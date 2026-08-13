中国国内生产总值年率YTD y/y反映了与去年同期相比，年初至今中国居民生产的所有商品和服务的市场价值。GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。

中国国家统计局从生产的角度核算GDP。它考虑了国内生产的所有付费产品和服务。GDP计算不包含商品增长潜在的自然因素（例如野生植物或海洋鱼类的自然繁殖）。香港，澳门和台湾GDP数据也被排除在此计算之外。

生产被分为两大类：根据本国产业分类和根据加工水平分类（第一产业 – 农业、林业和渔业；第二产业 – 采矿业、工业生产和能源业；第三产业 – 服务行业）。

GDP是根据来自不同行业统计报告收集的数据以及从管理部门（从税务机关，财政部，保险监督管理委员会，中国人民银行等）获得的数据计算而成。

GDP YTD年率y/y增长表示利好的经济态势，对人民币报价可以产生积极的影响。

最后值: