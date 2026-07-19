DayTrader PRO MT4

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DayTrader PRO

DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。

该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。

实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。

主要功能

  • 全自动参数优化

  • 自适应买入与卖出信号

  • 基于 ATR 的动态止损与止盈

  • 支持每日、每周或每月重新优化

  • 内置趋势与市场过滤功能

  • 性能统计仪表板

  • 支持弹出、推送、邮件及声音提醒

  • 100% 不漂移 (No Repainting)

  • 适用于外汇、黄金、指数及加密货币

  • 适用于所有时间周期


评分 1
Marcel Gafner
385
Marcel Gafner 2026.07.30 11:34 
 

Very well constructed indicator with good results. Comes with a very detailed user guide.

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2.33 (3)
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The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
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这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
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This   Rattling Signal Point   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change. When the signal comes the arrows are put back on
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Real Pro Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame: H1 Works
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Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
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可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
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Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
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Angry is a trend indicator, it indicates well the points of the beginning of the trend and its completion or reversal. This tool scans the market looking for the correct entry. Against the background of insignificant fluctuations, it is possible to identify a trend and indicate its direction. It uses only price data and analytics to calculate entry points. Does not use auxiliary indicators. Angry captures moments of stable price movement direction. There are only three types of trend: Bullish
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
作者的更多信息
DayTrader PRO
Davit Beridze
5 (2)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Bazooka EA MT5
Davit Beridze
5 (2)
专家
Bazooka EA —— 适用于 MT5 的趋势与动量交易专家顾问 重要提示：我们会定期在“评论”区发布更新后的 set 文件。请务必在进行回测和实盘交易时使用最新版本，以确保在当前市场波动环境下获得最佳性能。 Bazooka EA   是一款用于   MetaTrader 5   的全自动交易专家顾问，专为捕捉市场的 方向性行情 而设计，结合了 趋势确认 与 动量过滤 机制。 该 EA 注重受控入场与纪律化出场，避免过度交易及高风险的仓位管理方式。 Bazooka EA 适合偏好结构清晰、基于规则、并具备可配置风险管理的交易者。 策略说明 Bazooka EA 通过以下技术组合分析市场状态： 基于 移动平均线 的趋势方向识别 使用   RSI   进行动量确认 在下单前进行严格的交易条件验证 只有当趋势方向与动量条件同时满足时，EA 才会开仓，从而减少在震荡行情和低概率区域中的交易。 交易管理 EA 提供灵活且透明的仓位管理方式： 固定   止损（Stop Loss）   与   止盈（Take Profit） 出现 反向信号 时自动平仓 趋势变化 时平仓 限制同时持仓的最大交易数
Algo Playbook EA
Davit Beridze
5 (1)
专家
Algo Playbook EA 是基于《My Trading Way: Turning Market Chaos into Statistical Order》（我的交易之道：将市场混沌转化为统计秩序）一书中所授方法论的官方增强商业版实现。 该 EA 专为 Exness 经纪商的黄金（Gold，M1时间周期）量身优化。适用于 IC Markets 的 Set 参数文件可以在评论区找到。购买后请与我联系以获取详细的《用户指南》。 虽然书中详细拆解了构建模块化、高胜率交易系统的核心概念与源代码，但这款 EA 是专为实盘交易严格打造的优化“Pro（专业）”版本。它摒弃了对静态指标水平的依赖，转而采用动态逻辑，旨在确保长期的正向数学期望（Positive Expectancy）。 “Pro”版本核心升级： 从理论到执行： 采用《My Trading Way》中的基础统计框架，并对其进行了商业级账户保护、动态目标扩展（Dynamic Target Scaling）以及隐蔽的虚拟订单执行（Stealth Virtual Execution）等全面升级。 正向期望内核： 致力于通过数学优势和推进式
ChandraSAR Optimizer
Davit Beridze
指标
购买后请联系我，即可免费获取基于此指标的 EA 作为赠品。 ChandraSAR Optimizer：动态自适应量化趋势引擎 大多数趋势指标失效的原因很简单：市场在不断变化，而静态参数却一成不变。 ChandraSAR Optimizer 成功弥合了简单信号生成与高级算法测试之间的差距。作为一款专为 MetaTrader 5 打造的动态趋势跟踪系统，它将一个高效的、基于原生数组的推进分析（Walk-Forward）优化引擎直接嵌入到您的图表中，完美解决了市场波动性更迭的难题。 ChandraSAR 将吊灯止损（Chandelier Exit）的精准过滤与抛物线转向指标（Parabolic SAR）的动能追踪相结合。它不仅仅是生成交易信号，而是持续对历史数据进行测试、评分，并使自身参数自动适应当前的市场环境。在无需任何人工干预的情况下，该指标会在后台快速评估数以千计的参数组合，在寻找绝对统计优势的同时，对过度拟合（Curve-fitted）的参数进行严格的惩罚。 核心量化优势： 动态推进（Walk-Forward）引擎： 根据设定的滚动时间表（每日/每周/每月），利用用户自定义的目标（
Auto Optimized Parabolic RSI
Davit Beridze
5 (1)
指标
Auto Optimized Parabolic RSI: 高级 3D 动量引擎 大多数零售指标之所以失效，是因为它们依赖于静态输入，一旦市场波动率发生变化，这些输入就会崩溃。Auto Optimized Parabolic RSI 通过不断重新计算自身的数学优势，解决了“指标衰退”的问题，将机构级别的量化自适应能力直接引入您的 MT5 终端。 核心优势：定制的内存 3D 优化 标准的自动优化器通常会导致 MT5 平台卡顿，因为它们通过标准的指标调用使终端超载。该工具完全绕过了这些性能瓶颈。内部引擎采用定制的原生基于 RAM 的计算器构建，每次加载图表或更改时间周期时，它都会执行极速的 3D 网格搜索。它同时扫描 RSI 周期（频率）、SAR 步长（加速度）和 SAR 最大值（速度限制），在绝对的毫秒级时间内测试数以万计的参数组合，且完全不会拖慢您的平台。它不是仅仅寻找一个“不错”的设置，而是映射整个参数空间，以寻找资产当前动量结构的绝对全局最大值。 严格的财务评分与逼真的交易模拟 与基于抽象“指标点数”进行优化评分的业余工具不同，该引擎的 3.10 版本严格与资金数学挂钩。每一个历史
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
指标
Auto Optimized RSI: 专业市场自适应系统 大多数交易者失败的原因是：在动态的市场中使用了静态的工具。 在每个图表上都使用固定的 RSI 层级（如 70/30）是一个数学错误。如果你只是在寻找没有逻辑 support 的“神奇箭头”，那么这个指标并不适合你。 本工具专为那些明白“优化是交易生存唯一关键”的专业人士设计。 普通指标不考虑你交易的具体品种或时间周期。 Auto Optimized RSI 则完全不同。它通过对历史数据进行内部仿真模拟，找出近期价格真实发生反转的精确水平。它不靠猜测，而是依靠计算。 技术优势： 自适应逻辑： 根据当前市场波动自动重新计算买入/卖出区域。 数学验证： 直接在图表上显示实时表现指标（胜率 Win Rate、回撤 Drawdown、盈亏比）。在交易前，你就能看到数据证明。 信号过滤： 与那些会“重绘”的虚假指标不同，本算法通过交叉优化阈值，旨在捕捉高概率的反转机会。 简洁专业： 界面清晰，拒绝杂乱。只提供精准的信号箭头和决策所需的核心数据。 专业交易者福利： 购买后请联系我，即可获得基于此逻辑的 赠品自动化交易机器人 (EA)
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
指标
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
指标
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
指标
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
指标
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Volatility Arrows
Davit Beridze
指标
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
专家
Steady Ranger EA – 智能安全的通道交易 回测: 使用提供的 set 文件（位于“评论”部分）在“仅开盘价”模式下进行测试。 视频: 观看字幕版以获得完整理解。 为什么选择 Steady Ranger EA? 一款长期稳定、风险可控的交易系统，专注于安全性和一致性，而非夸大收益。 多层止损保护: 结合单笔交易止损和“总亏损限制”控制回撤。 通道交易策略: 在通道极端水平开仓，依据信号平仓，同时严格控制风险。 自适应仓位调整: 通过动态调整手数避免过度风险。 多时间框架过滤: 规避强趋势行情下的不必要交易。 可靠且经过验证: 经过长期稳定测试，适用于实盘交易。 EA 如何工作? EA 依据价格通道开仓，并根据信号、止损或风控机制平仓。避免过度曝险，限制最大持仓规模，以确保稳健交易。 主要输入参数 交易设置: 初始手数、手数倍增、止损、止盈。 风险管理: 保本水平、跟踪止损、最大持仓量。 市场条件: 最大点差、滑点容忍度、最小订单间距。 交易时间: 可自定义的交易时间、交易时段结束后的清仓选项。 指标与过滤: 布林带、RSI、波动率过滤、多时间框架设置。 挂单选项: 支持挂
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
专家
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
指标
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
专家
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
指标
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
指标
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
指标
购买此指标的用户将免费获得基于 Fiter 指标的EA作为奖励。（观看视频了解EA的实际操作。）请评论以获取EA。 Fiter 是一个混合指标，它将指数移动平均线 (EMA) 与经过ATR调节的RSI线（黄色）结合使用，同时配合传统的移动平均线（红色）。这两条线的交叉点生成的交易信号比经典的两条简单移动平均线的交叉信号更平滑、更可靠，帮助交易者更好地捕捉市场趋势。 回测结果证明了这种方法的有效性，显示出比简单移动平均线交叉更优越的表现。历史数据表明，Fiter 能够很好地适应各种市场条件，成为在实际手动交易中识别主要趋势的有力工具。 想要体验不同之处，请查看截图或在策略测试器中运行该指标。指标还包括警报功能，及时通知您可能的交易信号，帮助您抓住每一个重要的市场机会。
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
指标
MRA Index 指标概述 赠品优惠： 购买该指标即可免费获得“MRA Index EA”。 优化策略： 对于剥头皮交易，我基于过去 12 个月的数据进行优化，并在接下来的一个月内使用这些设置。这种方法已被证明非常有效。 重要说明： 默认设置仅供可视化使用，未经过盈利优化。正确的优化指南仅提供给购买者。 关于“MRA Index”指标： “MRA Index”是一款多功能外汇指标，可帮助交易者识别潜在的市场趋势和入场点。它具有一个专门的通道和在该通道内移动的动态混合线，用于生成买入和卖出信号。 主要特点： 动态混合线： 在通道内移动，并作为生成交易信号的基础。 买入和卖出箭头： 基于混合线与通道的特定交互生成，指示潜在的市场反转。 自定义功能： 交易者可以通过调整各种输入参数来优化指标以适应其策略。 可选过滤器： ATR（平均真实范围）： 可启用或禁用，以调整灵敏度。 布林带（BB）： 帮助根据价格走势过滤信号。 FTR 过滤器： 提供带有颜色编码的市场趋势可视化功能。 自定义选项： 该指标提供多个输入参数，具有灵活性，包括 ATR、MFI、RSI、布林带和标准差的设置。此外，交易者
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
指标
测试演示版没有任何意义。你不会通过查看闪烁的数字了解任何信息。这是一个仪表盘。请尝试理解其理念，接下来我会帮助你完成所有内容。 符号必须用逗号（,）分隔，并按照你经纪商的显示格式输入参数，以确保它们能在仪表盘中识别。这些符号将被用于指标分析。 只需点击一次，即可直接从仪表盘打开任何货币对和任何时间周期。 MA Speedometer Dashboard 是一款功能强大的MetaTrader 4 (MT4) 指标，旨在通过动态市场分析增强交易策略。它提供强大的功能，用于识别市场趋势、在横盘市场中交易以及退出平淡市场条件，这一切基于移动平均线的角度。作为特别赠品，客户还会获得一款特别版本的MA Speedometer指标，这是 MA Speedometer Dashboard 的基础。 主要特点： 综合趋势分析：仪表盘使用移动平均线（MA）的角度来检测潜在的市场趋势。交易者可以通过颜色编码信号轻松发现强劲上升或下降趋势的开始： - 绿色：表示强劲上升趋势的开始，提供入场机会。 - 红色：表示强劲下降趋势的开始，也提供了入场机会。 - 黄色：表示横盘或平淡市场，提示潜在的退出点。
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
指标
Sure, here is the shortened version in Chinese: MetaTrader 4 (MT4)的K线形态指标 这个可定制的指标可以识别主要的多头和空头K线形态，帮助交易者进行技术分析和决策。 主要功能： 形态识别 ： 多头 ：锤子线、吞没形态、早晨之星、三只白兵、多头母子线、倒锤子线。 空头 ：流星线、吞没形态、黄昏之星、三只黑乌鸦、空头母子线、上吊线。 自定义选项 ：根据策略启用或禁用特定形态。通过箭头显示形态（蓝色代表多头，红色代表空头），可调大小和间距。 移动平均线集成 ：可选的自定义移动平均线（周期、方法、时间框架）。 警报系统 ：屏幕消息、声音、推送通知和电子邮件警报，用于提醒检测到的形态。 多形态检测： 形态聚合 ：在同一根K线上显示多个形态，信号更强。 多头聚合 ：多个蓝色箭头表示更强的上涨趋势。 空头聚合 ：多个红色箭头表示更强的下跌趋势。 混合形态 ：同时出现多头和空头形态表明市场不确定性。 此指标通过清晰的视觉表现增强了交易决策，帮助交易者更好地捕捉市场的反转和趋势延续，提升整体交易表现。
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
指标
以演示模式试用 "Chart Patterns All in One" 并获得奖励。试用后，请发送消息给我以领取奖励。 购买后留言即可获得8个高质量的指标作为赠品。 Chart Patterns All-in-One 指标帮助交易者可视化技术分析中常用的各种图表形态。它帮助识别潜在的市场行为，但不保证盈利。建议在购买前在模拟模式下测试该指标。 当前优惠 ： “Chart Patterns All in One” 指标享受 50% 折扣。 包含的形态 ： 1-2-3 形态 ：通过三个关键点（高点或低点）检测市场反转。 买入 ：连续两个低点后出现较低的高点。 卖出 ：连续两个高点后出现较高的低点。 可视化 ：线条和箭头连接识别的点。 双顶和双底 ：当价格形成两个连续的高点（双顶）或低点（双底）且它们大致相等时，表明反转趋势。 双顶 ：看跌反转。 双底 ：看涨反转。 可视化 ：线条连接峰值或低谷，箭头标记反转点。 三顶和三底 ：与双顶/双底类似，但有三个连续的高点或低点，信号更强的反转趋势。 三顶 ：看跌反转。 三底 ：看涨反转。 可视化 ：线条和箭头标记形态。 三角形 ：在趋势延续前识别
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
指标
Candle Info"指标适用于MetaTrader 4 (MT4)，帮助交易者直接在图表上分析和可视化关键蜡烛形态。通过识别如更高高点 (HH)、更低低点 (LL)、更高低点 (HL) 和更低高点 (LH) 等形态，提供市场趋势和潜在价格走势的洞察。 主要功能： 蜡烛形态: 识别并标记HH、LL、HL、LH，以及诸如HH & HL（看涨趋势）和LL & LH（看跌趋势）的组合。 交易时段过滤: 允许根据主要交易时段（东京、伦敦、纽约、悉尼）过滤形态，便于集中关注重要的市场时间。 警报: 可配置的屏幕、推送、邮件和声音警报，提醒交易者新形态。 自定义: 调整文字颜色、大小，并选择显示哪些时段或形态。 非常适合趋势交易和基于时段的策略，"Candle Info"指标简化了市场分析，帮助交易者更快做出明智的决策。
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
指标
此指标适用于实时图表，不适用于测试器。 PRO Trend Divergence 指标是一款先进的技术分析工具，专注于检测 趋势延续背离 ，这是一种表明当前趋势可能会持续的信号。与传统指标强调趋势反转不同，这款工具帮助交易者识别趋势依然强劲的市场状态，即使在短暂回调或小幅调整时也是如此。 趋势延续背离 出现在价格沿趋势方向移动时（上升趋势中的更高低点或下降趋势中的更低高点），但所选指标却出现背离，确认趋势可能继续。 PRO Trend Divergence 指标使交易者能够自信地跟随趋势，减少过早退出的风险。 特点与优势 多指标支持 支持 MACD、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VW-MACD、CMF 和 MFI。 图表上的可视信号 显示背离线条，并支持颜色和样式的自定义。 关键枢轴点集成 利用关键的高点和低点来优化信号，减少噪音。 灵活高效 提供信号确认、筛选和时间周期选择的自定义参数。
SpeedAngle
Davit Beridze
指标
SpeedAngle 指标 是一款先进的 MetaTrader 4 工具，可计算价格运动角度，提供动态视觉提示和可自定义的警报，帮助交易者识别趋势反转和动量变化。 主要功能 基于角度的趋势分析： 通过用户定义的周期计算角度，显示价格动量和方向。 动态视觉效果： 显示根据角度阈值变化颜色的彩色圆圈： 高于 LevelMax： 表示强劲的上升动量。 低于 LevelMin： 表示强劲的下降动量。 在范围内： 表明价格整合或轻微波动。 可自定义警报： 提供“从极值”或“从中间”两种场景的警报，并支持声音、电子邮件和推送通知。 买入/卖出箭头： 可选箭头显示潜在交易信号。 高度可配置： 调整阈值、颜色、警报设置等。 优点 简化市场分析： 通过视觉提示和警报快速识别关键价格条件。 节省时间： 警报通知您交易机会，无需时刻监控图表。 适合任何策略： 可用于短线交易、波段交易和趋势跟随策略。 输入参数亮点 计算： 定义回溯周期（ StartBar ）和历史数据限制（ MaxBarsHistory ）。 视觉效果： 自定义圆圈和线条颜色。 警报： 启用声音、电子邮件或推送通知。 阈值： 设置 Leve
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
专家
购买后请联系我以获取重要详情！ 机器人概览：算法交易的统计方法 此产品不仅仅是一个专家顾问；它更是获取一套经过验证的长期成功自动化交易方法。这个全面的系统旨在为您在金融市场中持续盈利提供一个坚实的基础。 该交易机器人背后的核心理念简单而深刻：市场是一个统计实体，价格是其聚合的反映。我们认识到，尽管许多因素会影响价格走势，但绝大多数底层交易和动机对我们来说仍然是不透明的。试图分析这些看不见的细节会导致不可靠的假设和不一致的结果。 相反，我们的方法务实地绕开了对隐藏市场动态进行解密的必要。我们把价格视为一个完整的统计单位——所有可见和不可见力量的最终结果。这一策略的核心在于识别价格数据中重复出现的统计平均值和模式，这些模式显示出特定反应的高概率，理想情况下成功率超过 75%。 该机器人利用相对强弱指数（RSI）作为关键工具，来检测这些高概率的统计机会。它根据历史数据识别最佳水平。这体现了“即使是一根简单的木棍，如果使用得当，也能带来收益”的原则。力量不在于工具的复杂性，而在于所应用的纪律严明、有统计数据支持的方法。 为了提高盈利能力并有效管理风险，系统整合了一个动态的“分批建仓”（scal
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
指标
Auto Optimized MFI 是一款自适应指标，通过对历史数据进行真实交易模拟，自动调整最适合您市场和时间周期的 MFI 买入/卖出水平。不同于传统固定的 80/20 阈值，它根据实际价格与成交量的行为进行优化，帮助您找到更有效的进出场区域。 工作原理 该指标会扫描指定范围内的历史K线，并基于MFI信号进行交易模拟，记录每次交易的胜率、回撤、止盈止损等表现。根据这些结果，它会自动在每日、每周或每月周期内更新最优的 MFI 水平，使策略始终贴近当前市场状态。 主要功能 可自定义的 MFI 周期（默认：14） 优化所用的历史K线数量（优化范围） 买入/卖出水平的边界设定 可调节的步进间距，用于精细优化 设置最小利润目标，过滤无效策略 MFI线和信号箭头的样式可自定义 这款工具非常适合寻求策略自动优化的交易者，使您的交易系统能随着市场动态不断调整，而不再依赖固定规则。
筛选:
Marcel Gafner
385
Marcel Gafner 2026.07.30 11:34 
 

Very well constructed indicator with good results. Comes with a very detailed user guide.

Davit Beridze
12661
来自开发人员的回复 Davit Beridze 2026.07.30 15:52
Thanks Marcel
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