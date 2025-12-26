中国工业生产（年初至今）年率y/y (China Industrial Production Year to Date y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
业务
|中级别
|6.0%
|
6.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
中国工业生产(YTD)年率y/y 反映了与去年同期相比，从年初到现在，所制造工业产品附加值的增长率。该指标反映了年收入不低于2000万人民币的大型企业的调查数据。工业生产增长对本国GDP有积极的影响。因此，该值增长表示对人民币报价有利。
最后值:
真实值
"中国工业生产（年初至今）年率y/y (China Industrial Production Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
6.0%
6.1%
10月 2025
6.1%
6.2%
9月 2025
6.2%
6.2%
8月 2025
6.2%
6.3%
7月 2025
6.3%
6.4%
6月 2025
6.4%
6.3%
5月 2025
6.3%
6.4%
4月 2025
6.4%
6.5%
3月 2025
6.5%
5.9%
2月 2025
5.9%
5.8%
12月 2024
5.8%
5.8%
11月 2024
5.8%
5.8%
10月 2024
5.8%
5.8%
9月 2024
5.8%
5.8%
8月 2024
5.8%
5.9%
7月 2024
5.9%
6.0%
6月 2024
6.0%
6.2%
5月 2024
6.2%
6.3%
4月 2024
6.3%
6.1%
3月 2024
6.1%
7.0%
2月 2024
7.0%
4.6%
12月 2023
4.6%
4.3%
11月 2023
4.3%
4.1%
10月 2023
4.1%
4.0%
9月 2023
4.0%
3.9%
8月 2023
3.9%
3.8%
7月 2023
3.8%
3.8%
6月 2023
3.8%
3.6%
5月 2023
3.6%
3.6%
4月 2023
3.6%
3.0%
3月 2023
3.0%
2.4%
2月 2023
2.4%
3.6%
12月 2022
3.6%
3.8%
11月 2022
3.8%
4.0%
10月 2022
4.0%
3.9%
9月 2022
3.9%
3.6%
8月 2022
3.6%
3.5%
7月 2022
3.5%
3.4%
6月 2022
3.4%
3.3%
5月 2022
3.3%
4.0%
4月 2022
4.0%
6.5%
3月 2022
6.5%
7.5%
2月 2022
7.5%
9.6%
12月 2021
9.6%
10.1%
11月 2021
10.1%
10.9%
10月 2021
10.9%
11.8%
9月 2021
11.8%
13.1%
8月 2021
13.1%
14.4%
7月 2021
14.4%
15.9%
6月 2021
15.9%
17.8%
