DayTrader PRO MT4

DayTrader PRO

DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。

该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。

实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。

主要功能