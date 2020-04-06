Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 专业交易顾问

Exclusive Prime MT5 是新一代智能交易顾问，专为重视自动化、稳定性和严格风险控制的交易者设计。该算法结合智能市场分析与资金管理系统，确保精准的交易执行，并能适应不同的市场环境。

注意！购买后请立即联系我，以获取详细的安装与设置说明！

重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商表现良好，并不意味着在其他经纪商也会如此。每个经纪商都有不同的报价、点差和交易条件。因此， 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户中仅以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币截图仅用于演示。建议至少每年优化一次，因为市场条件会不断变化。

重要信息： 顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少每年重复一次。 请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化顾问后所设定的参数。

主要特点

智能分析： 趋势与震荡指标的结合，并过滤虚假信号。

趋势与震荡指标的结合，并过滤虚假信号。 适应性： 自动调整以适应不同的市场条件和波动水平。

自动调整以适应不同的市场条件和波动水平。 现代订单执行： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。

支持 IOC、FOK、Return、BOC。 资金保护： 动态止损、跟踪止损以及灵活的风险管理。

动态止损、跟踪止损以及灵活的风险管理。 快速启动： 内置参数允许安装后立即进行测试。

工作原理

顾问仅在满足预设条件时开仓。内置资金管理机制控制仓位大小和止损水平，在安全性与灵活性之间保持平衡。

优化与测试

主要货币对： AUDCAD、NZDCAD、AUDUSD —— 截图仅作示例。真实交易时， 所有货币对（包括这些） 必须由用户自行优化，并且在真实账户中仅以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币截图仅用于演示。

附加货币对： USDZAR、GBPSGD、EURPLN、EURSGD、GBPNOK、NOKJPY、NOKSEK、USDCAD、EURUSD、AUDNZD、GBPUSD、GBPCAD、GBPAUD、GBPCHF、XAGUSD —— 基于 IC Markets Global 经纪商的示例。其他经纪商可能没有这些货币对，或工具列表有所不同。

注意： 真实交易时，每个货币对必须由用户自行优化。资金越多，可优化并运行的货币对就越多。这项工作由购买者完成，而非作者。

技术参数

时间周期： M15

M15 最低资金： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

$1000 起（推荐以确保算法正常运行） 推荐杠杆： 1:500 起

1:500 起 账户类型： ECN / Raw Spread（见下方经纪商列表）

ECN / Raw Spread（见下方经纪商列表） VPS： 推荐使用以保证稳定运行

推荐经纪商

顾问适用于低点差的经纪商，例如：IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。此列表并非完整 —— 其他可靠且条件合适的经纪商也可使用。

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用您能够承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，并不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。