Solaris Imperium MT5

該EA由經驗豐富的從業人員設計，他們深刻了解XAUUSD的特點。該 EA 可以在 M1、M5、M15、M30 和 H1 時間範圍內運作良好。 選擇的時間範圍越窄，您可以調整的獲利回吐程度就越小，反之亦然。 標準手數設定為 0.01，但您可以根據自己的喜好進行更改。 獲利水準以資金決定，而止損水準則以您的淨值百分比確定。依標準確定為總餘額的2%。可以依照自己的口味改變。 EA 僅開立一個部位，直到達到利潤或達到停損限額時平倉。 由於黃金的長期趨勢始終向上的特性，該 EA 旨在僅開設買入倉位。我們的研究證明，在黃金產品中，買入部位比賣出部位更受歡迎。 -- 该EA由经验丰富的从业者设计，他们深刻了解XAUUSD的特点。该 EA 可以在 M1、M5、M5、M30 和 H1 时间范围内良好运行。 选择的时间范围越窄，您可以调整的获利水平就越小，反之亦然。 标准手数设置为 0.01，但您可以根据自己的喜好进行更改。 获利水平以资金确定，而止损水平则以您的净值百分比确定。按照标准确定为总余额的2%。可以根据自己的口味改变。 EA 仅开立一个仓位，直至达到利润或达到止损限额时平仓。 由于黄金的长期