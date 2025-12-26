经济日历部分

中国人民银行(PBC)新增贷款统计数据由中国监管机构每月收集并发布。它表示中国各银行在特定时期内向个人和企业发放的人民币新增贷款总额。

贷款规模与全国消费活动密切相关，所以新增贷款指标也是分析师和经济学家密切关注的指标。总体来说，新增贷款额的增长对国民经济有利，因为它可以促进私人消费（发放给个人的贷款）和企业发展（商业贷款）。

贷款额的增长增加了流通中的货币量，同时刺激了经济的发展。因此，这个指标的增长通常被视为对人民币有利。

最后值:

真实值

预测值

"中国人民银行(PBC)新增贷款 (The People's Bank of China (PBC) New Loans)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
¥​-0.050 万亿
¥​-0.020 万亿
10月 2025
¥​-0.020 万亿
¥​0.633 万亿
¥​1.080 万亿
9月 2025
¥​1.080 万亿
¥​0.590 万亿
8月 2025
¥​0.590 万亿
¥​0.781 万亿
¥​-0.050 万亿
7月 2025
¥​-0.050 万亿
¥​1.113 万亿
¥​2.240 万亿
6月 2025
¥​2.240 万亿
¥​1.548 万亿
¥​0.620 万亿
5月 2025
¥​0.620 万亿
¥​0.954 万亿
¥​0.280 万亿
4月 2025
¥​0.280 万亿
¥​2.626 万亿
¥​3.640 万亿
3月 2025
¥​3.640 万亿
¥​2.228 万亿
¥​1.010 万亿
2月 2025
¥​1.010 万亿
¥​2.889 万亿
¥​5.130 万亿
1月 2025
¥​5.130 万亿
¥​2.438 万亿
¥​0.990 万亿
12月 2024
¥​0.990 万亿
¥​1.272 万亿
¥​0.580 万亿
11月 2024
¥​0.580 万亿
¥​1.555 万亿
¥​0.500 万亿
10月 2024
¥​0.500 万亿
¥​1.205 万亿
¥​1.590 万亿
9月 2024
¥​1.590 万亿
¥​2.329 万亿
¥​0.900 万亿
8月 2024
¥​0.900 万亿
¥​1.389 万亿
¥​0.260 万亿
7月 2024
¥​0.260 万亿
¥​0.536 万亿
¥​2.130 万亿
6月 2024
¥​2.130 万亿
¥​2.630 万亿
¥​0.950 万亿
5月 2024
¥​0.950 万亿
¥​1.187 万亿
¥​0.730 万亿
4月 2024
¥​0.730 万亿
¥​2.303 万亿
¥​3.090 万亿
3月 2024
¥​3.090 万亿
¥​2.210 万亿
¥​1.450 万亿
2月 2024
¥​1.450 万亿
¥​4.199 万亿
¥​4.920 万亿
1月 2024
¥​4.920 万亿
¥​1.869 万亿
¥​1.170 万亿
12月 2023
¥​1.170 万亿
¥​1.584 万亿
¥​1.090 万亿
11月 2023
¥​1.090 万亿
¥​1.255 万亿
¥​0.738 万亿
10月 2023
¥​0.738 万亿
¥​1.470 万亿
¥​2.310 万亿
9月 2023
¥​2.310 万亿
¥​2.182 万亿
¥​1.360 万亿
8月 2023
¥​1.360 万亿
¥​1.168 万亿
¥​0.346 万亿
7月 2023
¥​0.346 万亿
¥​2.223 万亿
¥​3.050 万亿
6月 2023
¥​3.050 万亿
¥​2.197 万亿
¥​1.360 万亿
5月 2023
¥​1.360 万亿
¥​1.481 万亿
¥​0.719 万亿
4月 2023
¥​0.719 万亿
¥​3.073 万亿
¥​3.890 万亿
3月 2023
¥​3.890 万亿
¥​2.622 万亿
¥​1.810 万亿
2月 2023
¥​1.810 万亿
¥​4.059 万亿
¥​4.900 万亿
1月 2023
¥​4.900 万亿
¥​2.228 万亿
¥​1.400 万亿
12月 2022
¥​1.400 万亿
¥​1.405 万亿
¥​1.210 万亿
11月 2022
¥​1.210 万亿
¥​1.347 万亿
¥​0.615 万亿
10月 2022
¥​0.615 万亿
¥​1.615 万亿
¥​2.470 万亿
9月 2022
¥​2.470 万亿
¥​1.943 万亿
¥​1.250 万亿
8月 2022
¥​1.250 万亿
¥​1.488 万亿
¥​0.679 万亿
7月 2022
¥​0.679 万亿
¥​1.964 万亿
¥​2.810 万亿
6月 2022
¥​2.810 万亿
¥​2.319 万亿
¥​1.890 万亿
5月 2022
¥​1.890 万亿
¥​1.408 万亿
¥​0.645 万亿
4月 2022
¥​0.645 万亿
¥​2.357 万亿
¥​3.130 万亿
3月 2022
¥​3.130 万亿
¥​1.997 万亿
¥​1.230 万亿
2月 2022
¥​1.230 万亿
¥​3.213 万亿
¥​3.980 万亿
1月 2022
¥​3.980 万亿
¥​1.950 万亿
¥​1.130 万亿
12月 2021
¥​1.130 万亿
¥​1.537 万亿
¥​1.270 万亿
11月 2021
¥​1.270 万亿
¥​1.622 万亿
¥​0.826 万亿
10月 2021
¥​0.826 万亿
¥​0.864 万亿
¥​1.660 万亿
123
