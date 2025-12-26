中国零售销售（年初至今）年率y/y (China Retail Sales Year to Date y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
消费者
|低级别
|4.0%
|
4.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
零售销售(YTD)年率y/y反映了与去年同期相比，从年初到现在，中国零售销售的变化百分比。指数计算是根据通货膨胀进行调整。该指数通常被称为消费者支出指标，可以用来评估中国的通货膨胀。该指标的增长可能对人民币报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"中国零售销售（年初至今）年率y/y (China Retail Sales Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.0%
4.3%
10月 2025
4.3%
4.5%
9月 2025
4.5%
4.6%
8月 2025
4.6%
4.8%
7月 2025
4.8%
5.0%
6月 2025
5.0%
5.0%
5月 2025
5.0%
4.7%
4月 2025
4.7%
4.6%
3月 2025
4.6%
4.0%
2月 2025
4.0%
3.5%
12月 2024
3.5%
3.5%
11月 2024
3.5%
3.5%
10月 2024
3.5%
3.3%
9月 2024
3.3%
3.4%
8月 2024
3.4%
3.5%
7月 2024
3.5%
3.7%
6月 2024
3.7%
4.1%
5月 2024
4.1%
4.1%
4月 2024
4.1%
4.7%
3月 2024
4.7%
5.5%
2月 2024
5.5%
7.2%
12月 2023
7.2%
7.2%
11月 2023
7.2%
6.9%
10月 2023
6.9%
6.8%
9月 2023
6.8%
7.0%
8月 2023
7.0%
7.3%
7月 2023
7.3%
8.2%
6月 2023
8.2%
9.3%
5月 2023
9.3%
8.5%
4月 2023
8.5%
5.8%
3月 2023
5.8%
3.5%
2月 2023
3.5%
-0.2%
12月 2022
-0.2%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
0.6%
10月 2022
0.6%
0.7%
9月 2022
0.7%
0.5%
8月 2022
0.5%
-0.2%
7月 2022
-0.2%
-0.7%
6月 2022
-0.7%
-1.5%
5月 2022
-1.5%
-0.2%
4月 2022
-0.2%
3.3%
3月 2022
3.3%
6.7%
2月 2022
6.7%
12.5%
12月 2021
12.5%
13.7%
11月 2021
13.7%
14.9%
10月 2021
14.9%
16.4%
9月 2021
16.4%
18.1%
8月 2021
18.1%
20.7%
7月 2021
20.7%
23.0%
6月 2021
23.0%
25.7%
