中国人民银行(PBC) M2 货币供应量年率 y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
货币
|低级别
|N/D
|8.1%
|
8.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|8.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
中国人民银行(PBC)M2货币供应量年率y/y反映了指定季度与去年同季度相比，当前国内流通或现存的货币量的变化。
M2货币供应量包括流通中的现金（纸币和硬币），旅行支票，结算和当前银行账户（包括借记卡）的资金，活期存款，其他支票存款和储蓄存款等。
换句话说，M2货币供应量表明了目前流通的所有本国货币和流动资产。它包括具有固定价值并可以马上转换为现金的资产。货币供应量是通货膨胀的一个重要指标：国内流通的货币越多，对人民币汇率的通货膨胀压力越大。
M2货币供应量的值根据其他重要宏观经济指标和金融参数的行为，可能会对人民币产生影响。
最后值:
真实值
预测值
"中国人民银行(PBC) M2 货币供应量年率 y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
8.1%
8.2%
10月 2025
8.2%
8.2%
8.4%
9月 2025
8.4%
8.8%
8月 2025
8.8%
8.7%
8.8%
7月 2025
8.8%
8.2%
8.3%
6月 2025
8.3%
8.3%
7.9%
5月 2025
7.9%
8.3%
8.0%
4月 2025
8.0%
7.1%
7.0%
3月 2025
7.0%
6.9%
7.0%
2月 2025
7.0%
6.7%
7.0%
1月 2025
7.0%
7.1%
7.3%
12月 2024
7.3%
7.6%
7.1%
11月 2024
7.1%
7.6%
7.5%
10月 2024
7.5%
6.6%
6.8%
9月 2024
6.8%
5.9%
6.3%
8月 2024
6.3%
5.7%
6.3%
7月 2024
6.3%
6.0%
6.2%
6月 2024
6.2%
6.8%
7.0%
5月 2024
7.0%
7.5%
7.2%
4月 2024
7.2%
8.4%
8.3%
3月 2024
8.3%
8.4%
8.7%
2月 2024
8.7%
8.4%
8.7%
1月 2024
8.7%
9.4%
9.7%
12月 2023
9.7%
9.7%
10.0%
11月 2023
10.0%
10.3%
10.3%
10月 2023
10.3%
10.3%
10.3%
9月 2023
10.3%
10.4%
10.6%
8月 2023
10.6%
10.5%
10.7%
7月 2023
10.7%
10.9%
11.3%
6月 2023
11.3%
11.4%
11.6%
5月 2023
11.6%
12.5%
12.4%
4月 2023
12.4%
13.0%
12.7%
3月 2023
12.7%
13.0%
12.9%
2月 2023
12.9%
12.2%
12.6%
1月 2023
12.6%
11.6%
11.8%
12月 2022
11.8%
12.1%
12.4%
11月 2022
12.4%
11.7%
11.8%
10月 2022
11.8%
12.1%
12.1%
9月 2022
12.1%
12.4%
12.2%
8月 2022
12.2%
12.3%
12.0%
7月 2022
12.0%
11.2%
11.4%
6月 2022
11.4%
10.9%
11.1%
5月 2022
11.1%
10.5%
10.5%
4月 2022
10.5%
9.6%
9.7%
3月 2022
9.7%
9.5%
9.2%
2月 2022
9.2%
10.0%
9.8%
1月 2022
9.8%
9.2%
9.0%
12月 2021
9.0%
8.9%
8.5%
11月 2021
8.5%
8.8%
8.7%
10月 2021
8.7%
8.1%
8.3%
