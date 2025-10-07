Super Signal Skyblade Edition MT4
Super Signal – Skyblade Edition
專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5
核心特色：
Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。
其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。
本系統不預測高點或低點，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號：
-
趨勢方向明確
-
動能持續增強
-
波動率結構穩定
此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。
信號特性：
-
所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲
-
信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失
-
提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息
-
支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統
-
提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手
所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內，
EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點獲利，否則視為失敗。
統計期間為連續 365 天（2024.10.13 至 2025.10.13），詳見下方截圖。
EURUSD：
|時間週期
|信號數量
|勝率
|平均利潤
|M15
|68
|94.1%
|317.4 點
|M30
|33
|93.9%
|395.4 點
|H1
|14
|100.0%
|661.7 點
USDJPY：
|時間週期
|信號數量
|勝率
|平均利潤
|M5
|210
|91.9%
|314.9 點
|M15
|83
|91.6%
|497.7 點
XAUUSD（黃金）：
|時間週期
|信號數量
|勝率
|平均利潤
|M15
|56
|94.6%
|1409.8 點
|M30
|32
|100.0%
|3693.2 點
參數說明：
-
Skyblade ：控制信號靈敏度（預設值 = 1），數值越高代表信號越少但更精確
-
資訊面板、箭頭大小與通知功能可依需求開啟或關閉
使用建議：
-
建議圖表週期：M5 / M15 / M30 / H1
-
適用市場：外匯、黃金、股指、加密貨幣、原油
-
預設模板已針對主流趨勢資產優化，安裝後即可直接使用
-
面對高波動性資產（如黃金、BTCUSD），建議提高 Skyblade 數值或提高利潤過濾門檻
總結：
Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型信號工具。
適用於各種交易風格，無論是短線交易、日內操作或中長期波段交易皆可使用。
支援手動操作與自動化系統，特別適合追求高勝率、低干擾的交易者。
如需最佳參數建議、策略整合或 EA 接口說明，歡迎留言或私訊聯絡作者。
