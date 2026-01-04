GoldScalperPro
- 专家
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- 版本: 1.0
- 激活: 5
GoldScalperPro – 黄金自动交易EA（MT5）
GoldScalperPro 是一款为 MetaTrader 5 设计的全自动专家顾问（EA），专用于交易 黄金（XAUUSD） 及其他高波动市场。它结合了 价格行为分析、智能资金理念（Smart Money Concepts） 和 多重确认逻辑，帮助识别 高概率的短线和日内交易机会。
主要功能
-
EMA 趋势过滤器 – 判断市场主趋势
-
公平价值缺口（FVG）检测 – 捕捉关键价格缺口
-
波峰/波谷结构（Swing High / Swing Low） – 追踪市场结构，提升进场精度
-
基于 ATR 的蜡烛强度 – 评估行情动量与波动性
-
成交量确认 – 用成交量数据验证交易信号
-
智能供需区 – 标注关键支撑与阻力区域
-
可选强势蜡烛动量进场 – 捕捉市场快速波动
-
自动止损与止盈 + 5 阶段 USD 锁定盈利 – 风险管理与利润保护
-
交易限制及滑点保护 – 防止过度交易和意外亏损
-
实时图表状态面板 – 关键指标一目了然
安全与合规
-
不使用马丁格尔策略
-
不使用网格交易
-
不进行对冲
-
不重绘信号
推荐设置
-
交易品种： XAUUSD
-
时间周期： M5
-
经纪商： 低点差 ECN（例如 XM Ultra Low Micro）
-
最低账户余额： 200 USD
-
交易手数： 最小 0.1 手
-
输入参数（全部设为 TRUE）：
-
UseEMAFilter = true
-
UseFVGCheck = true
-
UseSwingCheck = true
-
UseATRBodyFilter = true
-
UseVolumeConfirmation = true
-
⚠ 重要提示： 在使用真实资金交易前，请务必先在模拟账户进行测试。