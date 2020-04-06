PropSurge One MT5 — 用于通过 Prop 挑战的智能交易顾问

该交易算法 专注于纪律和符合 Prop 公司要求。其架构面向训练环境，在这里风险控制和资本规则是关键因素。该算法已优化，可在评估项目中稳定运行。

注意！购买后请立即联系我，以获取安装说明！

重要提示： 如果您不知道什么是 Prop Firm Challenge — 请不要购买此顾问。



独特性： 顾问不使用马丁格尔或网格策略，确保有限回撤。算法仅开一笔交易，并设置严格的止损和止盈 — 这使其成为通过 Prop Firm Challenge 的独特解决方案。

技术参数

平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 策略类型： 基于波动性的动量交易

基于波动性的动量交易 入场方式： 顺势挂单

顺势挂单 风险管理： 单笔交易，固定止损，无马丁格尔和对冲

单笔交易，固定止损，无马丁格尔和对冲 推荐风险： 标准模式 — 1%，极速模式 — 高达 20%

标准模式 — 1%，极速模式 — 高达 20% 动态手数： 0 — 固定；启用动态模式请参阅说明

0 — 固定；启用动态模式请参阅说明 最低存款： $200 起

支持的交易工具

指数： US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000

US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000 加密货币： BTCUSD

BTCUSD 贵金属： XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP

XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP 外汇： 主要货币对

运行模式

标准模式： 中等风险

中等风险 极速模式： 高风险，适用于激进条件

关键特点

严格风险控制：内置回撤限制

可靠性：无马丁格尔、无对冲、无过度拟合

灵活性：支持广泛的交易工具

适应性：可根据不同交易场景进行调整

输入参数

Magic Number： 订单标识符

订单标识符 Maximum Slippage： 最大滑点

最大滑点 Fixed Lot / Dynamic Lot： 手数模式选择

手数模式选择 Maximum Risk Percent： 单笔交易风险限制

单笔交易风险限制 Maximum Transaction： 最大交易数量

最大交易数量 Maximum Bidding Step： 挂单间隔

挂单间隔 Maximum Trailing： 跟踪止损点数

跟踪止损点数 Maximum Trailing Loss： 跟踪止损损失限制

跟踪止损损失限制 Maximum Velocity Pulse： 市场活动限制

市场活动限制 Maximum Stop Loss %： 止损百分比

止损百分比 Maximum Stop Loss (pips)： 止损点数

止损点数 Trade Comment： 交易备注

注意： 为了正确测试，请使用与您所在地区对应的 GMT 偏移。

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用您能够承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页.