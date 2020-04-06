Exclusive Imperium MT5 — 自动化交易系统

Exclusive Imperium MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问（EA），基于市场分析算法和风险管理。该顾问完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。

注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！

重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示目的。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件。因此， 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 只能以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币模式的截图仅供参考。建议至少 每年优化一次，因为市场条件会发生变化。

重要信息： 顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少 每年重复一次。 请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化后设置的参数。

主要特点

分析算法： 指标与过滤器的组合，用于寻找交易机会。

指标与过滤器的组合，用于寻找交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。

可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC、FOK、Return、BOC。

IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。

自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 内置参数允许在安装后立即进行测试。

工作原理

Exclusive Imperium MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。集成的资金管理机制有助于在交易过程中控制风险。

优化与使用

以下货币对仅作为示例：EURPLN、EURSEK、EURNZD、EURJPY、EURHKD、EURUSD、EURGBP、NOKSEK、NZDCAD、EURDKK、GBPUSD、AUDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURCAD、GBPZAR、AUDNZD、GBPSGD、USDSGD、USDMXN、USDPLN、USDSEK。

在真实交易中， 每个货币对必须由用户自行优化 。资金越多，可优化并运行的货币对就越多。这项工作由 购买者 完成，而不是作者。

技术参数

顾问运行： 每个货币对单独设置和运行

每个货币对单独设置和运行 时间周期： M15

M15 账户类型： Pro、Zero

Pro、Zero 杠杆： 从 1:500 起

从 1:500 起 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行） VPS： 推荐用于稳定运行

推荐经纪商

该顾问可用于低点差的经纪商，例如：IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。此列表并不完整 —— 其他可靠且条件合适的经纪商也可使用。

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用您能够承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，并不保证未来表现。

