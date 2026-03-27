Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL

KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统





实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。









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购买者专属赠品

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购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834









在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。









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你的难题 —— 以及解决方案

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黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识：





- 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向走

- 每次均线触碰都入场，一半都是亏损

- 没有止盈止损标准，要么拿得太久，要么平得太早

- 在死寂的时段交易，却不明白为何不顺





KURAMA GOLD SIGNAL PRO 就是为解决这一切而生。不是用一个过滤器，而是用七个。









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使用方法 —— 3步

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1. 图表上出现箭头信号

2. 在面板上确认止盈价、止损价、质量评分、盈亏比

3. 下单，然后等待





无需猜测。无需复杂分析。跟随箭头，用数字管理。









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不仅是入场 —— 完整的离场计划全部显示

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大多数指标只告诉你入场，其余的全靠自己。





这款指标在信号发出的瞬间显示一切：





- 箭头：入场方向与价格

- 绿色区域：止盈目标与精确价格

- 红色区域：止损位与精确价格

- 面板：以数字显示止盈、止损、盈亏比、质量评分





把显示的数字直接填入订单即可。无需计算。









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七重独立过滤 —— 真正的优势

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在信号显示之前，行情必须同时通过全部七重过滤：





过滤1 —— 波动异常检测：在ATR尖峰与死寂行情中拦截信号。

过滤2 —— 均线结构检查：验证SMA 13/21/75/100的排列。

过滤3 —— 趋势方向过滤：综合判断均线斜率与价格位置。

过滤4 —— 均线角度过滤：测量实际的均线角度。均线走平＝无信号。排除震荡行情的亏损。

过滤5 —— 高周期过滤（H4）：在M5/M15入场前确认H4趋势。

过滤6 —— RSI过滤：拦截超买/超卖极端位置的入场。

过滤7 —— 穿透拦截：区分真正的回调与突破。





未通过过滤 = 无信号 = 不交易。市场上大多数XAUUSD指标只用1–2重过滤。这款用了七重。









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三档过滤级别

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SAFE [S] —— 最大过滤。首次触碰过滤开启。信号最少，精度最高。

STANDARD（默认）—— 平衡模式。质量与频率的最佳平衡。推荐。

ACTIVE [A] —— 放宽过滤。信号增多。仅限低点差账户。建议用质量评分手动过滤。





在参数中一键切换。任何级别下止盈止损的计算都相同。









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每个信号都有质量评分

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★★★ —— 所有条件完美。强势形态。止盈更宽。

★★ —— 稳健形态。标准止盈止损。你的主力交易。

★ —— 条件不确定。止盈止损更窄。建议减小手数或放弃。





通过评分自动进行风险管理。





【v7.20 新功能】面板现在还会按星级显示胜负统计。哪个质量评分在当前行情中有效，你可以亲眼确认。









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【v7.20 新功能】依据标签 —— 这个信号为何出现

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每个信号都会以标签显示其出现的依据。它不是黑箱。





FT —— 首次触碰（对该均线的第一次触碰）

RT —— 再次触碰（第二次及以后）

TREND —— 与趋势方向一致

H4 —— 与高周期（H4）方向一致

PO —— 完美排列成立中

VOL —— 波动处于健康范围





标签越多，说明该信号叠加的依据越多。结合质量评分，你可以充满信心地做出入场决定。标签也会显示在手机推送通知中，因此不看图表也能知道依据。









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动态止盈止损 —— 每次都适应行情

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固定止盈止损行不通，因为行情每天都在变。这款指标每次都基于以下因素重新计算：





- 触碰了哪条均线

- 质量评分

- 当前波动

- 连续信号次数





得出适合当下行情的止盈止损。









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四条均线 —— 四种交易

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13MA —— 浅回调。快速剥头皮。窄止盈止损。仅限完美排列。

21MA —— 标准回调。信号最频繁。均衡的止盈止损。

75MA —— 深回调。宽止盈止损。

100MA —— 最深回调。主要支撑/阻力。宽止盈止损。





面板会告诉你触发的是哪条均线。









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完整面板 —— 所需信息尽在一屏

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- 4条均线的数值、斜率、与价格的距离

- 过滤级别：[S]、[A] 或空白

- 趋势：Strong Bull / Bull / Range / Bear / Strong Bear

- H4高周期背景

- ATR（带 Normal/Spike/Low 状态）

- RSI数值

- ENTRY ENV：对当前入场环境的综合判断（GOOD/CAUTION/NG）

- 当前信号：方向、均线类型、质量、依据标签、止盈、止损、盈亏比

- 基于21MA的移动止损参考值

- 按星级的胜负计数器

- 点差监控：绿/黄/红

- K线倒计时









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【v7.20 新功能】信号历史自动保存与还原

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信号指标一直以来的一个常见抱怨是"重启后信号就消失了"。v7.20已解决。





- 每个发出的信号都自动记录到文件

- 在MT4重启、图表重载、重新加载指标之后，箭头、止盈止损、区域都会自动还原

- 还原的正是"实际发出过的信号"本身

- 迁移VPS或更换电脑时，只需复制历史文件即可继承





因为过去的信号会保留，你可以亲眼验证战绩。没有隐藏的结果。





此外，v7.20还修复了图表重载时同一信号被重复通知的问题。只有新信号才会被通知。









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回滚验证

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所有过去的信号连同止盈止损区域都保留在图表上。到达绿色区域＝止盈命中。到达红色区域＝止损命中。没有隐藏的结果。你可以亲自确认。









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两种模式

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SCALP M5 —— 快速。窄止盈止损。趋势时段的活跃交易。

DAY M15 —— 更大的目标。更严格的过滤。信号较少但质量更高。





最强配置：两者并排显示。在M15确认方向。在M5把握时机。









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提醒

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电脑端声音提醒。推送通知至MT4手机端。可选邮件。高质量信号有专属声音。推送通知中也包含依据标签。









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只做黄金。只有黄金。

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所有过滤、阈值、止盈止损计算都是专为XAUUSD从零设计。交易时段规律、ATR尖峰、数据公布前的动向 —— 全部纳入考量。





这不是给外汇指标套上黄金参数。这是一款黄金专用指标。









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自动识别交易时段

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悉尼、东京、伦敦、纽约 —— 无论你的经纪商服务器时间如何，都会自动识别。









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点差监控

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绿 = GO。黄 = 注意。红 = 等待。始终显示在图表上。









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实时不重绘 —— 并就"重新计算"坦诚说明

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【实时行为】

信号一旦在已收盘K线上出现，就不会在该K线内消失或移位。箭头、入场、止盈、止损在出现的瞬间锁定，之后绝不移动。你实际交易的就是这个实时信号。这里没有延迟，也没有重绘。





【关于重新计算 —— 公开说明】

当你重新加载指标、重启或切换周期时，过去的K线会以归零的内部状态（冷却计数等）重新计算。此时，过去"参考箭头"的呈现方式可能略有变化。这不是重绘，而是任何追踪内部状态的指标都共有的重新计算行为，在所有平台上都属标准现象。重要的是，这对你的实时交易结果毫无影响。你是在信号出现的瞬间交易的，重绘过去的K线绝不会改变任何入场、止盈、止损或盈亏。





而且在v7.20中，每个实际发出的信号都会自动保存到文件，并在重启后还原到相同位置。已通知的信号历史不会被改写。





【真实用户的声音】

正是关于这一点，购买者Violette在她的评价中写道（来自MQL5评价）：

"即便刷新后历史会重绘，那也完全不是问题，因为我已经连续两周持续盈利。我推荐它。"

对于一个实时交易的真实用户来说，重新计算在实际操作中并不构成问题 —— 这就是来自一线的评价。









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移动止损

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面板显示基于21MA的移动止损值。移动你的止损以锁定利润。手动执行。









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取得更好结果的三条规则

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1. 只在M5与M15方向一致时交易

2. 专注于★★与★★★。★则跳过或用最小手数

3. 趋势为Range时跳过。无趋势＝无优势









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这款指标背后的故事 —— 12年

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我不是为了卖而做它。我做它是因为我自己需要。12年只交易黄金。两次爆仓。每一个过滤阈值都用真金白银验证过。





我每天都在自己的交易中使用它。现在轮到你了。









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规格

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平台：MetaTrader 4

品种：仅限XAUUSD

周期：M5与M15

建议点差：$1.0以下









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常见问题

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Q: 能用于外汇货币对吗？ —— 不能。仅限XAUUSD。

Q: 能用于M30或H1吗？ —— 不能。仅限M5与M15。若需波段交易，请参阅 Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。

Q: 需要调整参数吗？ —— 默认值已优化。仅可更改过滤级别。

Q: 没有信号出现？ —— 过滤器在正常工作。请等待合适的形态。

Q: 它会重绘吗？ —— 实时不会。出现的信号其入场、止盈、止损当场锁定。重新加载或重启会重新计算过去的参考箭头，但这不影响交易结果。已通知的信号在v7.20中会被保存和还原。

Q: 重启后信号会消失吗？ —— 不会。从v7.20起自动保存和还原。

Q: 有手册吗？ —— 有。购买后给我留言，我会发送PDF手册和AI Zone Radar赠品。









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永久授权购买者赠品

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购买永久授权，即可免费获得以下内容：





- AI Zone Radar（价值$59）：内置5层强度评分的自动支撑与阻力检测指标

- 完整PDF手册：设置方法与交易规则的完整指南





租赁不适用。购买后在MQL5上直接给我留言，我会把两者都发给你。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834









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产品系列

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也提供MT5版本：https://www.mql5.com/en/market/product/170916





也提供M30/H1/H4波段版本 —— 适合想捕捉M5/M15抓不住的大波段的人。Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。每笔交易瞄准$20–$80+的空间。

https://www.mql5.com/en/market/product/177643









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评价

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如果你觉得这款指标有用，欢迎留下评价。你的反馈能帮助其他交易者做出判断。









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风险披露

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这是一款辅助决策工具，并非投资建议。过往业绩不保证未来结果。XAUUSD波动剧烈，可能造成重大亏损。请仅用你能承受损失的资金交易。强烈建议在低点差环境下使用。