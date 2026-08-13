中国国内生产总值(GDP)（年初至今）年率y/y (China Gross Domestic Product (GDP) Year to Date y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
GDP
|中级别
|4.7%
|
5.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
4.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
中国国内生产总值年率YTD y/y反映了与去年同期相比，年初至今中国居民生产的所有商品和服务的市场价值。GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。
中国国家统计局从生产的角度核算GDP。它考虑了国内生产的所有付费产品和服务。GDP计算不包含商品增长潜在的自然因素（例如野生植物或海洋鱼类的自然繁殖）。香港，澳门和台湾GDP数据也被排除在此计算之外。
生产被分为两大类：根据本国产业分类和根据加工水平分类（第一产业 – 农业、林业和渔业；第二产业 – 采矿业、工业生产和能源业；第三产业 – 服务行业）。
GDP是根据来自不同行业统计报告收集的数据以及从管理部门（从税务机关，财政部，保险监督管理委员会，中国人民银行等）获得的数据计算而成。
GDP YTD年率y/y增长表示利好的经济态势，对人民币报价可以产生积极的影响。
最后值:
真实值
"中国国内生产总值(GDP)（年初至今）年率y/y (China Gross Domestic Product (GDP) Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2 Q 2026
4.7%
5.0%
1 Q 2026
5.0%
4.8%
3 Q 2024
4.8%
5.0%
2 Q 2024
5.0%
5.3%
1 Q 2024
5.3%
5.2%
4 Q 2023
5.2%
5.2%
3 Q 2023
5.2%
5.5%
2 Q 2023
5.5%
4.5%
1 Q 2023
4.5%
3.0%
4 Q 2022
3.0%
3.0%
3 Q 2022
3.0%
2.5%
2 Q 2022
2.5%
4.8%
1 Q 2022
4.8%
0.4%
4 Q 2021
0.4%
9.8%
3 Q 2021
9.8%
12.7%
2 Q 2021
12.7%
18.3%
1 Q 2021
18.3%
2.3%
4 Q 2020
2.3%
0.7%
3 Q 2020
0.7%
-1.6%
2 Q 2020
-1.6%
-6.8%
1 Q 2020
-6.8%
6.1%
4 Q 2019
6.1%
6.2%
3 Q 2019
6.2%
6.3%
2 Q 2019
6.3%
6.4%
1 Q 2019
6.4%
6.6%
4 Q 2018
6.6%
6.7%
3 Q 2018
6.7%
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