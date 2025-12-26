中国生产者物价指数(PPI)年率 y/y 显示了从生产者角度看指定月份与去年同月相比，制造业商品价值的变化。这个指数由两个子指数组成：

生产价格指数反映了制造商在第一次销售时所收到的产品价格的变化；

购买价格指数反映了作为生产过程中的中间环节，制造商购买商品的价格变化（例如燃料，能源，金属或化学原材料，木材，建筑材料，布料等）。

因此，PPI反映的是从生产者角度看，中国制造的商品价值的净变化，根据公司在生产期间的支出变化进行调整。

生产者物价指数计算涵盖了1638个类别中20, 000多种产品类型的价格。采购价格指数考虑了超过10, 000种商品，分为900个子类。根据国家单一的产业分类，综合指数涵盖了整个国家产业。

从对大型企业（年营业收入2000万元及以上）和典型企业（年营业收入低于2000万元）的调查中，手机了指数计算的价格。受统计的样本企业包括来自400多个城市的50, 000家企业。

生产者物价指数被认为是消费价格的一个先行指标，也是通货膨胀的重要指标。如果与CPI相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。中国人民银行在准备通货膨胀预测时，会分析生产者物价指数。

PPI 增长可能对人民币报价产生积极的影响，除非该国发生恶性通货膨胀的情况。

