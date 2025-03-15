HMA Scalper Pro EA

HMA Scalper Pro EA  è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre).

Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisce in modo flessibile alle oscillazioni di breve termine, utilizzando un sistema a griglia (Grid) per l’apertura degli ordini e strumenti avanzati di gestione del rischio. Un pannello di visualizzazione integrato semplifica la configurazione e il monitoraggio dei parametri di trading.

Funzioni principali e scopo di HMA Scalper Pro EA 

1. Approccio di scalping

Il robot è orientato verso brevi impulsi di prezzo e si propone di identificare velocemente potenziali punti di ingresso e di uscita.

2. Metodo a griglia (Grid Trading)

Supporta la modalità Grid, che permette di aprire ordini aggiuntivi a intervalli predeterminati quando il prezzo va contro la posizione, in modo da ottenere un prezzo medio d’ingresso più vantaggioso.

3. Protezione multilivello del capitale

Parametri flessibili consentono di configurare stop-loss, break-even, trailing stop e limiti giornalieri, contribuendo a controllare i rischi su strumenti volatili (oro, petrolio, criptovalute).

4. Pannello informativo

Sul grafico vengono mostrati i parametri chiave del trading in corso, il riepilogo delle operazioni e lo storico, semplificando la valutazione della situazione e la presa di decisioni tempestive.

5. Universalità

Grazie all’ampia gamma di impostazioni, il robot è efficace sia sulle principali coppie di valute con spread ridotto, sia su metalli, strumenti petroliferi o criptovalute, offrendo all’utente la libertà di configurazione per diverse condizioni di mercato e stili di trading.

Panoramica dettagliata dei parametri di input

Hull Scanner Settings

  • HullTimeframe (di default PERIOD_M15)
    Seleziona il timeframe per il calcolo della media mobile di Hull. Su timeframe bassi il consulente reagisce più rapidamente alle piccole oscillazioni, mentre su timeframe più alti filtra meglio il rumore di mercato.

  • HullPeriod (20)
    Periodo di calcolo dell’HMA. Un valore più alto rende i dati più “smussati” e i segnali più lenti; un valore troppo basso può produrre un eccesso di segnali falsi.

  • HullDivisor (2.0)
    Coefficiente responsabile dell’accelerazione. Abbassando questo parametro si aumenta la sensibilità, generando segnali più precoci ma potenzialmente meno accurati.

  • HullPrice (PRICE_CLOSE)
    Tipo di prezzo da usare nel calcolo: Close, Open, High, Low, ecc. L’opzione più comune è il prezzo di chiusura (Close).

Lot & Risk Settings

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED o LOTMODE_PERCENT)
    Definisce il metodo di calcolo del lotto: valore fisso o percentuale del saldo.

  • FixedLotSize (0.01)
    Dimensione del lotto quando si utilizza la modalità fissa (LOTMODE_FIXED).

  • RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)
    Imposta il livello di rischio (1%, 2% o 5% del deposito) quando è attiva la modalità LOTMODE_PERCENT.

Grid Trading Settings

  • UseGrid (true/false)
    Abilita o disabilita la strategia a griglia. Se abilitato, quando il prezzo si muove contro la posizione, il robot apre una serie di ordini aggiuntivi a intervalli prestabiliti.

  • GridStep (200 punti)
    Distanza (in punti) tra gli ordini successivi aggiunti per mediare la posizione.

  • MaxGridOrders (5)
    Numero massimo di ordini all’interno di una stessa serie (griglia).

  • GridReduceRisk (false/true)
    Se abilitato, ogni nuovo ordine nella griglia avrà un volume ridotto al livello successivo, contribuendo a ottimizzare il carico complessivo sul deposito.

Trading Direction

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)
    Definisce la direzione di trading: solo buy, solo sell o entrambe.

Stop Loss & Take Profit Settings

  • StopLoss (1000 punti)
    Livello di stop-loss. Impostare a 0 disattiva lo SL, sebbene sia consigliabile utilizzare livelli di protezione reali.

  • TakeProfit (160 punti)
    Take Profit in punti. Con valore 0 la funzione è disabilitata.

Trailing Stop & BreakEven Settings

  • TrailingStop (false/true)
    Abilita il trailing stop (spostamento dinamico dello stop-loss) quando il prezzo si muove in favore della posizione.

  • TrailingStart (160 punti)
    Distanza minima tra il prezzo di apertura e il prezzo attuale a partire dalla quale si attiva il trailing stop.

  • TrailingDistance (100 punti)
    L’intervallo con cui lo stop-loss “segue” il mercato.

  • TrailingStep (50 punti)
    Variazione minima di prezzo necessaria per poter spostare lo stop-loss durante il trailing.

  • BreakEven (false/true)
    Funzione che porta la posizione a pareggio (break-even) una volta raggiunto un profitto prestabilito.

  • BreakEvenStart (100 punti)
    Livello di profitto (in punti) a partire dal quale il robot piazza lo stop-loss approssimativamente al prezzo d’ingresso.

  • BreakEvenOffset (50 punti)
    Scostamento dal prezzo di apertura quando la posizione viene portata a break-even.

Trading Rules

  • MaxSpread (300 punti)
    Se lo spread supera questa soglia, il robot non apre nuove operazioni.

  • MinutesBetweenTrades (5)
    Pausa minima (in minuti) tra l’apertura di un ordine e quello successivo.

  • FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)
    Modalità di filtro per le operazioni:

    • FILTER_TIME_ONLY — Viene usato solo l’intervallo di tempo.
    • FILTER_DISTANCE_ONLY — Viene utilizzata solo la distanza in punti dall’ultimo trade.
    • FILTER_BOTH_OR — È sufficiente che uno dei due criteri (tempo o distanza) sia soddisfatto.
    • FILTER_BOTH_AND — Entrambi i criteri devono essere soddisfatti (tempo e distanza).

  • MagicNumber (777)
    Identificatore univoco che aiuta a distinguere le operazioni del robot all’interno della piattaforma.

  • TradeComment ("MScanner")
    Etichetta per identificare rapidamente i trade del robot.

  • DailyLimit (true/false)
    Abilita il limite al numero di operazioni giornaliere.

  • MaxOrdersPerDay (5)
    Numero massimo di ordini che il robot può aprire in un giorno.

  • CloseOnOpposite (false/true)
    Se abilitato, le posizioni aperte vengono chiuse automaticamente se viene generato un segnale opposto.

Display Settings

  • ShowPanel (true/false)
    Mostra o nasconde il pannello informativo sul grafico.

  • ShowProfitStats (true/false)
    Consente di visualizzare statistiche di profitto giornaliere, settimanali, mensili e totali.

  • ShowTradeHistory (true/false)
    Se necessario, disegna sul grafico i marcatori degli ordini passati.

  • BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)
    Colori per gli ordini buy (Lime) e sell (Rosso).

  • TradeFontSize (10)
    Dimensione del carattere per le etichette dei trade.

Panel Colors

  • PanelBackColor (clrSteelBlue)
    Colore di sfondo del pannello.

  • PanelTextColor (clrWhite)
    Colore principale del testo nel pannello informativo.

  • PanelEditColor (clrDimGray)
    Colore di evidenziazione dei campi contenenti dati dinamici.

Applicazione su diversi strumenti

Coppie di valute principali (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD ecc.)

La loro elevata liquidità e gli spread relativamente ristretti le rendono attraenti per lo scalping veloce.

Oro (XAU/USD)

Si contraddistingue per un’alta volatilità. Con una configurazione adeguata, l’EA può reagire rapidamente ai bruschi cambi di prezzo.

Petrolio (Brent, WTI)

Il mercato petrolifero è spesso soggetto a movimenti impulsivi, offrendo opportunità per il trading a griglia e rapidi profitti.

Criptovalute (BTC, ETH, LTC, ecc.)

Le criptovalute vengono negoziate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e presentano una dinamica di prezzo elevata. La flessibilità del robot consente di effettuare ingressi frequenti.

Consigli pratici

Gestione del rischio

Adattare LotMethod, StopLoss e RiskLevel tenendo conto della propria tolleranza al rischio e della volatilità dello strumento negoziato.

Test preliminari

Verificare il funzionamento del robot nel Strategy Tester di MetaTrader 5 e su un conto demo prima di passare al live.

Considerare le sessioni di mercato e le notizie

Per le coppie di valute principali, i momenti di maggior attività coincidono con le sessioni europea e americana. Sul mercato del petrolio (Brent/WTI), è opportuno prestare particolare attenzione ai dati sulle scorte (EIA e altri report).

Spread e qualità di esecuzione

Verificare con il broker il livello degli spread e la velocità di esecuzione degli ordini, poiché nello scalping e nel grid trading questi fattori sono fondamentali.

Cosa rende HMA Scalper Pro EA  una scelta promettente?

  1. Logica Hull MA migliorata
    Fornisce segnali di inversione di tendenza più precisi rispetto alle medie mobili tradizionali, aumentando la reattività del trading.

  2. Sistema di protezione avanzato
    Include diversi tipi di stop-loss, break-even e limiti giornalieri, aiutando a mantenere i rischi sotto controllo.

  3. Ampia compatibilità
    Funziona in modo stabile su coppie valutarie major, metalli, energy e criptovalute, semplificando il passaggio tra diversi segmenti di mercato.

  4. Visualizzazione comoda
    Mostra in tempo reale lo stato delle posizioni, i risultati e altre informazioni essenziali, senza bisogno di strumenti esterni.

  5. Risparmio di tempo
    L’algoritmo gestisce calcoli e ottimizzazioni per le entrate, consentendo al trader di concentrarsi sulla strategia complessiva.

Conclusione

HMA Scalper Pro EA  è uno strumento affidabile sia per chi adotta strategie di scalping, sia per chi preferisce sistemi a griglia moderati. Si basa su un’innovativa logica di segnale basata su HMA, accompagnata da meccanismi completi di gestione del rischio e da un pannello di monitoraggio intuitivo. Con la giusta configurazione, l’EA può rafforzare il proprio portafoglio di trading, semplificando la gestione delle posizioni e adattandosi a una vasta gamma di condizioni di mercato: dalle tradizionali coppie di valute ai contratti sulle materie prime, fino alle criptovalute.

Christian Quintavalle
418
Christian Quintavalle 2025.09.16 18:08 
 

supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie

Correcttrader FONT
559
Correcttrader FONT 2025.08.21 10:56 
 

Bought this EA, will update within one month.

Well to be honest, I would need a time filter, for restriction between market hours, and some intelligent recovery setting. Recovery so that if taking a loss, lots X martingale. Would that be possible?

