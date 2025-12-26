中国固定资产投资年率 y/y (China Fixed Asset Investment y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
业务
|中级别
|-2.6%
|-2.5%
|
-1.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
中国固定资产投资年率 y/y 反映了指定月份与去年同月相比，中国非农业企业在固定资产上投资金额的动态变化。这个指标计算只包含500, 000元以上的投资项目。
固定资产投资是指以货币形式在非农村资本投资方面的支出。该指标涵盖了所有来源的投资：国有基金，私人基金，中国企业外商投资的基金等等。该指标包括所有现有注册形式的中国企业的投资。
全国固定资产投资分为四个主要部分：
- 基本建设投资；
- 创新投资（新设备的购置和安装，新技术的引进，企业的改造和现代化等）；
- 房地产开发投资（包括建设新建住宅，行政大楼，电力和其他通信和其他技术设施项目）；
- 固定资产的其他投资（矿山项目，矿山企业扩建，公路改造，仓储工程等）。
固定资产投资是固定资产社会再生产的主要手段。固定资产的建设和采购为国民经济带来了现代化的技术和设备，从而增加了生产规模并降低了成本。
此外，固定资产投资的增长还能够预测国民经济活动的增长并积极地描绘当前的商业活动水平。因此，固定资产投资的增长被视为对人民币报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"中国固定资产投资年率 y/y (China Fixed Asset Investment y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-2.6%
-2.5%
-1.7%
10月 2025
-1.7%
-0.6%
-0.5%
9月 2025
-0.5%
0.4%
0.5%
8月 2025
0.5%
1.0%
1.6%
7月 2025
1.6%
2.2%
2.8%
6月 2025
2.8%
3.2%
3.7%
5月 2025
3.7%
2.9%
4.0%
4月 2025
4.0%
4.4%
4.2%
3月 2025
4.2%
3.8%
4.1%
2月 2025
4.1%
2.9%
3.2%
12月 2024
3.2%
3.1%
3.3%
11月 2024
3.3%
3.1%
3.4%
10月 2024
3.4%
3.7%
3.4%
9月 2024
3.4%
3.3%
3.4%
8月 2024
3.4%
3.0%
3.6%
7月 2024
3.6%
3.9%
3.9%
6月 2024
3.9%
4.2%
4.0%
5月 2024
4.0%
3.6%
4.2%
4月 2024
4.2%
4.3%
4.5%
3月 2024
4.5%
4.7%
4.2%
2月 2024
4.2%
2.7%
3.0%
12月 2023
3.0%
2.7%
2.9%
11月 2023
2.9%
3.0%
2.9%
10月 2023
2.9%
3.1%
3.1%
9月 2023
3.1%
3.2%
3.2%
8月 2023
3.2%
3.5%
3.4%
7月 2023
3.4%
3.8%
3.8%
6月 2023
3.8%
4.3%
4.0%
5月 2023
4.0%
4.8%
4.7%
4月 2023
4.7%
5.2%
5.1%
3月 2023
5.1%
5.2%
5.5%
2月 2023
5.5%
5.1%
5.1%
12月 2022
5.1%
5.5%
5.3%
11月 2022
5.3%
5.8%
5.8%
10月 2022
5.8%
5.8%
5.9%
9月 2022
5.9%
5.7%
5.8%
8月 2022
5.8%
5.8%
5.7%
7月 2022
5.7%
6.1%
6.1%
6月 2022
6.1%
6.4%
6.2%
5月 2022
6.2%
7.9%
6.8%
4月 2022
6.8%
10.6%
9.3%
3月 2022
9.3%
8.4%
12.2%
2月 2022
12.2%
5.0%
4.9%
12月 2021
4.9%
5.6%
5.2%
11月 2021
5.2%
6.6%
6.1%
10月 2021
6.1%
8.0%
7.3%
9月 2021
7.3%
9.5%
8.9%
8月 2021
8.9%
11.3%
10.3%
7月 2021
10.3%
13.8%
12.6%
6月 2021
12.6%
17.5%
15.4%
