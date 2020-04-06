PropSurge One MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.3
- 更新: 22 八月 2025
- 激活: 10
PropSurge One MT5 — 用于通过 Prop 挑战的智能交易顾问
该交易算法 专注于纪律和符合 Prop 公司要求。其架构面向训练环境，在这里风险控制和资本规则是关键因素。该算法已优化，可在评估项目中稳定运行。
注意！购买后请立即联系我，以获取安装说明！
重要提示： 如果您不知道什么是 Prop Firm Challenge — 请不要购买此顾问。
独特性： 顾问不使用马丁格尔或网格策略，确保有限回撤。算法仅开一笔交易，并设置严格的止损和止盈 — 这使其成为通过 Prop Firm Challenge 的独特解决方案。
技术参数
- 平台： MetaTrader 5
- 策略类型： 基于波动性的动量交易
- 入场方式： 顺势挂单
- 风险管理： 单笔交易，固定止损，无马丁格尔和对冲
- 推荐风险： 标准模式 — 1%，极速模式 — 高达 20%
- 动态手数： 0 — 固定；启用动态模式请参阅说明
- 最低存款： $200 起
支持的交易工具
- 指数： US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- 加密货币： BTCUSD
- 贵金属： XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- 外汇： 主要货币对
运行模式
- 标准模式： 中等风险
- 极速模式： 高风险，适用于激进条件
关键特点
- 严格风险控制：内置回撤限制
- 可靠性：无马丁格尔、无对冲、无过度拟合
- 灵活性：支持广泛的交易工具
- 适应性：可根据不同交易场景进行调整
输入参数
- Magic Number： 订单标识符
- Maximum Slippage： 最大滑点
- Fixed Lot / Dynamic Lot： 手数模式选择
- Maximum Risk Percent： 单笔交易风险限制
- Maximum Transaction： 最大交易数量
- Maximum Bidding Step： 挂单间隔
- Maximum Trailing： 跟踪止损点数
- Maximum Trailing Loss： 跟踪止损损失限制
- Maximum Velocity Pulse： 市场活动限制
- Maximum Stop Loss %： 止损百分比
- Maximum Stop Loss (pips)： 止损点数
- Trade Comment： 交易备注
注意： 为了正确测试，请使用与您所在地区对应的 GMT 偏移。
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用您能够承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页.
支持：
如需安装和设置，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru