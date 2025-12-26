中国工业利润（年初至今）年率y/y (China Industrial Profit Year to Date y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
业务
|低级别
|1.9%
|
3.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
1.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
工业利润(YTD)年率y/y反映了与去年同期相比，从年初到现在，中国工业企业收入减去支出的变化百分比。高于预期的数值可能对人民币的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"中国工业利润（年初至今）年率y/y (China Industrial Profit Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
1.9%
3.2%
9月 2025
3.2%
0.9%
8月 2025
0.9%
-1.7%
7月 2025
-1.7%
-1.8%
6月 2025
-1.8%
-1.1%
5月 2025
-1.1%
1.4%
4月 2025
1.4%
0.8%
3月 2025
0.8%
-0.3%
2月 2025
-0.3%
-3.3%
12月 2024
-3.3%
-4.7%
11月 2024
-4.7%
-4.3%
10月 2024
-4.3%
-3.5%
9月 2024
-3.5%
0.5%
8月 2024
0.5%
3.6%
7月 2024
3.6%
3.5%
6月 2024
3.5%
3.4%
5月 2024
3.4%
4.3%
4月 2024
4.3%
4.3%
3月 2024
4.3%
10.2%
2月 2024
10.2%
-2.3%
12月 2023
-2.3%
-4.4%
11月 2023
-4.4%
-7.8%
10月 2023
-7.8%
-9.0%
9月 2023
-9.0%
-11.7%
8月 2023
-11.7%
-15.5%
7月 2023
-15.5%
-16.8%
6月 2023
-16.8%
-18.8%
5月 2023
-18.8%
-20.6%
4月 2023
-20.6%
-21.4%
3月 2023
-21.4%
-22.9%
2月 2023
-22.9%
-4.0%
12月 2022
-4.0%
-3.6%
11月 2022
-3.6%
-3.0%
10月 2022
-3.0%
-2.3%
9月 2022
-2.3%
-2.1%
8月 2022
-2.1%
-1.1%
7月 2022
-1.1%
1.0%
6月 2022
1.0%
1.0%
5月 2022
1.0%
3.5%
4月 2022
3.5%
8.5%
3月 2022
8.5%
5.0%
2月 2022
5.0%
34.3%
12月 2021
34.3%
38.0%
11月 2021
38.0%
42.2%
10月 2021
42.2%
44.7%
9月 2021
44.7%
49.5%
8月 2021
49.5%
57.3%
7月 2021
57.3%
66.9%
6月 2021
66.9%
83.4%
5月 2021
83.4%
106.1%
