LightRed Bar when price is headed down for a Buy signal you want a Blue bar to show above the signal line / for a sell signal you want a Red bar to show below the signal line. this indicator is one part of a set of three and when combined creates a full Trading Strategy.  When used with Mint Channels and Mint Trend you will take buy signals when price hits LightBlue upper channel and RSi-CD sho
Crosskalp1
Mikhail Bilan
指标
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
指标
具有经过验证的概念和盈利能力的最佳、最有效、可靠的产品。感谢您的考虑。  该指标根据H.M.Gartley的发展（《股票市场利润》，1935年）识别和确认谐波模式（XABCD）。 它将D点投影为透视投影中的一个点（在设置中指定ProjectionD_Mode = true）。 不会重绘。当工作时间段的柱形图关闭时，如果已识别的模式点在Patterns_Fractal_Bars柱中未移动，则在图表上出现一个箭头（指向预期价格运动的方向）。从此刻起，箭头将永久保留在图表上。 注意：连续出现2-3个或更多箭头 - 这是市场条件的变化，而不是重绘。 总共有85种模式（包括Gartley-222和Gartley-222WS，完整列表可在评论部分的Google Drive链接中找到）。在所有已识别的模式中，只有最新识别的模式填充了单一颜色。 参数 DrawPatterns（true/false）- 以实心颜色绘制模式 ProjectionD_Mode（true/false）- 定义D点作为透视投影模式 Patterns_Fractal_Bars - 在认定为形成分形的情况下，最新
该产品的买家也购买
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
指标
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
指标
The Currency Index indicator enables traders to display any index of eight major currencies. It uses a special calculation that considers specific currency pairs and their weights. The default weights are based on the BIS Triennial Central Bank Survey results. Because of this advantage, the trader can see each currency's true strength and weakness. Note:  If the indicator is used in Strategy Tester (demo version), please keep in mind that all currency pairs' data must be downloaded in History
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
指标
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
指标
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
指标
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
指标
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
Shogun Trade
Yuki Miyake
指标
Product Description:SHOGUN Trade SHOGUN Trade is a high-performance market analysis engine designed for professional traders who prioritize structural integrity and trend synchronization. By automating the core tenets of Classical Market Theory , this system identifies institutional-grade momentum and trend maturation phases with surgical precision. Developed through extensive quantitative analysis, SHOGUN Trend Pro eliminates the ambiguity of manual charting, providing a streamlined, objective
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过识别一种特殊的突破形态，为交易者提供关键的入场信号。该指标持续扫描图表中某一方向上趋于稳定的动能，并在主要行情启动之前给出准确的进场信号。  点击此处获取多品种、多周期扫描仪 - ACB Breakout Arrows MT4 专用扫描仪 主要功能 指标自动提供止损和止盈位置。 配备 MTF 多周期扫描仪面板，可跟踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 采用优化算法，提高信号准确性。 提供特殊目标线，用于设置快速平仓点或无损平移位（Quick Profit Line）。 包括胜率、成功率、平均收益等表现分析指标。 不重绘，信号一旦出现即保持不变。 交易确认 -  建议结合使用 ACB Trade Filter 指标 以过滤低质量信号。 强买入： 上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强卖出： 下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 避免交易 ：当柱状图为灰色且趋势为震荡时。 (可选) -  建议使用 KT  支撑与阻力位指标  来避免在关键支撑/阻力区域附近开仓。此类交易可能迅速转为亏损，造成不必
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
指标
正在寻找可以帮助您轻松识别有利可图的交易机会的强大外汇交易指标？ Beast Super Signal 就是您的不二之选。 这个易于使用的基于趋势的指标持续监控市场状况，寻找新的发展趋势或跳入现有趋势。当所有内部策略一致且彼此 100% 融合时，Beast Super Signal 会发出买入或卖出信号，无需额外确认。当您收到信号箭头警报时，只需买入或卖出。 购买后给我留言，让我加入我的私人 VIP 群组！ （仅限购买完整产品）。 购买后给我发消息以获取最新的优化设置文件。 此处提供 MT5 版本。 在此处 获取 Beast Super Signal EA。 查看评论部分以查看最新结果！ Beast Super Signal 根据您偏好的 1:1、1:2 或 1:3 风险回报率建议入场价、止损和获利水平，让您放心交易。这个 Beast Super Signal 是 100% 不可重新绘制的，这意味着它永远不会重新计算或重新绘制，每次都能为您提供可靠的信号。 Beast Super Signal 指标适用于所有时间范围，包括货币对、指数、商品和加密货币对。 Beast Su
作者的更多信息
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (1)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 3 个名额，价格为 USD 279；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 開發者簡介 我是一名 MetaTrader（MT4/MT5）EA 與指標開發者，擁有超過 16 年真實交易實戰經驗 。 相較於追求短期爆發、參數堆疊或過度擬合的策略，我更專注於打造： 邏輯穩定、風險可控、可適應不同市場環境 的交易系統。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $899。 產品概述 GoldWave 是一款專為 XAUUSD（黃金） 設計的 MT4/MT5 自動交易 EA。 它並不是追求「天天刷單」的系統，而是一套長期圍繞 交易品質、風險控制與執行紀律 打磨出的專業級交易邏輯。 與依賴固定指標或簡單觸
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal Market Slayer 無重繪｜高精準｜多市場智能趨勢指標 在市場中，真正困難的不是下單， 而是在混亂的波動中，看清「趨勢是否已經開始」。 Market Slayer   正是為此而生。 這是一款專為日內交易設計的無重繪智能指標， 透過多層確認與趨勢過濾機制，只在關鍵時刻給出清晰、可信的 Buy / Sell 訊號。 核心優勢 無重繪信號 訊號一旦出現即固定，不回跳、不消失，所見即所得。 高精準趨勢判斷 經多品種實測，於黃金 M5 / M15 週期表現尤為穩定。 多市場支援 適用於黃金、外匯、指數與主流加密貨幣。 專為日內交易優化 聚焦 M5、M15，避免雜訊，提升可執行性。 清晰直觀 初學者亦可快速理解與使用。 技術邏輯簡述 Market Slayer 並非單一箭頭邏輯，而是整合： 趨勢方向識別 動量啟動確認 市場雜訊過濾 自適應靈敏度調整 只保留「值得出手」的交易機會，避免情緒化進場。 適合誰使用 想遠離隨機交易、建立紀律系統的交易者 對重繪與延遲指標感到厭倦的日內交易者 希望與 EA 或半自動策略搭配的使用者 使用建議 預設參數已針對黃金
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
現在的價格相當優惠，建議盡早入手——價格可能隨時調整。 Black horse 指标的目标是找出价格走势与VWAP指标之间的背离。它使用过滤器来排除许多虚假的背离，提供高质量、准确的信号。 红色点位于蜡烛上方，表示看跌的背离，而绿色点位于蜡烛下方，表示看涨的背离。 背离的主要过滤器聚焦在ATR（平均真实范围）和过去蜡烛的价格变动，直到回顾期结束。当回顾期内的价格变动足够急剧，超过ATR倍数乘以ATR时，将确定存在背离。 由于计算的特性，在处理较高时间框架时，建议将ATR倍数和回顾期设置得较低。在较高的时间框架上，价格波动往往更为平滑，例如15分钟图表，急剧的价格波动发生的频率较低，通常包含在较少的蜡烛中，而这些蜡烛通常出现在较低的时间框架上。较不波动的股票，如HSBC，也应使用较低的ATR倍数和较短的回顾期。 我們所有箭頭訊號指標的核心特點 100% 不重繪 / 無延遲 的箭頭訊號 訊號一旦出現即固定 —— 不閃爍、不移位、不修改 內建 圖表箭頭、資訊面板、彈窗提示、聲音提醒、推播通知 支援 EA（提供緩衝區輸出），可用於自動交易或訊號複製
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
現在的價格相當優惠，建議盡早入手——價格可能隨時調整。 Black horse 指标的目标是找出价格走势与VWAP指标之间的背离。它使用过滤器来排除许多虚假的背离，提供高质量、准确的信号。 红色点位于蜡烛上方，表示看跌的背离，而绿色点位于蜡烛下方，表示看涨的背离。 背离的主要过滤器聚焦在ATR（平均真实范围）和过去蜡烛的价格变动，直到回顾期结束。当回顾期内的价格变动足够急剧，超过ATR倍数乘以ATR时，将确定存在背离。 由于计算的特性，在处理较高时间框架时，建议将ATR倍数和回顾期设置得较低。在较高的时间框架上，价格波动往往更为平滑，例如15分钟图表，急剧的价格波动发生的频率较低，通常包含在较少的蜡烛中，而这些蜡烛通常出现在较低的时间框架上。较不波动的股票，如HSBC，也应使用较低的ATR倍数和较短的回顾期。 在“视觉设置”下，您可以更改VWAP线的颜色，显示交替的VWAP颜色，调整背离信号的大小，并显示或隐藏VWAP线。 我們所有箭頭訊號指標的核心特點 100% 不重繪 / 無延遲 的箭頭訊號 訊號一旦出現即固定 —— 不閃爍、不移位、不修改 內建 圖表箭頭、資訊
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
指标
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 專業多重濾波趨勢識別系統｜強化版 UT BOT 引擎 我們只提供高品質的指標。 Advanced UT BOT 為專業交易者設計，採用穩定的信號邏輯與安全運算結構，確保無延遲與錯誤更新。 它 不會重繪、不會重畫、不會刪除或修改 任何過去的信號。 所有 BUY 和 SELL 信號均在 K 線收盤後生成並固定 ，確保穩定性與準確性。 在即時行情中 不會重繪 ，信號會在收盤後即時出現。 限時優惠中 —— 下一次價格將調整為 49 美元。 請把握現在的優惠價格，售完即漲。 產品概述 Advanced UT BOT ALERTS 是新一代的趨勢信號系統，基於 UT BOT 的核心邏輯重新打造， 全面升級為 MT5 版本，融合多重濾波、動態視覺化與高精度警報系統。 UT Bot 指標最初由 Yo_adriiiiaan 開發，本版本由 PioneerAlgoFX 團隊深度強化， 在穩定性、精準度與自訂性方面均達到專業級水準，為實戰交易者而設計。 此系統能夠高精準地識別趨勢反轉與動能變化， 透過多層動態濾波與即時資訊面板輸出 高勝率信號
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
指标
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 專業多重濾波趨勢識別系統｜強化版 UT BOT 引擎 我們只提供高品質的指標。 Advanced UT BOT 為專業交易者設計，採用穩定的信號邏輯與安全運算結構，確保無延遲與錯誤更新。 它 不會重繪、不會重畫、不會刪除或修改 任何過去的信號。 所有 BUY 和 SELL 信號均在 K 線收盤後生成並固定 ，確保穩定性與準確性。 在即時行情中 不會重繪 ，信號會在收盤後即時出現。 限時優惠中 —— 下一次價格將調整為 49 美元。 請把握現在的優惠價格，售完即漲。 產品概述 Advanced UT BOT ALERTS   是新一代的趨勢信號系統，基於   UT BOT   的核心邏輯重新打造， 全面升級為 MT5 版本，融合多重濾波、動態視覺化與高精度警報系統。 UT Bot 指標最初由   Yo_adriiiiaan   開發，本版本由   PioneerAlgoFX   團隊深度強化， 在穩定性、精準度與自訂性方面均達到專業級水準，為實戰交易者而設計。 此系統能夠高精準地識別趨勢反轉與動能變化， 透過多層動態濾波與
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
指标
Super Signal Market Slayer 無重繪｜高精準｜多市場智能趨勢指標 在市場中，真正困難的不是下單， 而是在混亂的波動中，看清「趨勢是否已經開始」。 Market Slayer 正是為此而生。 這是一款專為日內交易設計的無重繪智能指標， 透過多層確認與趨勢過濾機制，只在關鍵時刻給出清晰、可信的 Buy / Sell 訊號。 核心優勢 無重繪信號 訊號一旦出現即固定，不回跳、不消失，所見即所得。 高精準趨勢判斷 經多品種實測，於黃金 M5 / M15 週期表現尤為穩定。 多市場支援 適用於黃金、外匯、指數與主流加密貨幣。 專為日內交易優化 聚焦 M5、M15，避免雜訊，提升可執行性。 清晰直觀 初學者亦可快速理解與使用。 技術邏輯簡述 Market Slayer 並非單一箭頭邏輯，而是整合： 趨勢方向識別 動量啟動確認 市場雜訊過濾 自適應靈敏度調整 只保留「值得出手」的交易機會，避免情緒化進場。 適合誰使用 想遠離隨機交易、建立紀律系統的交易者 對重繪與延遲指標感到厭倦的日內交易者 希望與 EA 或半自動策略搭配的使用者 使用建議 預設參數已針對黃金與外匯
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
指标
Multiple Divergence Detection System for MT4 多指标「背离」识别与可视化工具（Regular / Hidden，10个指标源，轻量高效） ________________________________________ 核心价值 •   一图整合：自动检测并可视化 常规背离（Regular） 与 隐藏背离（Hidden），在价格与指标之间绘制连线、标注顶部/底部标签，清晰直观。 •   多源共振：内置 MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI 指标，可设定最小合成数量过滤噪音，聚焦更“强”的背离。 •   显示可控：支持是否显示连线/枢轴、标签显示全称/首字母/不显示、仅显示最近一组等，面向盘中观察更友好。 •   轻量高效：限定最大回看、线段/标签数量，适合多周期、多品种并行运行。 ________________________________________ 推荐品种与市场类型 •   更适合震荡/非趋势型
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
实用工具
MT4 Professional Copy Trading System MT4 Professional Copy Trading System 是一款專為基金經理人、信號提供者及專業交易者設計的高可靠多帳戶交易複製系統。 它能夠在主帳號與從帳號之間實現實時同步交易，具備精確的風險控制、靈活的手數分配以及先進的安全保護功能。 以機構級精度打造，提供跨多家經紀商的快速、穩定與安全執行。 系統概覽 MT4 Professional Copy Trading System 可在多個帳號間無縫複製交易操作。 每個訂單行為——開倉、修改、平倉——都能即時從主帳號鏡像到一個或多個從帳號，確保所有受管帳號的交易表現一致。 本系統同時支援本地與遠端複製，提供可自訂的過濾條件、品種映射功能及高級淨值防護機制。 無論您是管理投資組合、發布交易信號，或同時操作多個終端，本系統都能確保執行精確並維持全面控制。 核心特點 即時複製交易 —— 實時複製開倉、修改和平倉操作。 靈活手數管理 —— 可選固定手數、餘額比例、淨值比例或倍數模式。 資金與回撤保護 —— 內建防止過度虧損與風險暴露的安全機制。 籃子管理功
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
指标
Multiple Divergence Detection System for MT5 多指标「背离」识别与可视化工具（Regular / Hidden，10个指标源，轻量高效） ________________________________________ 核心价值 •   一图整合：自动检测并可视化 常规背离（Regular） 与 隐藏背离（Hidden），在价格与指标之间绘制连线、标注顶部/底部标签，清晰直观。 •   多源共振：内置 MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI 指标，可设定最小合成数量过滤噪音，聚焦更“强”的背离。 •   显示可控：支持是否显示连线/枢轴、标签显示全称/首字母/不显示、仅显示最近一组等，面向盘中观察更友好。 •   轻量高效：限定最大回看、线段/标签数量，适合多周期、多品种并行运行。 ________________________________________ 推荐品种与市场类型 •   更适合震荡/非趋势型
筛选:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:09 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论