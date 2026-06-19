Voluris volume engine MT4
- 指标
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Reda El KoutbaneMQL5 developer specializing in Smart Money Concept and ICT-based Expert Advisors. I understand trading logic deeply — not just syntax. I build FSM-based EAs with proper multi-timeframe analysis, risk management, and state persistence. Trilingual: English, French
- 版本: 2.10
- 更新: 26 七月 2026
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VOLURIS — Volume Profile 引擎
你已经知道怎么交易。你只是看不到你本来应该看到的东西。
这种感觉你以前一定经历过。
你进场。价格立刻反向走。你被止损扫掉。然后——就在下一刻——价格反转，并且准确地走向你原本判断的方向。你是对的。只是进早了。或者进晚了。或者两者都有。
你回头看图表，现在你看明白了。你的入场点上方正好有一个 Naked POC。上一交易时段的价值区域正好在价格停住的位置。VWAP 正在充当阻力，而你的图表上甚至没有它。市场背景已经把一切都告诉你了。你只是没有一个工具去读懂它。
这不是交易问题。这是信息问题。
VOLURIS 就是为了解决这个问题而存在。
什么是 VOLURIS
VOLURIS 不只是一个指标。它是一个为 MetaTrader 5 打造的完整 Volume Profile 决策工作区，从零开始设计，目的是让自主交易者在图表上、实时地、集中看到专业成交量交易者用来解读市场的关键信息。
不再需要运行五个不同的指标，然后在脑子里拼凑市场画面。不再需要猜价格是在价值区域内部还是外部。不再错过两三个交易时段前就在那里等待被测试的 Naked POC。
VOLURIS 读取市场，并把它发现的内容展示给你。每个交易时段。每个关键水平。每个信号。全部同时呈现。
加载后你立刻能看到什么
当 VOLURIS 出现在你的图表上的那一刻，一切都会改变。
你会看到交易时段 Volume Profile——不是一个拉满整个可见范围的普通通用 profile，而是清晰的独立时段 profile，逐个显示市场在每个交易时段中具体在哪里建立价值，同时当前正在形成的交易时段会随着市场发展实时更新。
你会看到 Point of Control，也就是本交易时段和上一交易时段中成交量最大的精确价格。这是市场的磁力中心。价格会尊重它。价格会拒绝它。价格会回到它。现在你永远知道它在哪里。
你会看到 Value Area High 和 Value Area Low，也就是 70% 成交量所在区域的上边界和下边界。价值区域内部代表被接受的价格。价值区域外部代表被拒绝的价格。一旦你知道这些水平在哪里，你就不再会在无意义的区域盲目进场。
你会看到正在发展的水平：dPOC、dVAH、dVAL。它们会在交易时段仍在形成时实时更新。不只是告诉你过去价值在哪里，而是告诉你价值正在此刻哪里建立。这就像读昨天的报纸和看现场直播新闻之间的区别。
你会看到 VWAP，也就是交易时段的公平价值锚点。你会立刻知道，当前价格相对于市场真正花时间成交的位置来说，是偏贵还是偏便宜。高于 VWAP，偏多。低于 VWAP，偏空。靠近 VWAP，代表争夺。这个背景始终可见，始终实时，并且始终被 VOLURIS 的所有判断纳入考虑。
你还会看到 Naked POC，也就是过去交易时段中价格从未回头测试过的旧 Point of Control。这些水平像未完成的任务一样留在图表上。市场记得它们。机构记得它们。现在，你也会记得它们。VOLURIS 会自动追踪它们，并持续显示，直到价格回来测试它们，无论这需要多久。
市场状态引擎
大多数指标只是给你显示水平，然后把你一个人留在那里。VOLURIS 不一样。
在你图表上看到的所有内容背后，VOLURIS 运行着一个持续的市场状态引擎。它会评估价格相对于价值区域、VWAP、POC、VAH、VAL 和交易时段结构的位置，并把所有这些信息转换成一个实时的市场背景读数：Bullish、Bearish、Neutral、Conflict。
你不再需要在脑子里自己构建这幅图。VOLURIS 会替你构建，并通过指导面板实时显示结果。你打开图表。读取背景。做出决定。工作流程就是这么快。
三种信号模式。一键切换。
VOLURIS 不会强迫你只使用一种信号风格。它给你三种，并允许你直接在图表上实时切换，不需要打开任何设置窗口。
RAW Mode 是完整信号引擎以最高灵敏度运行。每一个满足基础条件的触发都会显示箭头。这个模式适合想看到每个机会，并在此基础上加入自己判断的交易者。更多箭头。更多机会。由你决定哪些值得交易。
BALANCED Mode 成为默认模式是有原因的。VOLURIS 的温和共振过滤会叠加在基础信号触发之上，过滤掉成交量背景、VWAP 位置和市场状态不一致的 setup。结果是图表明显更干净，同时不会牺牲有意义的机会。大多数交易者都会一直使用这个模式。
SELECTIVE Mode 非常严格。只有所有条件都一致的 setup 才能通过：强成交量背景、清晰的 VWAP 对齐、确认的市场状态、低 conflict score。在 SELECTIVE 模式下，你会看到更少箭头。但每一个都值得你认真关注。
一个按钮。就在图表上。实时切换。随时使用。
Duplicate-Zone Control — 终结箭头轰炸
你知道什么最容易摧毁交易者对指标的信心吗？箭头轰炸。在横盘震荡中，同一个二十点区域出现五个信号，你根本不知道哪一个有意义。VOLURIS 完全解决这个问题。
duplicate-zone control 引擎使用基于 ATR 的聚类来检测信号是否在同一个局部价格区域堆积，并抑制所有不能提供新信息的重复信号。结果是图表只在真正有话要说的时候才开口。当 VOLURIS 发出信号时，它是有意义的。因为它只在真正有意义的时候才发出信号。
直接在图表上一键开启或关闭。
VOLURIS 决策面板
这就是所有信息汇聚的地方。
VOLURIS 指导面板直接位于你的图表上，始终可见，始终实时，始终更新。它一眼展示所有关键信息：当前市场倾向、交易时段结构、价格相对于价值区域和 VWAP 的位置、与 POC 的关系、Naked POC 状态、conflict score、当前信号模式和实时指导建议。所有内容都集中在一个紧凑、专业、两秒就能读懂的界面中。
面板包含用于信号、模式和 duplicate control 的实时按钮。它还支持折叠设计，当你需要完整图表空间时，只需一键隐藏；再次点击即可恢复。VOLURIS 感觉不像一个普通指标，更像是一双专业的眼睛，和你一起观察市场。
为流畅运行而构建
笨重的指标会毁掉图表。它们每个 tick 都卡顿。每次滚动图表都重新计算所有东西。它们让 MetaTrader 5 像在湿水泥里运行一样缓慢。VOLURIS 从设计上就避免了这些问题。
不会每个 tick 都完整重算。图表移动更新经过节流处理。新 bar 添加有独立的轻量路径。重绘受到保护，只在必要时触发。结果是，即使在高波动期间的繁忙日内图表上，指标依然运行平滑干净，而这正是你最需要它的时候。
如果你的经纪商 tick data 有限制，VOLURIS 也会自动使用 tick-to-M1 fallback，确保无论经纪商提供什么数据，profile 都能正确构建。
适合谁
VOLURIS 适合那些已经厌倦被自己图表搞糊涂的交易者。
它适合那些试过五种不同 Volume Profile 工具，却发现它们要么太简单没有实际价值，要么太复杂不适合实战的交易者。它适合那些厌倦从六个不同指标中拼凑背景，却在每次进场前仍然感到不确定的交易者。它适合那些明白成交量说真话，并且想要一个真正配得上这种真相的工具的交易者。
如果你在 MetaTrader 5 上交易 XAUUSD、外汇货币对或指数，并且自己做交易决策，那么 VOLURIS 就是为你打造的。
这将是你最后需要的 Volume Profile 工具。
Mr El Koutbane, I hope this message finds you well. I would like to congratulate you on the outstanding job you did on this product. The quality, attention to detail, and overall experience are truly impressive. Thank you for your hard work and dedication. Please keep up the excellent work!