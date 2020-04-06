Exclusive Imperium MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Exclusive Imperium MT5 — 自动化交易系统
Exclusive Imperium MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问（EA），基于市场分析算法和风险管理。该顾问完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。
顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少 每年重复一次。
请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化后设置的参数。
主要特点
- 分析算法： 指标与过滤器的组合，用于寻找交易机会。
- 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。
- 现代订单执行类型： IOC、FOK、Return、BOC。
- 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。
- 快速启动： 内置参数允许在安装后立即进行测试。
工作原理
Exclusive Imperium MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。集成的资金管理机制有助于在交易过程中控制风险。
优化与使用
以下货币对仅作为示例：EURPLN、EURSEK、EURNZD、EURJPY、EURHKD、EURUSD、EURGBP、NOKSEK、NZDCAD、EURDKK、GBPUSD、AUDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURCAD、GBPZAR、AUDNZD、GBPSGD、USDSGD、USDMXN、USDPLN、USDSEK。
在真实交易中，每个货币对必须由用户自行优化。资金越多，可优化并运行的货币对就越多。这项工作由 购买者 完成，而不是作者。
技术参数
- 顾问运行： 每个货币对单独设置和运行
- 时间周期： M15
- 账户类型： Pro、Zero
- 杠杆： 从 1:500 起
- 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- VPS： 推荐用于稳定运行
推荐经纪商
该顾问可用于低点差的经纪商，例如：IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。此列表并不完整 —— 其他可靠且条件合适的经纪商也可使用。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
有关安装和设置的问题，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru