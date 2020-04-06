Ride the Wind MT5 — 自动化交易系统

Ride the Wind MT5 是一款基于市场分析算法和风险管理的智能交易顾问。它完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。

注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！

为什么选择 Ride the Wind MT5？

分析算法： 24小时自动交易，使用内置模型。

24小时自动交易，使用内置模型。 灵活性： 适应市场波动和条件变化。

适应市场波动和条件变化。 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。

支持 IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。

自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 所有参数均已预优化。

工作原理

Ride the Wind MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。资金管理机制帮助在交易中控制风险。

开始所需条件

货币对： NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 推荐运行： NZDCAD

NZDCAD 其他货币对： 自动激活

自动激活 账户类型： ECN

ECN 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

$1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15

M15 VPS： 推荐用于稳定运行

推荐用于稳定运行 推荐经纪商： RoboForex

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。