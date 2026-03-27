Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
- 指标
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- 版本: 7.21
- 更新: 25 六月 2026
- 激活: 5
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统
实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。
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购买者专属赠品
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在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。
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你的难题 —— 以及解决方案
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黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识：
- 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向走
- 每次均线触碰都入场，一半都是亏损
- 没有止盈止损标准，要么拿得太久，要么平得太早
- 在死寂的时段交易，却不明白为何不顺
KURAMA GOLD SIGNAL PRO 就是为解决这一切而生。不是用一个过滤器，而是用七个。
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使用方法 —— 3步
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1. 图表上出现箭头信号
2. 在面板上确认止盈价、止损价、质量评分、盈亏比
3. 下单，然后等待
无需猜测。无需复杂分析。跟随箭头，用数字管理。
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不仅是入场 —— 完整的离场计划全部显示
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大多数指标只告诉你入场，其余的全靠自己。
这款指标在信号发出的瞬间显示一切：
- 箭头：入场方向与价格
- 绿色区域：止盈目标与精确价格
- 红色区域：止损位与精确价格
- 面板：以数字显示止盈、止损、盈亏比、质量评分
把显示的数字直接填入订单即可。无需计算。
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七重独立过滤 —— 真正的优势
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在信号显示之前，行情必须同时通过全部七重过滤：
过滤1 —— 波动异常检测：在ATR尖峰与死寂行情中拦截信号。
过滤2 —— 均线结构检查：验证SMA 13/21/75/100的排列。
过滤3 —— 趋势方向过滤：综合判断均线斜率与价格位置。
过滤4 —— 均线角度过滤：测量实际的均线角度。均线走平＝无信号。排除震荡行情的亏损。
过滤5 —— 高周期过滤（H4）：在M5/M15入场前确认H4趋势。
过滤6 —— RSI过滤：拦截超买/超卖极端位置的入场。
过滤7 —— 穿透拦截：区分真正的回调与突破。
未通过过滤 = 无信号 = 不交易。市场上大多数XAUUSD指标只用1–2重过滤。这款用了七重。
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三档过滤级别
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SAFE [S] —— 最大过滤。首次触碰过滤开启。信号最少，精度最高。
STANDARD（默认）—— 平衡模式。质量与频率的最佳平衡。推荐。
ACTIVE [A] —— 放宽过滤。信号增多。仅限低点差账户。建议用质量评分手动过滤。
在参数中一键切换。任何级别下止盈止损的计算都相同。
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每个信号都有质量评分
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★★★ —— 所有条件完美。强势形态。止盈更宽。
★★ —— 稳健形态。标准止盈止损。你的主力交易。
★ —— 条件不确定。止盈止损更窄。建议减小手数或放弃。
通过评分自动进行风险管理。
【v7.20 新功能】面板现在还会按星级显示胜负统计。哪个质量评分在当前行情中有效，你可以亲眼确认。
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【v7.20 新功能】依据标签 —— 这个信号为何出现
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每个信号都会以标签显示其出现的依据。它不是黑箱。
FT —— 首次触碰（对该均线的第一次触碰）
RT —— 再次触碰（第二次及以后）
TREND —— 与趋势方向一致
H4 —— 与高周期（H4）方向一致
PO —— 完美排列成立中
VOL —— 波动处于健康范围
标签越多，说明该信号叠加的依据越多。结合质量评分，你可以充满信心地做出入场决定。标签也会显示在手机推送通知中，因此不看图表也能知道依据。
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动态止盈止损 —— 每次都适应行情
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固定止盈止损行不通，因为行情每天都在变。这款指标每次都基于以下因素重新计算：
- 触碰了哪条均线
- 质量评分
- 当前波动
- 连续信号次数
得出适合当下行情的止盈止损。
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四条均线 —— 四种交易
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13MA —— 浅回调。快速剥头皮。窄止盈止损。仅限完美排列。
21MA —— 标准回调。信号最频繁。均衡的止盈止损。
75MA —— 深回调。宽止盈止损。
100MA —— 最深回调。主要支撑/阻力。宽止盈止损。
面板会告诉你触发的是哪条均线。
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完整面板 —— 所需信息尽在一屏
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- 4条均线的数值、斜率、与价格的距离
- 过滤级别：[S]、[A] 或空白
- 趋势：Strong Bull / Bull / Range / Bear / Strong Bear
- H4高周期背景
- ATR（带 Normal/Spike/Low 状态）
- RSI数值
- ENTRY ENV：对当前入场环境的综合判断（GOOD/CAUTION/NG）
- 当前信号：方向、均线类型、质量、依据标签、止盈、止损、盈亏比
- 基于21MA的移动止损参考值
- 按星级的胜负计数器
- 点差监控：绿/黄/红
- K线倒计时
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【v7.20 新功能】信号历史自动保存与还原
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信号指标一直以来的一个常见抱怨是"重启后信号就消失了"。v7.20已解决。
- 每个发出的信号都自动记录到文件
- 在MT4重启、图表重载、重新加载指标之后，箭头、止盈止损、区域都会自动还原
- 还原的正是"实际发出过的信号"本身
- 迁移VPS或更换电脑时，只需复制历史文件即可继承
因为过去的信号会保留，你可以亲眼验证战绩。没有隐藏的结果。
此外，v7.20还修复了图表重载时同一信号被重复通知的问题。只有新信号才会被通知。
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回滚验证
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所有过去的信号连同止盈止损区域都保留在图表上。到达绿色区域＝止盈命中。到达红色区域＝止损命中。没有隐藏的结果。你可以亲自确认。
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两种模式
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SCALP M5 —— 快速。窄止盈止损。趋势时段的活跃交易。
DAY M15 —— 更大的目标。更严格的过滤。信号较少但质量更高。
最强配置：两者并排显示。在M15确认方向。在M5把握时机。
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提醒
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电脑端声音提醒。推送通知至MT4手机端。可选邮件。高质量信号有专属声音。推送通知中也包含依据标签。
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只做黄金。只有黄金。
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所有过滤、阈值、止盈止损计算都是专为XAUUSD从零设计。交易时段规律、ATR尖峰、数据公布前的动向 —— 全部纳入考量。
这不是给外汇指标套上黄金参数。这是一款黄金专用指标。
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自动识别交易时段
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悉尼、东京、伦敦、纽约 —— 无论你的经纪商服务器时间如何，都会自动识别。
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点差监控
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绿 = GO。黄 = 注意。红 = 等待。始终显示在图表上。
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实时不重绘 —— 并就"重新计算"坦诚说明
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【实时行为】
信号一旦在已收盘K线上出现，就不会在该K线内消失或移位。箭头、入场、止盈、止损在出现的瞬间锁定，之后绝不移动。你实际交易的就是这个实时信号。这里没有延迟，也没有重绘。
【关于重新计算 —— 公开说明】
当你重新加载指标、重启或切换周期时，过去的K线会以归零的内部状态（冷却计数等）重新计算。此时，过去"参考箭头"的呈现方式可能略有变化。这不是重绘，而是任何追踪内部状态的指标都共有的重新计算行为，在所有平台上都属标准现象。重要的是，这对你的实时交易结果毫无影响。你是在信号出现的瞬间交易的，重绘过去的K线绝不会改变任何入场、止盈、止损或盈亏。
而且在v7.20中，每个实际发出的信号都会自动保存到文件，并在重启后还原到相同位置。已通知的信号历史不会被改写。
【真实用户的声音】
正是关于这一点，购买者Violette在她的评价中写道（来自MQL5评价）：
"即便刷新后历史会重绘，那也完全不是问题，因为我已经连续两周持续盈利。我推荐它。"
对于一个实时交易的真实用户来说，重新计算在实际操作中并不构成问题 —— 这就是来自一线的评价。
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移动止损
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面板显示基于21MA的移动止损值。移动你的止损以锁定利润。手动执行。
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取得更好结果的三条规则
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1. 只在M5与M15方向一致时交易
2. 专注于★★与★★★。★则跳过或用最小手数
3. 趋势为Range时跳过。无趋势＝无优势
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这款指标背后的故事 —— 12年
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我不是为了卖而做它。我做它是因为我自己需要。12年只交易黄金。两次爆仓。每一个过滤阈值都用真金白银验证过。
我每天都在自己的交易中使用它。现在轮到你了。
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规格
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平台：MetaTrader 4
品种：仅限XAUUSD
周期：M5与M15
建议点差：$1.0以下
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常见问题
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Q: 能用于外汇货币对吗？ —— 不能。仅限XAUUSD。
Q: 能用于M30或H1吗？ —— 不能。仅限M5与M15。若需波段交易，请参阅 Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。
Q: 需要调整参数吗？ —— 默认值已优化。仅可更改过滤级别。
Q: 没有信号出现？ —— 过滤器在正常工作。请等待合适的形态。
Q: 它会重绘吗？ —— 实时不会。出现的信号其入场、止盈、止损当场锁定。重新加载或重启会重新计算过去的参考箭头，但这不影响交易结果。已通知的信号在v7.20中会被保存和还原。
Q: 重启后信号会消失吗？ —— 不会。从v7.20起自动保存和还原。
Q: 有手册吗？ —— 有。购买后给我留言，我会发送PDF手册和AI Zone Radar赠品。
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永久授权购买者赠品
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购买永久授权，即可免费获得以下内容：
- AI Zone Radar（价值$59）：内置5层强度评分的自动支撑与阻力检测指标
- 完整PDF手册：设置方法与交易规则的完整指南
租赁不适用。购买后在MQL5上直接给我留言，我会把两者都发给你。
AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834
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产品系列
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也提供MT5版本：https://www.mql5.com/en/market/product/170916
也提供M30/H1/H4波段版本 —— 适合想捕捉M5/M15抓不住的大波段的人。Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。每笔交易瞄准$20–$80+的空间。
https://www.mql5.com/en/market/product/177643
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评价
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如果你觉得这款指标有用，欢迎留下评价。你的反馈能帮助其他交易者做出判断。
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风险披露
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这是一款辅助决策工具，并非投资建议。过往业绩不保证未来结果。XAUUSD波动剧烈，可能造成重大亏损。请仅用你能承受损失的资金交易。强烈建议在低点差环境下使用。
Sniper entrance,High profit exit...Thank you...