Beskar Sovereign EA MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，基于先进的市场分析算法和风险管理策略。它完全自动运行，几乎不需要交易者干预。

注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！

为什么选择 Beskar Sovereign EA MT5

市场分析算法： 基于内置模型的自动化交易。

基于内置模型的自动化交易。 适应性： 在波动和趋势变化的市场条件下高效运行。

在波动和趋势变化的市场条件下高效运行。 订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。

支持 IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。

自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 所有参数已预先优化。

工作原理

Beskar Sovereign EA MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。资金管理机制帮助控制风险，提高策略的稳定性。

开始所需条件

货币对： NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 推荐启动： NZDCAD

NZDCAD 其他货币对： 自动激活

自动激活 账户类型： ECN

ECN 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15

M15 VPS： 推荐用于稳定运行

推荐用于稳定运行 推荐经纪商： RoboForex

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用您能够承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。