Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante.

Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente.

¡Atención! Contácteme inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Requisitos de la cuenta

Pares de divisas: NZDCAD_e, AUDCAD_e

Tipo de cuenta: ECN

Apalancamiento: 1:500

Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo)

Marco temporal: M15

VPS: recomendado para un funcionamiento estable

Broker recomendado: FreshForex

Parámetros de entrada

Comentario de la operación: se muestra en el diario y en el historial de la cuenta

Pares M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)

Magic: identificador único de la posición

Método de cálculo del lote: basado en el nivel de riesgo

Carga del depósito %: configuración del tamaño inicial del lote

TP virtual: false

Modo francotirador: true

Porcentaje de riesgo: por operación

Francotirador preciso: activado

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.