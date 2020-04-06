Winter MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.6
- 更新: 20 九月 2025
- 激活: 10
Winter MT5 — Automated Trading System
Winter MT5 is an Expert Advisor that applies advanced analytical algorithms and adaptive methods to changing market conditions. It is designed to trade on price corrections following sharp market movements. The system operates in a fully automated mode and does not require constant monitoring.
To start trading, simply attach the EA to the NZDCAD_e chart — other pairs will be activated automatically.
Account Requirements
- Currency pairs: NZDCAD_e, AUDCAD_e
- Account type: ECN
- Leverage: 1:500
- Minimum deposit: from $1000 (recommended for proper algorithm performance)
- Timeframe: M15
- VPS: recommended for stable operation
- Recommended broker: FreshForex
Input Parameters
- Trade comment: displayed in the journal and account history
- Trading pairs M15: list of active pairs (may depend on suffix)
- Magic: unique position identifier
- Lot calculation method: based on risk level
- Deposit load %: initial lot size setting
- Virtual TP: false
- Sniper mode: true
- Risk percentage:Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante.
Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente.¡Atención! Contácteme inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.
Requisitos de la cuenta
- Pares de divisas: NZDCAD_e, AUDCAD_e
- Tipo de cuenta: ECN
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: FreshForex
Parámetros de entrada
Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice únicamente fondos cuya pérdida pueda asumir. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.
- Comentario de la operación: se muestra en el diario y en el historial de la cuenta
- Pares M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
- Magic: identificador único de la posición
- Método de cálculo del lote: basado en el nivel de riesgo
- Carga del depósito %: configuración del tamaño inicial del lote
- TP virtual: false
- Modo francotirador: true
- Porcentaje de riesgo: por operación
- Francotirador preciso: activado
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.Soporte:essages on MQL5 or by e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbame por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru