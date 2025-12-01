Trend Lines PRO
- 指标
- Roman Podpora
- 版本: 1.0
- 激活: 10
TREND LINES PRO帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。
您可以看到BOS线、趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。
该指标显示的内容：
- 实际变化趋势（BOS 线）
- 重复条目 以及主要玩家的充值
一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。
为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。
- 信号强度水平（BOS）
SL - 标准趋势变化
ChoCH SL——信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动
MEGA BOS SL - 能够扭转价格走势的最大市场参与者的关键水平
该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化：
当前的趋势正是由这些关键点决定的。
- 显示精确的市场结构- MM-BOS按钮
-
显示结构的最后一次变化
标出最小值和最大值点
图表中心显示了当前结构的方向
利用信号按照你的结构方向进行交易。
所有水平线和信号都保留在图表上，确保数据的完全透明度和可信度。
- 兼容性 该指标与RFI LEVELS PRO配合使用时，可发挥其最大潜力，提高分析和输入的准确性。
- 简单有效的趋势扫描器
一款非常小巧的趋势扫描器，当所有时间间隔都趋向同一趋势时，它会自动发出警报并向您的手机发送通知。
- 无需重绘的信号
不重绘
不重新计算信号
修正酒吧收盘时的计算结果
指标：
X — 隐藏/显示面板
S — 隐藏/显示趋势方向变化点
L — 隐藏/显示超级BOS/巨型BOS击倒等级
Great indicator which greatly helps. This is a must have