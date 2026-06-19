Voluris volume engine MT4

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VOLURIS — Volume Profile 引擎





你已经知道怎么交易。你只是看不到你本来应该看到的东西。

这种感觉你以前一定经历过。





你进场。价格立刻反向走。你被止损扫掉。然后——就在下一刻——价格反转，并且准确地走向你原本判断的方向。你是对的。只是进早了。或者进晚了。或者两者都有。





你回头看图表，现在你看明白了。你的入场点上方正好有一个 Naked POC。上一交易时段的价值区域正好在价格停住的位置。VWAP 正在充当阻力，而你的图表上甚至没有它。市场背景已经把一切都告诉你了。你只是没有一个工具去读懂它。





这不是交易问题。这是信息问题。





VOLURIS 就是为了解决这个问题而存在。





什么是 VOLURIS





VOLURIS 不只是一个指标。它是一个为 MetaTrader 5 打造的完整 Volume Profile 决策工作区，从零开始设计，目的是让自主交易者在图表上、实时地、集中看到专业成交量交易者用来解读市场的关键信息。





不再需要运行五个不同的指标，然后在脑子里拼凑市场画面。不再需要猜价格是在价值区域内部还是外部。不再错过两三个交易时段前就在那里等待被测试的 Naked POC。





VOLURIS 读取市场，并把它发现的内容展示给你。每个交易时段。每个关键水平。每个信号。全部同时呈现。





加载后你立刻能看到什么





当 VOLURIS 出现在你的图表上的那一刻，一切都会改变。





你会看到交易时段 Volume Profile——不是一个拉满整个可见范围的普通通用 profile，而是清晰的独立时段 profile，逐个显示市场在每个交易时段中具体在哪里建立价值，同时当前正在形成的交易时段会随着市场发展实时更新。





你会看到 Point of Control，也就是本交易时段和上一交易时段中成交量最大的精确价格。这是市场的磁力中心。价格会尊重它。价格会拒绝它。价格会回到它。现在你永远知道它在哪里。





你会看到 Value Area High 和 Value Area Low，也就是 70% 成交量所在区域的上边界和下边界。价值区域内部代表被接受的价格。价值区域外部代表被拒绝的价格。一旦你知道这些水平在哪里，你就不再会在无意义的区域盲目进场。





你会看到正在发展的水平：dPOC、dVAH、dVAL。它们会在交易时段仍在形成时实时更新。不只是告诉你过去价值在哪里，而是告诉你价值正在此刻哪里建立。这就像读昨天的报纸和看现场直播新闻之间的区别。





你会看到 VWAP，也就是交易时段的公平价值锚点。你会立刻知道，当前价格相对于市场真正花时间成交的位置来说，是偏贵还是偏便宜。高于 VWAP，偏多。低于 VWAP，偏空。靠近 VWAP，代表争夺。这个背景始终可见，始终实时，并且始终被 VOLURIS 的所有判断纳入考虑。





你还会看到 Naked POC，也就是过去交易时段中价格从未回头测试过的旧 Point of Control。这些水平像未完成的任务一样留在图表上。市场记得它们。机构记得它们。现在，你也会记得它们。VOLURIS 会自动追踪它们，并持续显示，直到价格回来测试它们，无论这需要多久。





市场状态引擎





大多数指标只是给你显示水平，然后把你一个人留在那里。VOLURIS 不一样。





在你图表上看到的所有内容背后，VOLURIS 运行着一个持续的市场状态引擎。它会评估价格相对于价值区域、VWAP、POC、VAH、VAL 和交易时段结构的位置，并把所有这些信息转换成一个实时的市场背景读数：Bullish、Bearish、Neutral、Conflict。





你不再需要在脑子里自己构建这幅图。VOLURIS 会替你构建，并通过指导面板实时显示结果。你打开图表。读取背景。做出决定。工作流程就是这么快。





三种信号模式。一键切换。





VOLURIS 不会强迫你只使用一种信号风格。它给你三种，并允许你直接在图表上实时切换，不需要打开任何设置窗口。





RAW Mode 是完整信号引擎以最高灵敏度运行。每一个满足基础条件的触发都会显示箭头。这个模式适合想看到每个机会，并在此基础上加入自己判断的交易者。更多箭头。更多机会。由你决定哪些值得交易。





BALANCED Mode 成为默认模式是有原因的。VOLURIS 的温和共振过滤会叠加在基础信号触发之上，过滤掉成交量背景、VWAP 位置和市场状态不一致的 setup。结果是图表明显更干净，同时不会牺牲有意义的机会。大多数交易者都会一直使用这个模式。





SELECTIVE Mode 非常严格。只有所有条件都一致的 setup 才能通过：强成交量背景、清晰的 VWAP 对齐、确认的市场状态、低 conflict score。在 SELECTIVE 模式下，你会看到更少箭头。但每一个都值得你认真关注。





一个按钮。就在图表上。实时切换。随时使用。





Duplicate-Zone Control — 终结箭头轰炸





你知道什么最容易摧毁交易者对指标的信心吗？箭头轰炸。在横盘震荡中，同一个二十点区域出现五个信号，你根本不知道哪一个有意义。VOLURIS 完全解决这个问题。





duplicate-zone control 引擎使用基于 ATR 的聚类来检测信号是否在同一个局部价格区域堆积，并抑制所有不能提供新信息的重复信号。结果是图表只在真正有话要说的时候才开口。当 VOLURIS 发出信号时，它是有意义的。因为它只在真正有意义的时候才发出信号。





直接在图表上一键开启或关闭。





VOLURIS 决策面板





这就是所有信息汇聚的地方。





VOLURIS 指导面板直接位于你的图表上，始终可见，始终实时，始终更新。它一眼展示所有关键信息：当前市场倾向、交易时段结构、价格相对于价值区域和 VWAP 的位置、与 POC 的关系、Naked POC 状态、conflict score、当前信号模式和实时指导建议。所有内容都集中在一个紧凑、专业、两秒就能读懂的界面中。





面板包含用于信号、模式和 duplicate control 的实时按钮。它还支持折叠设计，当你需要完整图表空间时，只需一键隐藏；再次点击即可恢复。VOLURIS 感觉不像一个普通指标，更像是一双专业的眼睛，和你一起观察市场。





为流畅运行而构建





笨重的指标会毁掉图表。它们每个 tick 都卡顿。每次滚动图表都重新计算所有东西。它们让 MetaTrader 5 像在湿水泥里运行一样缓慢。VOLURIS 从设计上就避免了这些问题。





不会每个 tick 都完整重算。图表移动更新经过节流处理。新 bar 添加有独立的轻量路径。重绘受到保护，只在必要时触发。结果是，即使在高波动期间的繁忙日内图表上，指标依然运行平滑干净，而这正是你最需要它的时候。





如果你的经纪商 tick data 有限制，VOLURIS 也会自动使用 tick-to-M1 fallback，确保无论经纪商提供什么数据，profile 都能正确构建。





适合谁





VOLURIS 适合那些已经厌倦被自己图表搞糊涂的交易者。





它适合那些试过五种不同 Volume Profile 工具，却发现它们要么太简单没有实际价值，要么太复杂不适合实战的交易者。它适合那些厌倦从六个不同指标中拼凑背景，却在每次进场前仍然感到不确定的交易者。它适合那些明白成交量说真话，并且想要一个真正配得上这种真相的工具的交易者。





如果你在 MetaTrader 5 上交易 XAUUSD、外汇货币对或指数，并且自己做交易决策，那么 VOLURIS 就是为你打造的。





这将是你最后需要的 Volume Profile 工具。