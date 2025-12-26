中国居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了从家庭角度看指定月份与上月相比，消费品和服务价格水平的变化。

该指标全面反映了价格水平。它涵盖了中国城乡居民购买的8个基本类别的262种商品和服务的消费价格。这些类别包括食品（包括烟草和酒类），服装，住宅，家庭服务，能源，交通和通讯，教育，文化和娱乐，卫生保健等。这个指数的计算不包括所得税和投资项目（股票，债券，古董等）。

这个指数是基于对中国31个省份的500个城市和县市的88, 000个价格采集单位的调查而计算得出的。调查来源包括购物中心，超级市场，露天集贸市场，互联网电子商务供应商，例如各种类型和规模的零售商。

居民消费价格指数是用来衡量本国通货膨胀的重要经济指标之一。这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。

这个指数能够用于薪资和社会保障支付的调整。此外，CPI还用于调整所得税的结构和实际GDP的计算。

CPI增长被视为对人民币报价有利。

最后值: