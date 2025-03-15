HMA Scalper Pro EA は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。

本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。

HMA Scalper Pro EA の主な機能と目的

スキャルピング手法

短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。

グリッド方式

価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ることを可能にするグリッドモードをサポートしています。

多層的な資本保護

ストップロス設定、ポジションの建値移動、トレーリングストップ、1日の取引回数制限などを柔軟に調整できるため、ボラティリティが高い（金、原油、暗号資産など）商品のリスク管理に有効です。

情報パネル

現在の取引パラメータ、取引のサマリー、取引履歴などをチャート上に表示し、状況の把握と迅速な意思決定を容易にします。

汎用性

幅広い設定オプションにより、狭いスプレッドが特長の主要通貨ペアだけでなく、金属、原油関連商品、暗号通貨でも高い有効性を示し、さまざまな市場環境や取引スタイルに適合できます。

パラメータ入力の詳細

Hull Scanner Settings

HullTimeframe (デフォルト: PERIOD_M15)

Hull Moving Average を計算する時間足を選択します。短い時間足では小さな変動に素早く反応し、長い時間足ではノイズをより除去できます。

HullPeriod (20)

HMA 計算の期間です。値を大きくするとデータが滑らかになりシグナルが遅くなります。値が小さすぎると誤エントリーが多くなる可能性があります。

HullDivisor (2.0)

加速係数を決定するパラメータです。この値を下げると感度が上がり、より早いが精度が低い可能性のあるシグナルを出します。

HullPrice (PRICE_CLOSE)

計算に使用する価格タイプ (Close、Open、High、Low など)。一般的には終値 (Close) がよく用いられます。

Lot & Risk Settings

LotMethod (LOTMODE_FIXED または LOTMODE_PERCENT)

ロットサイズ計算の方式を選択: 固定値または残高に対するパーセンテージ。

FixedLotSize (0.01)

固定モード (LOTMODE_FIXED) を使用する場合のロットサイズ。

RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)

LOTMODE_PERCENT が有効なとき、リスクレベル (1%、2%、5%) を設定します。

Grid Trading Settings

UseGrid (true/false)

グリッド方式を有効にするかどうかを設定します。有効にすると、価格が不利な方向に動いたときに一定のステップで追加オーダーを発注します。

GridStep (200 ポイント)

ポジションの平均化を目的とした追加オーダーの間隔（ポイント）。

MaxGridOrders (5)

一つのグリッドシリーズにおける最大オーダー数。

GridReduceRisk (false/true)

有効にすると、次のレベルのオーダーごとにロットサイズを減らし、口座全体へのリスクを抑えます。

Trading Direction

TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)

売買両方向か、買いのみか、売りのみかを指定します。

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss (1000 ポイント)

損失保護用ストップロス。0 に設定すると SL が無効化されますが、実際の保護レベルを使うことが推奨されます。

TakeProfit (160 ポイント)

利確のポイント数。0 に設定すると無効になります。

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop (false/true)

価格が有利に動いた際にストップロスを段階的に移動するトレーリングストップを有効にします。

TrailingStart (160 ポイント)

エントリー価格から現在価格までの最小距離。この距離を超えるとトレーリングが開始されます。

TrailingDistance (100 ポイント)

相場に追随してストップロスを移動させる間隔。

TrailingStep (50 ポイント)

トレーリングストップ中にストップロスを移動させる際に必要な最小の価格変化幅。

BreakEven (false/true)

事前に設定した利益に達した時点でポジションを建値に移動する機能。

BreakEvenStart (100 ポイント)

ロボットがストップロスをエントリー価格付近に移動し始めるための利益閾値（ポイント）。

BreakEvenOffset (50 ポイント)

建値に移動する際、エントリー価格からどの程度離すかを設定する値。

Trading Rules

MaxSpread (300 ポイント)

これを超えるスプレッドでは新規注文を行いません。

MinutesBetweenTrades (5)

オーダー間の最小時間間隔（分）。

FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)

取引フィルターのモード: FILTER_TIME_ONLY — 時間条件のみを使用。 FILTER_DISTANCE_ONLY — 直近のオーダーからの距離のみを使用。 FILTER_BOTH_OR — 時間か距離いずれかの条件を満たせばよい。 FILTER_BOTH_AND — 時間と距離の両方の条件を満たす必要がある。

MagicNumber (777)

ターミナル内でアドバイザーの注文を識別するためのユニークな番号。

TradeComment ("MScanner")

取引のラベル。迅速な識別に役立ちます。

DailyLimit (true/false)

1日の取引回数を制限する機能を有効にします。

MaxOrdersPerDay (5)

1日にアドバイザーが開設できる最大オーダー数。

CloseOnOpposite (false/true)

有効にすると、反対のシグナルが出た場合に現在のポジションを自動でクローズします。

Display Settings

ShowPanel (true/false)

チャート上に情報パネルを表示するかどうか。

ShowProfitStats (true/false)

1日、1週間、1か月の利益や総合成績などの統計を表示します。

ShowTradeHistory (true/false)

過去の注文をチャート上に表示するかどうか。

BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)

買い注文と売り注文の色。

TradeFontSize (10)

注文ラベルのフォントサイズ。

Panel Colors

PanelBackColor (clrSteelBlue)

パネルの背景色。

PanelTextColor (clrWhite)

情報ブロックのメインフォント色。

PanelEditColor (clrDimGray)

動的データを表示するフィールドの色。

さまざまな銘柄への適用

主要通貨ペア (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD など)

流動性が高くスプレッドが比較的狭いため、スキャルピングに適しています。

金 (XAU/USD)

ボラティリティが高いのが特徴。適切な設定で急激な値動きに素早く対応できます。

原油 (Brent, WTI)

衝撃的な価格変動が起こりやすく、グリッド取引と短期利益獲得の機会を提供します。

暗号通貨 (BTC, ETH, LTC など)

24時間取引が行われ、価格変動が大きいのが特徴。アドバイザーの柔軟性を活かして頻繁なエントリーが可能です。

実践的なアドバイス

リスク管理

LotMethod、StopLoss、RiskLevel を個々のリスク許容度と取引対象銘柄のボラティリティに合わせて調整してください。

事前テスト

MetaTrader 5 のストラテジーテスターやデモ口座で動作を検証してから、実際の取引に使用することを推奨します。

取引セッションとニュースの考慮

主要通貨の場合、欧州および米国の取引時間帯が最も活発です。原油市場 (Brent/WTI) では在庫関連ニュース (EIA など) を注視する必要があります。

スプレッドと約定品質

特にスキャルピングやグリッド手法を使う場合は、ブローカーが提示するスプレッド水準と約定スピードを事前に確認してください。

HMA Scalper Pro EA が有望な選択肢である理由

改良された Hull MA ロジック

従来の移動平均と比べてトレンド転換のシグナルがより正確になり、取引のタイミングが向上します。

高度な保護システム

様々なストップロス形式、建値移動、日次制限などを備え、リスクをコントロールしやすくします。

幅広い互換性

主要通貨ペア、金属、エネルギー商品、暗号資産など、様々な市場で安定した動作が期待でき、柔軟に資産クラスを切り替えられます。

便利なビジュアル表示

リアルタイムで取引状況や結果など重要情報を表示でき、外部ツールへの切り替えが不要です。

時間の節約

ルーチン的な計算やエントリー最適化をアルゴリズムが引き受けるため、トレーダーは戦略全体に集中できます。

結論

HMA Scalper Pro EA はスキャルパーはもちろん、適度なグリッドシステムを好むトレーダーにも有効なツールです。HMA をベースにした先進的なシグナルロジック、総合的なリスク管理機能、そして監視を容易にするパネルが備わっています。正しく設定すれば、取引ポートフォリオを強化し、主要通貨ペアから商品先物、暗号資産まで幅広い市場環境でポジション管理をシンプル化し、柔軟に対応することが可能です。



