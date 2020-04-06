Duramax MT5

Duramax MT5 — 自动化交易系统

Duramax MT5 是一款智能交易顾问（EA），它采用分析算法和适应性方法来应对不断变化的市场环境。该系统专为在剧烈价格波动后的回调中进行交易而设计，并以全自动模式运行。

该EA完全自动化，几乎无需人工干预。只需将其加载到 AUDCAD_e 货币对图表上，其余参数将自动激活。

注意！购买后请立即联系我，以获取详细的安装和设置说明！

账户要求

  • 交易品种： AUDCAD
  • 账户类型： ECN
  • 杠杆： 1:500
  • 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
  • 时间周期： M15
  • VPS： 推荐用于稳定运行
  • 推荐经纪商： FreshForex

输入参数

  • 交易备注： 显示在日志和账户历史中
  • M15交易品种： 活跃品种列表（可能取决于后缀）
  • Magic： 唯一的订单标识符
  • 手数计算方法： 基于风险水平
  • 账户负载 %： 初始手数设置
  • 虚拟止盈： false
  • 狙击模式： true
  • 风险百分比： 每笔交易
  • 精确狙击： 激活
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在MQL5官方网站提供：卖家主页

支持：

如需安装和设置帮助，请通过MQL5私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru

