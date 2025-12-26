中国人民银行(PBC)未尝贷款增长年率 y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
货币
|低级别
|N/D
|6.4%
|
6.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
中国人民银行(PBC)未尝贷款增长年率 y/y 反映了与去年同月相比，中国各银行在指定月份向个人和企业发放的贷款额的变化。这个统计数据由中国人民银行(PBC)每月收集和公布。
贷款规模与全国消费活动密切相关，所以新增贷款指标也是分析师和经济学家密切关注的指标。总体来说，新增贷款额的增长对国民经济有利，因为它可以促进私人消费（发放给个人的贷款）和企业发展（商业贷款）。
贷款额的增长增加了流通中的货币量，同时刺激了经济的发展。因此，这个指标的增长通常被视为对人民币有利。
最后值:
真实值
预测值
"中国人民银行(PBC)未尝贷款增长年率 y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
6.4%
6.5%
10月 2025
6.5%
6.5%
6.6%
9月 2025
6.6%
6.8%
8月 2025
6.8%
6.9%
6.9%
7月 2025
6.9%
7.0%
7.1%
6月 2025
7.1%
7.0%
7.1%
5月 2025
7.1%
7.1%
7.2%
4月 2025
7.2%
7.2%
7.4%
3月 2025
7.4%
7.2%
7.3%
2月 2025
7.3%
7.4%
7.5%
1月 2025
7.5%
7.4%
7.6%
12月 2024
7.6%
7.5%
7.7%
11月 2024
7.7%
7.7%
8.0%
10月 2024
8.0%
8.0%
8.1%
9月 2024
8.1%
8.2%
8.5%
8月 2024
8.5%
8.1%
8.7%
7月 2024
8.7%
8.7%
8.8%
6月 2024
8.8%
9.4%
9.3%
5月 2024
9.3%
9.5%
9.6%
4月 2024
9.6%
9.4%
9.6%
3月 2024
9.6%
9.9%
10.1%
2月 2024
10.1%
10.2%
10.4%
1月 2024
10.4%
10.4%
10.6%
12月 2023
10.6%
10.5%
10.8%
11月 2023
10.8%
10.9%
10.9%
10月 2023
10.9%
11.0%
10.9%
9月 2023
10.9%
11.1%
11.1%
8月 2023
11.1%
11.2%
11.1%
7月 2023
11.1%
11.3%
11.3%
6月 2023
11.3%
11.6%
11.4%
5月 2023
11.4%
11.8%
11.8%
4月 2023
11.8%
11.7%
11.8%
3月 2023
11.8%
11.4%
11.6%
2月 2023
11.6%
11.2%
11.3%
1月 2023
11.3%
11.0%
11.1%
12月 2022
11.1%
11.0%
11.0%
11月 2022
11.0%
11.1%
11.1%
10月 2022
11.1%
11.0%
11.2%
9月 2022
11.2%
10.9%
10.9%
8月 2022
10.9%
11.1%
11.0%
7月 2022
11.0%
11.4%
11.2%
6月 2022
11.2%
10.9%
11.0%
5月 2022
11.0%
11.1%
10.9%
4月 2022
10.9%
11.3%
11.4%
3月 2022
11.4%
11.3%
11.4%
2月 2022
11.4%
11.4%
11.5%
1月 2022
11.5%
11.4%
11.6%
12月 2021
11.6%
11.6%
11.7%
11月 2021
11.7%
11.8%
11.9%
10月 2021
11.9%
11.7%
11.9%
