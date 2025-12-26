中国零售销售年率 y/y (China Retail Sales y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
消费者
|低级别
|1.3%
|2.7%
|
2.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
中国零售销售年率 y/y 显示了指定月份与去年同月相比，零售商品销售总额的变化。
通常，零售销售涵盖了国民经济的所有行业以及零售商店和消费者之间的商品流通。零售销售的计算包括以下内容：
- 向城乡居民出售的日用商品，以及建筑和装饰材料；
- 公司为其员工购买办公设备和文具，食品和燃料（不用于转售）；
- 向居住在中国大陆的外国人，台湾，澳门和香港居民出售的消费品；
- 中国居民购买的药品和医疗器械（包括国内产品和国外产品）；
- 印刷公司出售的书籍，印刷媒体，收藏邮票，记事本和其他文具；
- 二手商店转售的消费品；
- 农民向非农业地区和其他社会团体出售的商品。
这些计算不包括为生产周期向企业出售的原材料，燃料和设备；为转售而购买的商品；邮局销售的邮票；农民向农民销售的商品。另外，这个计算还不包含在线销售虚拟产品和服务。
该指标是以年收入不低于2000万人民币的大型企业及其分公司的调查数据为基础计算得出的。
零售销售数据可以评估国家贸易流动的强度和消费支出。零售销售增长被视为对人民币有利。
最后值:
真实值
预测值
"中国零售销售年率 y/y (China Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.3%
2.7%
2.9%
10月 2025
2.9%
3.7%
3.0%
9月 2025
3.0%
3.8%
3.4%
8月 2025
3.4%
3.9%
3.7%
7月 2025
3.7%
4.0%
4.8%
6月 2025
4.8%
4.2%
6.4%
5月 2025
6.4%
4.0%
5.1%
4月 2025
5.1%
4.2%
5.9%
3月 2025
5.9%
4.1%
4.0%
2月 2025
4.0%
2.2%
3.7%
12月 2024
3.7%
3.5%
3.0%
11月 2024
3.0%
4.8%
4.8%
10月 2024
4.8%
2.8%
3.2%
9月 2024
3.2%
3.7%
2.1%
8月 2024
2.1%
4.4%
2.7%
7月 2024
2.7%
5.1%
2.0%
6月 2024
2.0%
8.5%
3.7%
5月 2024
3.7%
2.1%
2.3%
4月 2024
2.3%
-1.1%
3.1%
3月 2024
3.1%
6.3%
5.5%
2月 2024
5.5%
3.8%
7.4%
12月 2023
7.4%
5.2%
10.1%
11月 2023
10.1%
6.5%
7.6%
10月 2023
7.6%
5.0%
5.5%
9月 2023
5.5%
3.5%
4.6%
8月 2023
4.6%
2.8%
2.5%
7月 2023
2.5%
7.8%
3.1%
6月 2023
3.1%
15.4%
12.7%
5月 2023
12.7%
14.5%
18.4%
4月 2023
18.4%
7.0%
10.6%
3月 2023
10.6%
0.8%
3.5%
2月 2023
3.5%
-3.8%
-1.8%
12月 2022
-1.8%
-3.2%
-5.9%
11月 2022
-5.9%
1.0%
-0.5%
10月 2022
-0.5%
3.9%
2.5%
9月 2022
2.5%
4.0%
5.4%
8月 2022
5.4%
2.9%
2.7%
7月 2022
2.7%
-1.8%
3.1%
6月 2022
3.1%
-8.8%
-6.7%
5月 2022
-6.7%
-7.2%
-11.1%
4月 2022
-11.1%
1.6%
-3.5%
3月 2022
-3.5%
4.1%
6.7%
2月 2022
6.7%
2.8%
1.7%
12月 2021
1.7%
4.3%
3.9%
11月 2021
3.9%
4.6%
4.9%
10月 2021
4.9%
3.4%
4.4%
9月 2021
4.4%
5.4%
2.5%
8月 2021
2.5%
10.2%
8.5%
7月 2021
8.5%
12.2%
12.1%
6月 2021
12.1%
14.9%
12.4%
