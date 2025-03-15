HMA Scalper Pro EA

HMA Scalper Pro AI는 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD 등의 주요 통화쌍, 금(XAU/USD), 원유(Brent, WTI), 그리고 암호화폐(BTC, ETH, LTC 등)와 같은 인기 금융상품에서 활발히 트레이딩을 수행하기 위한 다기능 로봇입니다.

알고리즘의 핵심은 기존 이동평균(Moving Average) 대비 더 명확한 신호를 제공하는 개량된 Hull 이동평균(HMA)을 기반으로 합니다. 이 어드바이저(Expert Advisor)는 짧은 시간 동안의 가격 변동에 유연하게 대응하고, 주문을 체결할 때 그리드(Grid) 원리와 고급 리스크 관리 도구를 활용합니다. 내장된 시각화 패널로 인해 트레이딩 파라미터를 설정하고 제어하기가 간편합니다.

HMA Scalper Pro AI 의 주요 기능과 목적

스캘핑 접근 방식

짧은 가격 변동에 중점을 두어, 신속하게 잠재적 매수·매도 시점을 파악하도록 설계되었습니다.

그리드(Grid) 기법

가격이 불리하게 움직일 시 설정된 간격(스텝)마다 추가 주문을 열어 평균 진입가를 더 유리하게 만들 수 있는 그리드 모드를 지원합니다.

다단계 자금 보호

Stop Loss, 무위험(브레이크이븐) 전환, 트레일링 스탑 및 일일 제한 등의 다양한 기능을 유연하게 설정하여 변동성이 높은 자산(금, 원유, 암호화폐 등)의 리스크를 관리할 수 있습니다.

정보 패널

현재 진행 중인 트레이딩의 주요 파라미터, 요약 및 히스토리를 차트에 표시해 상황 분석 및 적시 의사결정을 지원합니다.

범용성

폭넓은 설정 옵션을 제공하여 스프레드가 작은 주요 통화쌍뿐만 아니라, 금속, 원유, 암호화폐 시장에서도 효율적으로 작동하며, 다양한 시장 상황과 트레이딩 스타일에 맞게 구성할 수 있습니다.

입력 파라미터 상세 안내

Hull Scanner Settings

HullTimeframe (기본값: PERIOD_M15)

Hull 이동평균(HMA)을 계산할 시간 간격(TF)을 선택합니다. 짧은 타임프레임에서는 미세한 변동에 더 빠르게 반응하고, 긴 타임프레임에서는 시장 노이즈를 더 효과적으로 걸러냅니다.

HullPeriod (20)

HMA 계산에 사용되는 기간입니다. 값이 높을수록 데이터가 더 평활해지며 신호가 늦게 발생하고, 값이 너무 작으면 과도한 오류 신호가 발생할 수 있습니다.

HullDivisor (2.0)

가속 계수를 결정합니다. 이 값을 낮추면 감도가 올라가 더 빠른 신호를 얻을 수 있지만, 정확도가 떨어질 수 있습니다.

HullPrice (PRICE_CLOSE)

계산에 사용하는 가격 유형(Close, Open, High, Low 등). 일반적으로 종가(Close)가 많이 쓰입니다.

Lot & Risk Settings

LotMethod (LOTMODE_FIXED 또는 LOTMODE_PERCENT)

고정 로트 방식 또는 잔액 대비 퍼센티지 방식 중 하나를 선택하여 로트를 결정합니다.

FixedLotSize (0.01)

고정 방식(LOTMODE_FIXED)을 사용할 때의 로트 크기입니다.

RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)

LOTMODE_PERCENT가 활성화된 경우 예수금의 1%, 2%, 5% 중 하나의 리스크 수준을 설정합니다.

Grid Trading Settings

UseGrid (true/false)

그리드 기법의 사용 여부를 설정합니다. 활성화 시, 가격이 포지션에 불리하게 움직이면 설정된 스텝 간격으로 추가 주문을 오픈합니다.

GridStep (200포인트)

포지션 평균화를 위해 추가 주문 간 거리를 포인트로 설정합니다.

MaxGridOrders (5)

단일 그리드 시리즈 내에서 허용되는 최대 주문 수입니다.

GridReduceRisk (false/true)

활성화하면, 새로운 그리드 주문을 체결할 때마다 로트 규모를 단계적으로 줄여 전체 예수금에 대한 리스크를 최적화합니다.

Trading Direction

TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)

매매 방향을 설정합니다: 매수만, 매도만, 또는 양방향 동시에 거래할지 결정합니다.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss (1000포인트)

손실 제한을 위한 스톱로스(SL)입니다. 0으로 설정하면 비활성화되지만, 실제 보호 수단으로 어느 정도의 SL 설정을 권장합니다.

TakeProfit (160포인트)

지정가 청산(TP) 값입니다. 0으로 설정하면 기능이 비활성화됩니다.

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop (false/true)

가격이 유리하게 움직일 때 스톱로스를 자동으로 끌어올리는(트레일링) 기능을 활성화합니다.

TrailingStart (160포인트)

진입가와 현재가 사이의 최소 거리(포인트)가 이 값에 도달하면 트레일링이 시작됩니다.

TrailingDistance (100포인트)

시세가 움직일 때 스톱로스가 따라가는 간격입니다.

TrailingStep (50포인트)

트레일링 중 스톱로스를 이동시키기 위해 필요한 최소 가격 변동 폭입니다.

BreakEven (false/true)

일정 수익(포인트)에 도달하면 진입가 근처로 스톱로스를 조정해 무위험(브레이크이븐) 상태로 만드는 기능입니다.

BreakEvenStart (100포인트)

이 수익 기준점(포인트)에 도달하면 EA가 스톱로스를 진입가 근처로 조정하기 시작합니다.

BreakEvenOffset (50포인트)

브레이크이븐 시 진입가로부터 얼마나 떨어진 지점에 스톱로스를 둘지 결정합니다.

Trading Rules

MaxSpread (300포인트)

스프레드가 이 값을 초과하면 새로운 주문을 오픈하지 않습니다.

MinutesBetweenTrades (5)

각 주문 사이에 필요한 최소 시간(분)입니다.

FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)

거래 필터링 모드: FILTER_TIME_ONLY — 시간 간격만 확인 FILTER_DISTANCE_ONLY — 이전 주문으로부터의 거리만 확인 FILTER_BOTH_OR — 시간 또는 거리 조건 중 하나만 만족해도 됨 FILTER_BOTH_AND — 시간과 거리 조건을 모두 만족해야 함

MagicNumber (777)

터미널에서 EA의 주문을 구분하기 위한 고유 식별 번호입니다.

TradeComment ("MScanner")

주문 라벨로, 주문을 식별하는 데 활용됩니다.

DailyLimit (true/false)

일일 주문 횟수를 제한하는 기능을 활성화합니다.

MaxOrdersPerDay (5)

EA가 하루 동안 열 수 있는 최대 주문 건수입니다.

CloseOnOpposite (false/true)

활성화 시, 반대 시그널이 발생하면 현재 포지션을 자동으로 청산합니다.

Display Settings

ShowPanel (true/false)

차트 상에서 정보 패널을 표시할지 여부를 결정합니다.

ShowProfitStats (true/false)

일간, 주간, 월간, 그리고 전체 이익 통계를 표시합니다.

ShowTradeHistory (true/false)

필요 시 차트에 과거 주문의 위치를 표시합니다.

BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)

매수 및 매도 주문의 색상 설정입니다.

TradeFontSize (10)

주문 라벨의 글씨 크기입니다.

Panel Colors

PanelBackColor (clrSteelBlue)

정보 패널의 배경색입니다.

PanelTextColor (clrWhite)

정보 블록에서 사용하는 주요 글씨 색상입니다.

PanelEditColor (clrDimGray)

동적인 데이터가 표시되는 필드의 강조 색상입니다.

다양한 상품에서의 활용

주요 통화쌍 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD 등)

유동성이 높고 스프레드가 상대적으로 낮아 빠른 스캘핑에 유리합니다.

금 (XAU/USD)

높은 변동성을 특징으로 하며, 적절한 설정을 통해 급격한 시세 변동에 빠르게 대응할 수 있습니다.

원유 (Brent, WTI)

충격적인 가격 변동이 자주 발생하는 시장으로, 그리드 트레이딩 및 단기 수익 기회를 제공합니다.

암호화폐 (BTC, ETH, LTC 등)

24시간 거래와 높은 가격 변동성이 특징이므로, EA의 유연한 설정을 통해 빈번한 진입이 가능합니다.

실전 팁

리스크 관리

LotMethod, StopLoss, RiskLevel을 개인의 위험 선호도와 거래 대상 상품의 변동성에 맞춰 조정하세요.

사전 테스트

실거래에 투입하기 전, MetaTrader 5 전략 테스터와 데모 계정에서 EA의 성능을 테스트해보길 권장합니다.

트레이딩 세션과 뉴스 고려

주요 통화쌍은 유럽·미국 세션이 거래가 가장 활발합니다. 원유(Brent/WTI)는 재고 관련 뉴스(EIA 등의 보고)에 주목해야 합니다.

스프레드 및 체결 품질

스캘핑과 그리드 전략에서는 스프레드 크기와 주문 체결 속도가 매우 중요하므로, 브로커에게 미리 확인하는 것이 좋습니다.

HMA Scalper Pro AI를 선택할 만한 이유

개선된 Hull MA 로직

기존 이동평균보다 더 정확한 추세 전환 신호를 제공하여 트레이딩의 적시성을 높입니다.

확장된 보호 시스템

다양한 스톱로스 형태, 무위험화 기능, 일일 제한 등을 통해 리스크를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

폭넓은 호환성

주요 통화, 금속, 에너지, 암호화폐 등 다양한 시장에서 안정적으로 작동하며, 시장 간 전환을 간소화해줍니다.

편리한 시각화

외부 도구 없이도 실시간 포지션 상태, 성과, 기타 핵심 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.

시간 절약

알고리즘이 계산과 진입 최적화를 담당하여, 트레이더는 전체 전략에 집중할 수 있습니다.

결론

HMA Scalper Pro AI는 스캘퍼뿐 아니라 중간 정도의 그리드 시스템을 선호하는 트레이더들에게도 신뢰할 만한 도구입니다. HMA 기반 고급 신호 로직, 종합 리스크 관리 기법, 그리고 직관적인 모니터링 패널을 갖추고 있습니다. 정확한 설정을 통해, 통화쌍부터 원자재·암호화폐에 이르기까지 다양한 시장 상황에 적응하며 포지션 관리를 간소화하고 트레이딩 포트폴리오를 강화할 수 있습니다.