Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL

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KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统


实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。



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购买者专属赠品

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购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834



在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。



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你的难题 —— 以及解决方案

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黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识：


- 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向走

- 每次均线触碰都入场，一半都是亏损

- 没有止盈止损标准，要么拿得太久，要么平得太早

- 在死寂的时段交易，却不明白为何不顺


KURAMA GOLD SIGNAL PRO 就是为解决这一切而生。不是用一个过滤器，而是用七个。



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使用方法 —— 3步

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1. 图表上出现箭头信号

2. 在面板上确认止盈价、止损价、质量评分、盈亏比

3. 下单，然后等待


无需猜测。无需复杂分析。跟随箭头，用数字管理。



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不仅是入场 —— 完整的离场计划全部显示

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大多数指标只告诉你入场，其余的全靠自己。


这款指标在信号发出的瞬间显示一切：


- 箭头：入场方向与价格

- 绿色区域：止盈目标与精确价格

- 红色区域：止损位与精确价格

- 面板：以数字显示止盈、止损、盈亏比、质量评分


把显示的数字直接填入订单即可。无需计算。



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七重独立过滤 —— 真正的优势

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在信号显示之前，行情必须同时通过全部七重过滤：


过滤1 —— 波动异常检测：在ATR尖峰与死寂行情中拦截信号。

过滤2 —— 均线结构检查：验证SMA 13/21/75/100的排列。

过滤3 —— 趋势方向过滤：综合判断均线斜率与价格位置。

过滤4 —— 均线角度过滤：测量实际的均线角度。均线走平＝无信号。排除震荡行情的亏损。

过滤5 —— 高周期过滤（H4）：在M5/M15入场前确认H4趋势。

过滤6 —— RSI过滤：拦截超买/超卖极端位置的入场。

过滤7 —— 穿透拦截：区分真正的回调与突破。


未通过过滤 = 无信号 = 不交易。市场上大多数XAUUSD指标只用1–2重过滤。这款用了七重。



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三档过滤级别

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SAFE [S] —— 最大过滤。首次触碰过滤开启。信号最少，精度最高。

STANDARD（默认）—— 平衡模式。质量与频率的最佳平衡。推荐。

ACTIVE [A] —— 放宽过滤。信号增多。仅限低点差账户。建议用质量评分手动过滤。


在参数中一键切换。任何级别下止盈止损的计算都相同。



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每个信号都有质量评分

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★★★ —— 所有条件完美。强势形态。止盈更宽。

★★ —— 稳健形态。标准止盈止损。你的主力交易。

★ —— 条件不确定。止盈止损更窄。建议减小手数或放弃。


通过评分自动进行风险管理。


【v7.20 新功能】面板现在还会按星级显示胜负统计。哪个质量评分在当前行情中有效，你可以亲眼确认。



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【v7.20 新功能】依据标签 —— 这个信号为何出现

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每个信号都会以标签显示其出现的依据。它不是黑箱。


FT —— 首次触碰（对该均线的第一次触碰）

RT —— 再次触碰（第二次及以后）

TREND —— 与趋势方向一致

H4 —— 与高周期（H4）方向一致

PO —— 完美排列成立中

VOL —— 波动处于健康范围


标签越多，说明该信号叠加的依据越多。结合质量评分，你可以充满信心地做出入场决定。标签也会显示在手机推送通知中，因此不看图表也能知道依据。



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动态止盈止损 —— 每次都适应行情

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固定止盈止损行不通，因为行情每天都在变。这款指标每次都基于以下因素重新计算：


- 触碰了哪条均线

- 质量评分

- 当前波动

- 连续信号次数


得出适合当下行情的止盈止损。



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四条均线 —— 四种交易

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13MA —— 浅回调。快速剥头皮。窄止盈止损。仅限完美排列。

21MA —— 标准回调。信号最频繁。均衡的止盈止损。

75MA —— 深回调。宽止盈止损。

100MA —— 最深回调。主要支撑/阻力。宽止盈止损。


面板会告诉你触发的是哪条均线。



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完整面板 —— 所需信息尽在一屏

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- 4条均线的数值、斜率、与价格的距离

- 过滤级别：[S]、[A] 或空白

- 趋势：Strong Bull / Bull / Range / Bear / Strong Bear

- H4高周期背景

- ATR（带 Normal/Spike/Low 状态）

- RSI数值

- ENTRY ENV：对当前入场环境的综合判断（GOOD/CAUTION/NG）

- 当前信号：方向、均线类型、质量、依据标签、止盈、止损、盈亏比

- 基于21MA的移动止损参考值

- 按星级的胜负计数器

- 点差监控：绿/黄/红

- K线倒计时



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【v7.20 新功能】信号历史自动保存与还原

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信号指标一直以来的一个常见抱怨是"重启后信号就消失了"。v7.20已解决。


- 每个发出的信号都自动记录到文件

- 在MT4重启、图表重载、重新加载指标之后，箭头、止盈止损、区域都会自动还原

- 还原的正是"实际发出过的信号"本身

- 迁移VPS或更换电脑时，只需复制历史文件即可继承


因为过去的信号会保留，你可以亲眼验证战绩。没有隐藏的结果。


此外，v7.20还修复了图表重载时同一信号被重复通知的问题。只有新信号才会被通知。



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回滚验证

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所有过去的信号连同止盈止损区域都保留在图表上。到达绿色区域＝止盈命中。到达红色区域＝止损命中。没有隐藏的结果。你可以亲自确认。



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两种模式

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SCALP M5 —— 快速。窄止盈止损。趋势时段的活跃交易。

DAY M15 —— 更大的目标。更严格的过滤。信号较少但质量更高。


最强配置：两者并排显示。在M15确认方向。在M5把握时机。



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提醒

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电脑端声音提醒。推送通知至MT4手机端。可选邮件。高质量信号有专属声音。推送通知中也包含依据标签。



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只做黄金。只有黄金。

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所有过滤、阈值、止盈止损计算都是专为XAUUSD从零设计。交易时段规律、ATR尖峰、数据公布前的动向 —— 全部纳入考量。


这不是给外汇指标套上黄金参数。这是一款黄金专用指标。



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自动识别交易时段

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悉尼、东京、伦敦、纽约 —— 无论你的经纪商服务器时间如何，都会自动识别。



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点差监控

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绿 = GO。黄 = 注意。红 = 等待。始终显示在图表上。



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实时不重绘 —— 并就"重新计算"坦诚说明

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【实时行为】

信号一旦在已收盘K线上出现，就不会在该K线内消失或移位。箭头、入场、止盈、止损在出现的瞬间锁定，之后绝不移动。你实际交易的就是这个实时信号。这里没有延迟，也没有重绘。


【关于重新计算 —— 公开说明】

当你重新加载指标、重启或切换周期时，过去的K线会以归零的内部状态（冷却计数等）重新计算。此时，过去"参考箭头"的呈现方式可能略有变化。这不是重绘，而是任何追踪内部状态的指标都共有的重新计算行为，在所有平台上都属标准现象。重要的是，这对你的实时交易结果毫无影响。你是在信号出现的瞬间交易的，重绘过去的K线绝不会改变任何入场、止盈、止损或盈亏。


而且在v7.20中，每个实际发出的信号都会自动保存到文件，并在重启后还原到相同位置。已通知的信号历史不会被改写。


【真实用户的声音】

正是关于这一点，购买者Violette在她的评价中写道（来自MQL5评价）：

"即便刷新后历史会重绘，那也完全不是问题，因为我已经连续两周持续盈利。我推荐它。"

对于一个实时交易的真实用户来说，重新计算在实际操作中并不构成问题 —— 这就是来自一线的评价。



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移动止损

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面板显示基于21MA的移动止损值。移动你的止损以锁定利润。手动执行。



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取得更好结果的三条规则

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1. 只在M5与M15方向一致时交易

2. 专注于★★与★★★。★则跳过或用最小手数

3. 趋势为Range时跳过。无趋势＝无优势



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这款指标背后的故事 —— 12年

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我不是为了卖而做它。我做它是因为我自己需要。12年只交易黄金。两次爆仓。每一个过滤阈值都用真金白银验证过。


我每天都在自己的交易中使用它。现在轮到你了。



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规格

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平台：MetaTrader 4

品种：仅限XAUUSD

周期：M5与M15

建议点差：$1.0以下



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常见问题

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Q: 能用于外汇货币对吗？ —— 不能。仅限XAUUSD。

Q: 能用于M30或H1吗？ —— 不能。仅限M5与M15。若需波段交易，请参阅 Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。

Q: 需要调整参数吗？ —— 默认值已优化。仅可更改过滤级别。

Q: 没有信号出现？ —— 过滤器在正常工作。请等待合适的形态。

Q: 它会重绘吗？ —— 实时不会。出现的信号其入场、止盈、止损当场锁定。重新加载或重启会重新计算过去的参考箭头，但这不影响交易结果。已通知的信号在v7.20中会被保存和还原。

Q: 重启后信号会消失吗？ —— 不会。从v7.20起自动保存和还原。

Q: 有手册吗？ —— 有。购买后给我留言，我会发送PDF手册和AI Zone Radar赠品。



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永久授权购买者赠品

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购买永久授权，即可免费获得以下内容：


- AI Zone Radar（价值$59）：内置5层强度评分的自动支撑与阻力检测指标

- 完整PDF手册：设置方法与交易规则的完整指南


租赁不适用。购买后在MQL5上直接给我留言，我会把两者都发给你。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834



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产品系列

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也提供MT5版本：https://www.mql5.com/en/market/product/170916


也提供M30/H1/H4波段版本 —— 适合想捕捉M5/M15抓不住的大波段的人。Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。每笔交易瞄准$20–$80+的空间。

https://www.mql5.com/en/market/product/177643



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评价

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如果你觉得这款指标有用，欢迎留下评价。你的反馈能帮助其他交易者做出判断。



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风险披露

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这是一款辅助决策工具，并非投资建议。过往业绩不保证未来结果。XAUUSD波动剧烈，可能造成重大亏损。请仅用你能承受损失的资金交易。强烈建议在低点差环境下使用。

评分 2
Melike Yalçınoğlu
163
Melike Yalçınoğlu 2026.06.08 19:23 
 

Sniper entrance,High profit exit...Thank you...

mpcedar
157
mpcedar 2026.05.18 19:18 
 

This Indicator like the grail wow

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Remi Passanello
指标
市场剃须刀   市场黄牛 该指标是 RPTrade Pro Solutions 系统的一部分。 Market Scalper 是使用价格行为、动态支撑和阻力的每日趋势指标。 它旨在供任何人使用，即使是绝对的交易初学者也可以使用它。 从不重新粉刷。 指示是从接近到接近给出的。 设计为单独使用，无需其他指标。 为您提供清晰简单的指示 它是如何工作的 Market Shaver 正在使用 Dual TimeFrames 系统。 主要趋势由较高的 TF 采取，而较快的 TF 用于关闭交易 交易是一一指示的，永远不会同时进行两笔交易。 市场剃须刀表示： 何时进行交易 何时停止它，盈利或亏损。 交易奖励 许多统计数据可帮助您设置正确的 Period end TF 市场剃须刀工作 使用任何工具，如外汇对、指数、金属、期货或任何其他工具。 从 M1 到 H1。 与任何经纪人。 （较低的点差会给您带来更多的点数） 市场剃须刀功能 可靠的买入/卖出信号。 非常简单的输入。 （默认的应该适用于几乎所有的乐器） 屏幕提醒 + 推送通知 + 电子邮件通知 所有通知都非常详细，并且还提供获利，它允许
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
指标
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Night ghost
Dmitriy Kashevich
指标
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
指标
Indicator function This index buys and sells according to the color, using time is one hour,Please run the test on a 30-minute cycle It is best to use 1H for testing   About update questions In order to be more suitable for market fluctuations, the company regularly updates the indicators   Product cycle and trading time applicable to indicators Applicable mainstream currency pair EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Applicable mainstream cross currency pair EUR/JPY EUR/GBP E
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
指标
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
指标
MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
指标
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
指标
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。 该指标只有一个参数，用于更改“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算， 无需手动配置即可使用。 通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上提供重复箭头。 提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。 总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
指标
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Gold Scalper Indicator
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
指标
GoldScalperX V2 PRO Institutional-Style Gold Scalping for Serious Traders Gold doesn’t forgive hesitation. GoldScalperX V2 PRO was built for traders who operate with speed, discipline and structure. This is not a “random arrow indicator.” This is a precision scalping framework engineered for XAUUSD volatility. Why Most Gold Traders Fail They: Enter too early Chase breakouts Trade noise Ignore volatility expansion Blow prop challenges GoldScalperX V2 PRO filters the chaos. It highlights onl
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
指标
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
指标
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
作者的更多信息
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (1)
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT4版本也已发售： https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site +Market+Product+Page 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
AI Zone Radar Support Resistance Strength Score
Genki Andou
指标
AI Zone Radar — 5层评分搭载 智能支撑·阻力检测 别再手动画线了。AI Zone Radar自动检测真正重要的支撑·阻力区域 — 并使用独家的5层算法为每个区域评分，从1到5。 "价格会在哪里反转？" — AI Zone Radar用数字而非猜测来回答这个问题。 为什么这个不一样 大多数支撑·阻力指标在每个摆动高低点都画线。你得到几十条线，却无法判断哪些重要。AI Zone Radar使用ATR自适应检测和5层评分系统，只显示当前被市场积极尊重的区域。 5层评分系统 第1层 — 实体/影线分析：用蜡烛实体的价格反应得1.5倍分。仅影线触碰得0.5倍分。实体反应表明真正的承诺。 第2层 — 指数时间衰减：近期触碰得分更高。超过30天的区域衰减到接近零。只有新鲜、相关的区域才能存活。 第3层 — 触碰频率：短时间内多次触碰表明强烈的机构兴趣。聚集的反应放大评分。 第4层 — 成交量加权：当区域的成交量超过平均值1.3倍时，表明大玩家正在防守该水平。 第5层 — 突破惩罚：被多次突破的区域获得高达70%的评分减少。被突破的支撑是弱支撑。 结果：每个区
Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5
Genki Andou
专家
你的EA能解释它为什么赢吗？ 大多数EA只给你结果。赢了、输了、余额涨了、余额跌了。它为什么进场、现在为什么不进场、哪种信号在你的账户里真正赚钱——你一无所知，只能开着它、然后祈祷。 KURAMA GOLD SWING AUTO 从根本上不同。 [这个EA唯一的与众不同之处] 这个EA会追踪哪些信号在你的账户里赚钱——并且告诉你。 每个信号自动评级为 S / A / B / 。每个信号还按目标深度分类：Quick / Short / Mid / Long。两者组成16格矩阵，EA基于你账户的真实历史，持续统计每一格的胜率和盈亏。 按一个按钮，专家日志里就会打印：   A: Quick:0%(1 -77)  Short:100%(2 +234)  Mid:--  Long:--   : Quick:75%(4 +158)  Short:33%(3 -235)  Mid:67%(3 +80)  Long:67%(6 +111) 强的格子看得见，弱的格子也看得见。而且每一格都能单独设置手数——赚钱的加码，不赚钱的砍掉。 EA还会替你盯着这个矩阵：当某一格交易数足够、
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Melike Yalçınoğlu
163
Melike Yalçınoğlu 2026.06.08 19:23 
 

Sniper entrance,High profit exit...Thank you...

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.06.08 21:22
Thank you so much, Melike! "Sniper entrance, high profit exit" — that's exactly the goal. Glad it's working well for you. Happy trading!
mpcedar
157
mpcedar 2026.05.18 19:18 
 

This Indicator like the grail wow

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.05.18 22:12
Thank you for the amazing review! Really glad you're finding value in the indicator. If you have any questions, feel free to message me anytime. Happy trading!
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