中国外商直接投资（年初至今）年率y/y (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
货币
|低级别
|-7.5%
|-10.1%
|
-10.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-9.4%
|
-7.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
外商直接投资(YTD)年率y/y指标反映了与去年同期相比，年初以来中国经济吸收外商投资的变化。此数据由中国人民共和国商务部发布。
中国是世界上吸引外资的主要经济体之一。目前，投资者有从劳动密集型产业向服务业和高科技产业转移的趋势。中国政府认识到外商投资的重要性，正在实施改革以简化程序、提高透明度和保护投资者。
中国经济吸引了200多个国家的投资。所有进入中国市场的外商投资者中，大多数是居住在国外的华人。
直接投资的动态反映了该国经济的吸引力。投资增长是促进经济发展的有利因素，可看作对人民币报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"中国外商直接投资（年初至今）年率y/y (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-7.5%
-10.1%
-10.3%
10月 2025
-10.3%
-9.7%
-10.4%
9月 2025
-10.4%
-12.7%
8月 2025
-12.7%
-8.4%
-13.4%
7月 2025
-13.4%
-15.2%
6月 2025
-15.2%
-7.2%
-13.2%
5月 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
4月 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
3月 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
2月 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
1月 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
12月 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
11月 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
10月 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
9月 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
8月 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
7月 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
6月 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
5月 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
4月 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
3月 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
2月 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
1月 2024
-11.7%
-8.0%
12月 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
11月 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
10月 2023
-9.4%
-8.4%
9月 2023
-8.4%
-5.1%
8月 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
7月 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
6月 2023
3.8%
4.3%
0.1%
5月 2023
0.1%
6.7%
8.5%
4月 2023
8.5%
5.5%
4.9%
3月 2023
4.9%
6.2%
6.1%
2月 2023
6.1%
6.3%
6.3%
1月 2023
6.3%
8.1%
6.3%
12月 2022
6.3%
12.2%
9.9%
11月 2022
9.9%
15.1%
14.4%
10月 2022
14.4%
16.2%
15.6%
9月 2022
15.6%
17.1%
16.4%
8月 2022
16.4%
17.6%
17.3%
7月 2022
17.3%
17.6%
17.4%
6月 2022
17.4%
19.2%
17.3%
5月 2022
17.3%
23.6%
20.5%
4月 2022
20.5%
32.9%
25.6%
3月 2022
25.6%
50.9%
37.9%
2月 2022
37.9%
2.8%
11.6%
1月 2022
11.6%
6.0%
14.9%
12月 2021
14.9%
14.0%
15.9%
11月 2021
15.9%
23.3%
17.8%
10月 2021
17.8%
27.1%
19.6%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件