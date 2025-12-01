Trend Lines PRO

TREND LINES PRO帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。
您可以看到BOS线、趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。

该指标显示的内容：

  • 实际变化趋势（BOS 线）

    • 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。

  • 重复条目 以及主要玩家的充值

    • 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。

  • 信号强度水平（BOS）

    • 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化：

    • SL - 标准趋势变化

    • ChoCH SL——信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动

    • MEGA BOS SL - 能够扭转价格走势的最大市场参与者的关键水平

    当前的趋势正是由这些关键点决定的。

  • 显示精确的市场结构- MM-BOS按钮

    • 利用信号按照你的结构方向进行交易。

    • 显示结构的最后一次变化

    • 标出最小值和最大值点

    • 图表中心显示了当前结构的方向

    所有水平线和信号都保留在图表上，确保数据的完全透明度和可信度。

  • 兼容性
    • 该指标与RFI LEVELS PRO配合使用时，可发挥其最大潜力，提高分析和输入的准确性。
  • 简单有效的趋势扫描器

    • 一款非常小巧的趋势扫描器，当所有时间间隔都趋向同一趋势时，它会自动发出警报并向您的手机发送通知。

  • 无需重绘的信号

    • 指标：

    • 不重绘

    • 不重新计算信号

    • 修正酒吧收盘时的计算结果

    • 所有水平线和信号都保留在图表上，确保数据的完全透明度和可信度。

快捷键：
X — 隐藏/显示面板
S — 隐藏/显示趋势方向变化点
L — 隐藏/显示超级BOS/巨型BOS击倒等级
评分 1
Jasarekay99
189
Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
