Ride the wind MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.5
- 更新: 20 九月 2025
- 激活: 10
Ride the Wind MT5 — 自动化交易系统
Ride the Wind MT5 是一款基于市场分析算法和风险管理的智能交易顾问。它完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。
为什么选择 Ride the Wind MT5？
- 分析算法： 24小时自动交易，使用内置模型。
- 灵活性： 适应市场波动和条件变化。
- 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。
- 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。
- 快速启动： 所有参数均已预优化。
工作原理
Ride the Wind MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。资金管理机制帮助在交易中控制风险。
开始所需条件
- 货币对： NZDCAD, AUDCAD
- 推荐运行： NZDCAD
- 其他货币对： 自动激活
- 账户类型： ECN
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- 时间周期： M15
- VPS： 推荐用于稳定运行
- 推荐经纪商： RoboForex
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
支持：
有关安装和设置的问题，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我