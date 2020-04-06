Duramax MT5 — 自动化交易系统

Duramax MT5 是一款智能交易顾问（EA），它采用分析算法和适应性方法来应对不断变化的市场环境。该系统专为在剧烈价格波动后的回调中进行交易而设计，并以全自动模式运行。

该EA完全自动化，几乎无需人工干预。只需将其加载到 AUDCAD_e 货币对图表上，其余参数将自动激活。

注意！购买后请立即联系我，以获取详细的安装和设置说明！

账户要求

交易品种： AUDCAD

AUDCAD 账户类型： ECN

ECN 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

$1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15

M15 VPS： 推荐用于稳定运行

推荐用于稳定运行 推荐经纪商： FreshForex

输入参数

交易备注： 显示在日志和账户历史中

显示在日志和账户历史中 M15交易品种： 活跃品种列表（可能取决于后缀）

活跃品种列表（可能取决于后缀） Magic： 唯一的订单标识符

唯一的订单标识符 手数计算方法： 基于风险水平

基于风险水平 账户负载 %： 初始手数设置

初始手数设置 虚拟止盈： false

false 狙击模式： true

true 风险百分比： 每笔交易

每笔交易 精确狙击： 激活

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

