SniperScope
SniperScope — 精准入场指标
SniperScope 是一款为 MetaTrader 4 平台开发的指标，专门用于精准确定市场入场时机。信号过滤系统结合了两个 RSI 和两个 MA，有效消除市场噪音，提供可靠且无重绘的信号。
优势
- 箭头一旦出现即固定，不会消失
- 双重过滤：RSI 与 MA
- 提醒功能：文本、声音、邮件和推送通知
- 清晰可视化：箭头、区域和水平线
- 支持所有时间周期
- 信息面板：实时显示信号有效性
入场与出场
入场：
- 当 RSI 与 MA 条件同时满足时，生成箭头信号
- 彩色区域增强视觉效果，帮助快速判断
- 箭头在蜡烛收盘时固定，避免重绘
- 建议在箭头出现后立即开仓，并结合其他确认因素
出场：
- 指标不会自动给出出场点
- 出场基于系统内置的副指标分析
- 可结合 K 线形态、支撑/阻力位及其他技术分析工具
- 指标不包含交易管理功能，如需自动化止损和止盈，可使用外部 EA
输入参数
- ShowInfoPanel — 显示信息面板
- inpTimeFrame — 计算时间周期
- inpRSI1_Period — 第一个 RSI 周期
- inpMA1_Period — 第一个 MA 周期
- inpMA1_Mode — MA1 计算方法
- inpMA1_Price — MA1 价格类型
- inpRSI2_Period — 第二个 RSI 周期
- inpMA2_Period — 第二个 MA 周期
- inpMA2_Mode — MA2 计算方法
- inpMA2_Price — MA2 价格类型
- inpAlertsOn — 启用/禁用提醒
- inpAlertsOnCurrent — 当前蜡烛提醒
- inpAlertsMessage — 文本提醒
- inpAlertsSound — 声音提醒
- inpAlertsEmail — 邮件提醒
- inpAlertsPush — 推送提醒
- inpLevelUp — RSI 上限 (80)
- inpLevelDown — RSI 下限 (20)
- inpShowArrows — 显示箭头
- inpArrowsUp — 买入箭头颜色
- inpArrowsDown — 卖出箭头颜色
- inpArrowsSize — 箭头大小
- inpMainLineWidth — 主线宽度
- inpSubLineWidth — 辅助线宽度
- inpColorNeutral — RSI 中性区域颜色
- inpColorAbove — MA 上方颜色
- inpColorBellow — MA 下方颜色
- inpInterpolate — 启用平滑
- inpUniqueID — 对象唯一前缀
适用范围
- 平台：MetaTrader 4 (MT4)
- 市场：外汇、金属、加密货币、指数
- 策略：剥头皮、日内、波段、中期、二元期权
口号
SniperScope — 瞄准、扣动扳机、获取利润。无重绘，无妥协。
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
