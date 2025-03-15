HMA Scalper Pro EA est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.).

Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adapte avec souplesse aux fluctuations de court terme en utilisant un principe de trading en grille (Grid) et des outils de gestion des risques avancés. Un tableau de bord intégré facilite la configuration et le suivi des paramètres de trading.

Fonctions principales de HMA Scalper Pro EA

1. Approche de scalping

Le robot vise à capter de courts mouvements de prix, en identifiant rapidement de potentielles zones d’entrée et de sortie.

2. Méthode en grille (Grid Trading)

Un mode Grid est disponible : si le prix évolue à l’encontre de la position initiale, l’Expert Advisor ouvre une série d’ordres supplémentaires à intervalles prédéfinis afin d’améliorer le prix d’entrée moyen.

3. Protection multicouche du capital

Des paramètres flexibles permettent de configurer des stop-loss, le passage des positions au point mort (break-even), l’utilisation d’un trailing stop et des limites quotidiennes pour maîtriser les risques liés à la volatilité (or, pétrole, cryptos, etc.).

4. Tableau de bord informatif

Un panneau d’information s’affiche sur le graphique avec les paramètres de trading en cours, le résumé des transactions et l’historique des opérations, afin d’évaluer rapidement la situation et de réagir en temps opportun.

5. Universalité

Grâce à de nombreuses possibilités de configuration, cet Expert Advisor se révèle aussi efficace sur les principales paires de devises à faible spread que sur les métaux, les instruments pétroliers ou les cryptomonnaies. Il offre ainsi une grande liberté d’adaptation à différentes conditions de marché et à divers styles de trading.

Détails des paramètres d’entrée

Hull Scanner Settings

HullTimeframe (par défaut PERIOD_M15)

Sélection de l’unité de temps pour le calcul de la moyenne mobile de Hull. Sur des unités de temps courtes, l’EA réagit plus vite aux petites fluctuations, tandis que sur des unités plus longues, il filtre davantage le bruit de marché.

HullPeriod (20)

Période de calcul de la HMA. Une valeur élevée lisse les données et ralentit les signaux, tandis qu’une valeur trop faible peut engendrer un excès de signaux erronés.

HullDivisor (2.0)

Coefficient influençant la vitesse de réaction. Plus il est bas, plus la HMA est sensible ; elle fournira alors des signaux plus précoces mais potentiellement moins fiables.

HullPrice (PRICE_CLOSE)

Type de prix utilisé dans le calcul : Close, Open, High, Low, etc. Le plus courant est l’utilisation du prix de clôture (Close).

Lot & Risk Settings

LotMethod (LOTMODE_FIXED ou LOTMODE_PERCENT)

Méthode de calcul du lot : valeur fixe ou pourcentage du solde.

FixedLotSize (0.01)

Taille du lot lors de l’utilisation du mode de lot fixe (LOTMODE_FIXED).

RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)

Définit le niveau de risque (1 %, 2 % ou 5 % du capital) en cas d’activation du mode LOTMODE_PERCENT.

Grid Trading Settings

UseGrid (true/false)

Active ou désactive la méthode en grille. Si cette option est activée et que le marché va à l’encontre de la position, le robot ouvre une série d’ordres supplémentaires à intervalles définis.

GridStep (200 points)

Distance (en points) entre deux ordres consécutifs ajoutés pour moyenner la position.

MaxGridOrders (5)

Nombre maximal d’ordres au sein d’une même série (grille).

GridReduceRisk (false/true)

Si activé, chaque nouvel ordre d’une grille aura un volume réduit, ce qui limite la charge totale sur le capital.

Trading Direction

TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)

Indique la direction de trading : uniquement à l’achat, uniquement à la vente ou dans les deux sens simultanément.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss (1000 points)

Niveau de stop-loss. La valeur 0 désactive le SL, mais il est vivement recommandé d’utiliser un niveau de protection réel.

TakeProfit (160 points)

Prise de bénéfices en points. La valeur 0 désactive cette fonction.

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop (false/true)

Active le suivi dynamique du stop-loss (trailing stop) lorsque le prix évolue en votre faveur.

TrailingStart (160 points)

Distance minimale entre le prix d’ouverture et le cours actuel à partir de laquelle le trailing stop s’active.

TrailingDistance (100 points)

Intervalle sur lequel le stop-loss « suit » le prix du marché.

TrailingStep (50 points)

Incrément minimal d’évolution de prix permettant le réajustement du stop-loss pendant le trailing.

BreakEven (false/true)

Permet de placer la position au point mort (break-even) une fois un certain niveau de profit atteint.

BreakEvenStart (100 points)

Seuil de profit (en points) à partir duquel l’EA place le stop-loss au niveau d’entrée.

BreakEvenOffset (50 points)

Décalage par rapport au prix d’ouverture lors du passage au break-even.

Trading Rules

MaxSpread (300 points)

Au-delà de ce spread, l’Expert Advisor n’ouvrira pas de nouvelles positions.

MinutesBetweenTrades (5)

Délai minimal (en minutes) entre deux ordres.

FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)

Mode de filtrage des ordres : FILTER_TIME_ONLY — Seul l’intervalle temporel est pris en compte. FILTER_DISTANCE_ONLY — Seule la distance en points depuis le dernier trade est prise en compte. FILTER_BOTH_OR — L’ouverture d’un ordre est possible si l’une ou l’autre condition est remplie (temps ou distance). FILTER_BOTH_AND — Les deux critères doivent être satisfaits (temps et distance).

MagicNumber (777)

Identifiant unique pour différencier les ordres de l’EA dans la plateforme.

TradeComment ("MScanner")

Label apparaissant dans l’historique pour identifier rapidement les trades de ce robot.

DailyLimit (true/false)

Active la limite quotidienne du nombre de trades.

MaxOrdersPerDay (5)

Nombre maximal de transactions pouvant être ouvertes par jour.

CloseOnOpposite (false/true)

Si activé, l’EA ferme automatiquement les positions courantes lorsqu’un signal contraire apparaît.

Display Settings

ShowPanel (true/false)

Affiche ou masque le panneau d’information sur le graphique.

ShowProfitStats (true/false)

Affiche les statistiques de gains journaliers, hebdomadaires, mensuels et totaux.

ShowTradeHistory (true/false)

Dessine éventuellement l’historique des ordres sur le graphique.

BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)

Couleurs des trades : achats (Lime) et ventes (Rouge).

TradeFontSize (10)

Taille de la police pour l’étiquetage des ordres.

Panel Colors

PanelBackColor (clrSteelBlue)

Couleur de fond du panneau.

PanelTextColor (clrWhite)

Couleur principale du texte dans le panneau d’information.

PanelEditColor (clrDimGray)

Couleur de surbrillance pour les champs de données dynamiques.

Application sur différents instruments

Paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, etc.)

Leur grande liquidité et leurs spreads généralement faibles en font d’excellents actifs pour le scalping rapide.

Or (XAU/USD)

Caractérisé par une forte volatilité. Avec une configuration adéquate, l’EA peut réagir aux changements brusques de tendance.

Pétrole (Brent, WTI)

Le marché pétrolier présente souvent des mouvements impulsifs, offrant des opportunités de trading en grille et des gains rapides.

Cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.)

Le marché crypto est ouvert 24h/24, 7j/7, et très volatile. La flexibilité de ce robot permet d’effectuer des entrées fréquentes.

Conseils pratiques

Gestion du risque

Adaptez le LotMethod, le StopLoss et le RiskLevel à votre tolérance au risque et à la volatilité de l’actif tradé.

Tests préalables

Testez l’EA dans le Strategy Tester de MetaTrader 5 et sur un compte démo avant de le déployer en réel.

Prise en compte des sessions et des actualités

Sur les paires de devises majeures, l’activité est plus élevée durant les séances européenne et américaine. Concernant le marché pétrolier (Brent/WTI), gardez un œil sur les annonces de stocks (rapports EIA, etc.).

Spread et qualité d’exécution

Renseignez-vous auprès de votre broker concernant les spreads et la rapidité d’exécution : en scalping et avec une stratégie en grille, ces facteurs sont cruciaux.

Pourquoi HMA Scalper Pro EA est-il un choix prometteur ?

Logique Hull MA améliorée

Des signaux de changement de tendance plus précis que les moyennes mobiles classiques, permettant des réactions plus rapides. Système de protection étendu

Divers types de stop-loss, passage au point mort (break-even) et limites quotidiennes pour garder la maîtrise du risque. Compatibilité élargie

Fonctionne de façon stable sur les paires majeures, les métaux, l’énergie et les cryptos, facilitant la transition entre différents segments de marché. Visualisation pratique

Affichage en temps réel de l’état des positions, des résultats et d’autres informations clés, sans avoir besoin d’outils externes. Gain de temps

L’algorithme s’occupe des calculs et de l’optimisation des entrées, laissant au trader le soin de gérer la stratégie globale.

Conclusion

HMA Scalper Pro EA est un outil fiable aussi bien pour les scalpers que pour les adeptes du trading en grille modéré. Son moteur est basé sur une logique avancée de Hull MA, complété par un arsenal complet de gestion du risque et un panneau de contrôle intuitif. Correctement paramétré, il peut consolider votre portefeuille de trading en simplifiant la gestion des positions et en s’adaptant à un large éventail de conditions de marché : des paires de devises standard jusqu’aux matières premières et aux cryptomonnaies.