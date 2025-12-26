经济日历部分

中国居民消费价格指数(CPI)月率 m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)

国家：
中国
CNY, 人民币（元）
源：
中国国家统计局 (National Bureau of Statistics)
部门：
价格
中级别 -0.1% -0.1%
0.2%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
中国居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了从家庭角度看指定月份与上月相比，消费品和服务价格水平的变化。

该指标全面反映了价格水平。它涵盖了中国城乡居民购买的8个基本类别的262种商品和服务的消费价格。这些类别包括食品（包括烟草和酒类），服装，住宅，家庭服务，能源，交通和通讯，教育，文化和娱乐，卫生保健等。这个指数的计算不包括所得税和投资项目（股票，债券，古董等）。

这个指数是基于对中国31个省份的500个城市和县市的88, 000个价格采集单位的调查而计算得出的。调查来源包括购物中心，超级市场，露天集贸市场，互联网电子商务供应商，例如各种类型和规模的零售商。

居民消费价格指数是用来衡量本国通货膨胀的重要经济指标之一。这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。

这个指数能够用于薪资和社会保障支付的调整。此外，CPI还用于调整所得税的结构和实际GDP的计算。

CPI增长被视为对人民币报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"中国居民消费价格指数(CPI)月率 m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.1%
-0.1%
0.2%
10月 2025
0.2%
0.0%
0.1%
9月 2025
0.1%
0.1%
0.0%
8月 2025
0.0%
0.2%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.3%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.0%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
-0.1%
0.1%
4月 2025
0.1%
-0.5%
-0.4%
3月 2025
-0.4%
-0.1%
-0.2%
2月 2025
-0.2%
0.5%
0.7%
1月 2025
0.7%
0.1%
0.0%
12月 2024
0.0%
-0.4%
-0.6%
11月 2024
-0.6%
-0.4%
-0.3%
10月 2024
-0.3%
-0.2%
0.0%
9月 2024
0.0%
0.3%
0.4%
8月 2024
0.4%
0.3%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.0%
-0.2%
6月 2024
-0.2%
0.0%
-0.1%
5月 2024
-0.1%
-0.4%
0.1%
4月 2024
0.1%
-0.3%
-1.0%
3月 2024
-1.0%
0.5%
1.0%
2月 2024
1.0%
0.1%
0.3%
1月 2024
0.3%
0.1%
0.1%
12月 2023
0.1%
-0.1%
-0.5%
11月 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
-0.1%
0.2%
9月 2023
0.2%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.1%
0.2%
7月 2023
0.2%
0.0%
-0.2%
6月 2023
-0.2%
0.0%
-0.2%
5月 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
4月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.3%
3月 2023
-0.3%
0.1%
-0.5%
2月 2023
-0.5%
0.3%
0.8%
1月 2023
0.8%
0.3%
0.0%
12月 2022
0.0%
0.2%
-0.2%
11月 2022
-0.2%
0.1%
0.1%
10月 2022
0.1%
-0.1%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.0%
-0.1%
8月 2022
-0.1%
0.1%
0.5%
7月 2022
0.5%
0.2%
0.0%
6月 2022
0.0%
0.0%
-0.2%
5月 2022
-0.2%
-0.4%
0.4%
4月 2022
0.4%
-0.6%
0.0%
3月 2022
0.0%
-0.1%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.4%
0.4%
1月 2022
0.4%
0.7%
-0.3%
12月 2021
-0.3%
0.6%
0.4%
11月 2021
0.4%
0.0%
0.7%
10月 2021
0.7%
-0.3%
0.0%
