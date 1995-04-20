SniperScope

SniperScope — 精准入场指标

SniperScope 是一款为 MetaTrader 4 平台开发的指标，专门用于精准确定市场入场时机。信号过滤系统结合了两个 RSI 和两个 MA，有效消除市场噪音，提供可靠且无重绘的信号。

购买后请立即联系我，以获取详细的安装和设置说明！

优势

  • 箭头一旦出现即固定，不会消失
  • 双重过滤：RSI 与 MA
  • 提醒功能：文本、声音、邮件和推送通知
  • 清晰可视化：箭头、区域和水平线
  • 支持所有时间周期
  • 信息面板：实时显示信号有效性

入场与出场

入场：

  • 当 RSI 与 MA 条件同时满足时，生成箭头信号
  • 彩色区域增强视觉效果，帮助快速判断
  • 箭头在蜡烛收盘时固定，避免重绘
  • 建议在箭头出现后立即开仓，并结合其他确认因素

出场：

  • 指标不会自动给出出场点
  • 出场基于系统内置的副指标分析
  • 可结合 K 线形态、支撑/阻力位及其他技术分析工具
  • 指标不包含交易管理功能，如需自动化止损和止盈，可使用外部 EA

输入参数

  • ShowInfoPanel — 显示信息面板
  • inpTimeFrame — 计算时间周期
  • inpRSI1_Period — 第一个 RSI 周期
  • inpMA1_Period — 第一个 MA 周期
  • inpMA1_Mode — MA1 计算方法
  • inpMA1_Price — MA1 价格类型
  • inpRSI2_Period — 第二个 RSI 周期
  • inpMA2_Period — 第二个 MA 周期
  • inpMA2_Mode — MA2 计算方法
  • inpMA2_Price — MA2 价格类型
  • inpAlertsOn — 启用/禁用提醒
  • inpAlertsOnCurrent — 当前蜡烛提醒
  • inpAlertsMessage — 文本提醒
  • inpAlertsSound — 声音提醒
  • inpAlertsEmail — 邮件提醒
  • inpAlertsPush — 推送提醒
  • inpLevelUp — RSI 上限 (80)
  • inpLevelDown — RSI 下限 (20)
  • inpShowArrows — 显示箭头
  • inpArrowsUp — 买入箭头颜色
  • inpArrowsDown — 卖出箭头颜色
  • inpArrowsSize — 箭头大小
  • inpMainLineWidth — 主线宽度
  • inpSubLineWidth — 辅助线宽度
  • inpColorNeutral — RSI 中性区域颜色
  • inpColorAbove — MA 上方颜色
  • inpColorBellow — MA 下方颜色
  • inpInterpolate — 启用平滑
  • inpUniqueID — 对象唯一前缀

适用范围

  • 平台：MetaTrader 4 (MT4)
  • 市场：外汇、金属、加密货币、指数
  • 策略：剥头皮、日内、波段、中期、二元期权

口号

SniperScope — 瞄准、扣动扳机、获取利润。无重绘，无妥协。

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页

支持：

如需安装与设置帮助，请通过 MQL5 私信或邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru

